BASEBALL Schweizer Talent wischen Dosenravioli und Millionentraum Wie der 18-jährige Schweizer Dominic Scheffler den Sprung in die Major League Baseball, die beste Baseball-Liga der Welt, schaffen will. Nicola Berger Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Der Zürcher Baseballspieler Dominic Scheffler. Bild: René Thalemann

Es ist mehr als 100 Jahre her, seitdem letztmals ein Schweizer in den USA auf höchstem Niveau Baseball spielte. Der Berner Otto Hess war das, ein Werfer bei Cleveland Bronchos und den Boston Braves, der daneben im ersten Weltkrieg und im spanisch-amerikanischen Krieg auf den Philippinen kämpfte. Die Baseball-Karriere von Hess endete 1915, elf Jahre später verstarb er an Tuberkulose. Er hatte sie sich im Krieg in Frankreich eingefangen.

Heute versuchen zwei Schweizer, den Baseballer Hess zu beerben: Der in Kalifornien geborene und sozialisierte 22-jährige Outfielder Noah Williamson in der Organisation der Miami Marlins. Und der Zürcher Werfer Dominic Scheffler.

Es ist gar nicht so einfach, Scheffler, 18, ans Telefon zu kriegen; er ist ein viel beschäftigter Mann. Innert weniger Wochen meldet er sich einmal aus der Dominikanischen Republik, einmal aus den USA, dann wieder aus einem Trainingslager in Spanien. Anfang März sitzt er in Regensburg, dort absolviert er sein Abitur und lässt sich in einer Baseball-Academy ausbilden.

Hinter ihm liegen bewegte Wochen: Im Januar nahmen ihn die Cincinnati Reds unter Vertrag, die Unterschrift war der Organisation eine sechsstellige Summe wert. Wenn er Ende Juni die Schule abgeschlossen hat, schicken ihn die Reds nach Arizona in eine Nachwuchsliga. Bis an die Honigtöpfe der Major League Baseball (MLB), wo die grossen Stars mehr als 40 Millionen Dollar pro Saison verdienen, ist es weit; es liegen vier Farmteamligen dazwischen.

Der Verdrängungskampf ist brutal, die 30 MLB-Organisationen haben je um die 275 Spieler unter Vertrag, in die MLB schaffen es die wenigsten, Europäer haben Exotenstatus. In den Unterligen beträgt das Salär knapp 400 Dollar pro Woche, die Bezahlung ist so schäbig, dass sich junge Athleten oft ungesund ernähren müssen, Dosenravioli und Fast Food, weil sie anders nicht überleben können. Wenn zwischen Oktober und März nicht gespielt wird, gibt es: nichts.

Scheffler weiss das, er sagt: «Es ist kein Luxusleben.» Die Tage sind schon heute so lange, dass Scheffler sagt: «Man stellt seine privaten Bedürfnisse hinten an. Meine Tage beginnen meist um 5 Uhr. Wir trainieren viel und sind bestimmt nicht weniger lang im Kraftraum als andere Sportler, im Gegenteil.»

Mit bis zu 151 Kilometern pro Stunde wirft Scheffler die Bälle, so schnell wie eine Taube fliegt, das ist ein hoher Wert. Im auf brachiale Kraft getrimmten modernen Baseball erreichen die weltbesten Pitcher eine Geschwindigkeit von etwas mehr als 160 km/h, Scheffler fehlt zu dieser Schallgrenze schon heute nicht viel – das erklärt zu einem grossen Teil seine Attraktivität.

Scheffler ordnet seinem Traum von der grossen Karriere einiges unter, aber er sagt, es fühle sich nicht wie Arbeit an; er habe sich nun mal in diesen Sport verliebt. Das geschah nicht in der Schweiz, wo Baseball ein Nischendasein fristet. Sondern in Australien, wo sein Vater beruflich engagiert war. Scheffler pitchte dort, später in einem Austauschjahr während der Pandemie auch in Japan. Über das Intermezzo sagt er: «Ich ging als Bub und bin als Erwachsener zurückgekommen.»

Scheffler hätte sich eigentlich auch vorstellen können, Sportwissenschaften zu studieren. Aber jetzt, wo sich seine Perspektiven im Baseball so verheissungsvoll präsentieren, will er von Alternativen nichts mehr wissen. Er sagt: «Der Plan B ist, Plan A nicht zu versauen.»

