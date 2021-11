Werner Baumgartner rechnet sich Chancen für SFL-Präsidium aus

Fussball «Es wäre eine spannende Aufgabe» – deshalb rechnet sich der Kriens-Präsident Chancen aufs Liga-Präsidium aus Am 19. November wählen die 20 Profiklubs der Swiss Football League ihren neuen Präsidenten. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Turi Bucher Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Werner Baumgartner amtet seit acht Jahren als Präsident des SC Kriens. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 18. September 2019)

Der Abgang des 68-jährigen Heinrich Schifferle als Präsident der Swiss Football League (SFL) ist schon seit einiger Zeit angekündigt und bekannt. In neun Tagen, am Freitag, dem 19. November, wollen die 20 Vertreter der SFL-Klubs Schifferles Nachfolger wählen.

Mit Philipp Studhalter (44), dem ehemaligen Präsidenten des FC Luzern, und Werner Baumgartner (59), dem aktuellen Vereinschef des SC Kriens, stehen zwei Innerschweizer auf der Kandidatenliste. Der dritte Mann: Thomas Grimm (62) – er war von 2009 bis 2011 bereits einmal Liga-Präsident, schied damals nach einer turbulenten Demontage aus und wird nun vom FC Schaffhausen vorgeschlagen.

Der frühere FCL-Präsident Philipp Studhalter. Bild: Philipp Schmidli

Als klarer Favorit auf das frei werdende Amt wurde in den letzten Tagen Ex-FCL-Präsident Studhalter plakatiert. Und ebenso klarer Aussenseiter: Baumgartner. Dies sieht der Präsident des SC Kriens allerdings etwas anders: «Mal schauen», sagt er, um dann nachzuschieben:

«Ich glaube, meine Chancen stehen besser, als sie zuletzt dargestellt wurden.»

Baumgartner ist seit zwei Jahren Mitglied des neunköpfigen SFL-Komitees und glaubt, dass er aufgrund seiner Arbeit in diesem Gremium «durchaus ein gutes Standing» hat, «obwohl ich einen kleinen Klub repräsentiere». Pikant: Studhalter soll zwölf Klubs hinter sich haben, würde mit diesem Resultat die Wahl gewinnen und neuer SFL-Präsident werden. Kandidat Grimm aber liess zuletzt via SRF verlauten, dass Nachfragen bei den Klubs ergaben, dieses Pro-Studhalter-Dutzend sei seinerzeit in einem ganz anderen Zusammenhang zustande gekommen. Studhalter teilte schon vor Grimms TV-Auftritt mit, dass er sich zu den Wahlen öffentlich nicht äussern will.

Der ehemalige Liga-Präsident Thomas Grimm kandidiert erneut. Freshfocus

Auch wichtig: Falls der SC Kriens mittels Abstieg aus den 20 Schweizer Topklubs ausscheidet – und danach sieht es im Moment deutlich aus –, könnte Baumgartner trotzdem SFL-Boss sein. Auch die Konkurrenten Studhalter und Grimm haben keine offizielle Klubcharge mehr inne. Baumgartner betont aber: «Im Falle einer Wahl müssten wir beim SC Kriens eine baldige Lösung für meine Nachfolge als SCK-Präsident finden.» Der leidenschaftliche Ski- und Mountainbikefahrer ist nun schon seit mehr als acht Jahren Kriens-Präsident.

Studhalter, Baumgartner oder Grimm: Der neue SFL-Chef wird so oder so eine andere Rolle als Vorgänger Schifferle spielen. Das Tagesgeschäft obliegt generell dem CEO Claudius Schäfer, der Part des Präsidenten ist vergleichbar mit jenem eines Verwaltungsrats- präsidenten und ist kein Fulltime-Job. Baumgartner meint trotzdem: «Es wäre eine spannende Aufgabe, um im Schweizer Fussball etwas zu bewegen.» Wie Grimm portiert er beispielsweise eine Aufstockung der beiden Spitzenligen. «Die Zeit für diese Aufstockung ist reif», sagt Baumgartner.

