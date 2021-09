FC Luzern vor Cup-Sechzehntelfinal in Buochs «Badstuber haut auch verbal dazwischen» – darum musste FCL-Trainer Celestini mit dem Ex-Bayern reden Beim Innerschweizer Cup-Derby zwischen dem SC Buochs und dem FC Luzern von heute Samstag (18.00 Uhr) ist der Ex-Bayern-Star Holger Badstuber die Attraktion. Der 32-jährige Innenverteidiger hat innerhalb der eigenen Mannschaft angeeckt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

FCL-Verteidiger Holger Badstuber ist schweigsam nach zuletzt zwei guten Leistungen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. August 2021)

Holger Badstuber besitzt seit sieben Jahren einen Labrador. Es war Liebe auf den ersten Blick, seither ist der sechsfache Meister mit dem FC Bayern ein Hundeliebhaber. Badstuber mag zudem die Natur. Im Podcast-Seitenwechsel beim Hitradio Antenne 1 erzählte der 31-fache deutsche Nationalspieler Ende Mai, dass es ihn oft in die Berge um München ziehe.

Am Samstag in Buochs dürfte es dem 32-jährigen Champions-League-Sieger von 2013 demnach zwischen See und hohen Bergen gefallen. Im Vorfeld der Cup-Partie wollte Badstuber kein Interview geben. Nach zuletzt zwei Ligaspielen mit positiven Kritiken verzichtet der ehemalige Bayern-Star des Karmas wegen auf einen öffentlichen Auftritt abseits des Rasens. «Holger hatte kurz nach seiner Ankunft in Luzern viele Gespräche mit den Medien geführt, jetzt will er sich zuerst auf den Job auf dem Platz fokussieren», erklärt FCL-Medienchef Markus Krienbühl.

Ein Grossverdiener in der Regionalliga Südwest

Im Cup-Sechzehntelfinal geht es nur 18 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt im Seefeld gegen den viertklassigen Widersacher SC Buochs, dem Tabellenschlusslicht in der 1. Liga. Badstuber spielte letzte Saison in Deutschland ebenfalls in der viertklassigen Regionalliga. Der damalige Profi des VfB Stuttgart, mit einem zu dieser Zeit geschätzten Jahresverdienst von 2,5 Millionen Euro, wurde in die zweite Mannschaft versetzt. «Ich konnte damit umgehen, weil ich das Geschäft kenne», sagt Badstuber über die Degradierung unter VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Badstuber war in der Regionalliga Südwest die Attraktion wie heute im Schweizer-Cup-Sechzehntelfinal beim Duell Titelverteidiger gegen Amateure vom Land.

Diskussionsbedarf nach der Luzerner 1:4-Niederlage in Genf gegen Servette: Trainer Fabio Celestini umarmt Innenverteidiger Holger Badstuber, der erst in der 46. Minute ins Spiel kam.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 22. August 2021)

Der Profi im FCL-Dress mit der Rückennummer 28 hat überwiegend gute Erinnerungen an den DFB-Pokal: Viermal gewann er mit Bayern den K.-o.-Wettbewerb. 20 von insgesamt 23 Cup-Partien der Karriere gewann Badstuber; je einen Match verlor er mit Bayern, Schalke und Stuttgart. Mit Luzern siegte er Mitte August beim SC Cham (1:0) aus der Promotion League.

Nach misslungenem Auftakt wuchs die Unzufriedenheit

In dieser frühen Phase der Saison stand der Innenverteidiger heftig in der Kritik. «Es war schwierig für Holger», bestätigt FCL-Trainer Fabio Celestini. Beim Kurzeinsatz im Startspiel gegen YB (3:4) machte Badstuber bei Jordan Siebatcheus Siegtor keine gute Figur und auch gegen Zürich trug er Mitschuld an der 1:3-Niederlage – der frühere WM-Spieler wurde in der 55. Minute von Celestini beim Schlusslicht FCL ausgewechselt.

Der Coach erklärt den Kaltstart des Wunschspielers mit der fehlenden Vorbereitung und dem ersten Ausland-Wechsel: «Vorher hatte Badstuber nur in Deutschland gespielt. Hier findet eine andere Meisterschaft mit einer anderen Mentalität statt. Er war nicht bereit.» Mit seiner Entwicklung in den letzten zwei Spielen, die je 1:1 endeten, ist Celestini jedoch sehr zufrieden:

«Gegen Lausanne zeigte er eine gute Leistung, letzten Samstag gegen GC war Holger sogar sehr gut.»

Celestini bestätigt den Eindruck aus Beobachtungen in den Trainings: Der etwas ungelenke Badstuber ist immer topmotiviert, sein Einsatz ist tadellos.

«Er ist ein super Profi, arbeitet und spielt mit Spass und Eifer.»

Jüngere Generation hat Mühe mit der direkten Art

Doch Badstuber ist auch sehr fordernd: «Er kann böse werden, wenn er mit seinem Team im Training ein Tor bekommt», erzählt Celestini.

«Er muss verstehen, dass die Spieler hier nicht gleich wie in Deutschland ticken.»

Er habe mit ihm gesprochen, ihm erklärt, dass er in der Schweiz 70 Prozent positive und 30 Prozent negative Kritik äussern könne – nicht umgekehrt.

Holger Badstuber (hinten) grätscht dem GC-Angreifer Francis Momah den Ball weg und erinnert mit solchen Aktionen an seine Bayern-Zeit. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 11. September 2021)

FCL-Torhüter Marius Müller erzählte am Donnerstag im «Heimspiel» von Blue Sport: «Holger Badstuber haut auch verbal dazwischen, wenn seine Mannschaft unter die Räder kommt.» Müller, ebenfalls als Giftzahn bekannt, findet: «Das tut uns sehr gut.» Die jüngere Generation der FCL-Profis habe sich schwergetan mit der Kritik, gerade am Anfang sei die Reaktion in dieser Art ausgefallen:

«Du kommst aus der 4. Liga, tust dich richtig schwer, was willst du uns überhaupt erzählen?»

Badstuber ist direkt, im erwähnten Podcast stellte er fest: «Ich sage meine Meinung gerade heraus ins Gesicht, es geht stets um die Leistung.» Erobert er die Bälle wie gegen GC, darf er ehrlich sein. Landsmann Müller:

«Da hat man gesehen, dass er mal bei Bayern gespielt hat!»

Sicher ist: Mit einer solchen Leistung käme Badstuber auch in Buochs nicht auf den Hund.

Braucht Müller erneut eine Pause? Der FC Luzern hat in dieser Saison in neun Pflichtspielen erst einen Sieg errungen: Am 15. August gewann der Tabellenletzte der Super League (nur drei Punkte aus sechs Partien) in der 1. Cup-Hauptrunde 1:0 gegen den Promotion-League-Klub SC Cham. «Das Weiterkommen zählt, aber das Spiel hat uns kein gutes Gefühl gegeben», stellt Fabio Celestini fest. Das soll am Samstag in Buochs anders werden. Gegen das Team aus der viertklassigen 1. Liga, das die bisherigen vier Ligapartien alle verloren hat, darf sich der Cup-Titelverteidiger keine Blösse geben. Der FCL-Coach fordert: «Wir brauchen einen Sieg mit einem guten Gefühl.» Pascal Schürpf, Tsiy Ndenge und Samuel Alabi sind immer noch verletzt, die Einsätze von Samuele Campo (Schlag aufs Knie) und Marius Müller (wieder Adduktorenbeschwerden) sind fraglich. Goalie Müller würde durch Vaso Vasic ersetzt .