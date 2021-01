Unihockey Der Derbysieg ist Balsam für die Sarner Seele Ausgerechnet im Derby gegen Zug United gelingt Ad Astra Sarnen der erste Saisonsieg: 6:5 nach Verlängerung. Sven Aregger 31.01.2021, 22.58 Uhr

Sarnen-Stürmer Kaapo Savinainen zirkelt den Ball zum 1:0 ins Zuger Netz, Marco Laely (rechts) kann nicht mehr eingreifen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 31. Januar 2021)

Es war ein Bild, das man so von Ad Astra in dieser Saison noch nicht gesehen hatte. Die Sarner lagen sich in den Armen, aus den Boxen in der heimischen Halle dröhnte Partymusik. Kollektiver Freudentaumel. Soeben hatten die Obwaldner den Derby-Gegner Zug United 6:5 nach Verlängerung niedergerungen. Damit sicherten sie sich den ersten Sieg der Saison, was als faustdicke Überraschung gewertet werden kann.