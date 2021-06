Beachvolleyball «Es war immer unser Wunsch, in Gstaad dabei zu sein»: Esmée Böbner aus Hasle misst sich mit der Weltspitze Beachvolleyballerin Esmée Böbner kann auf erfolgreiche Monate zurückblicken. Nun folgt für die 21-Jährige in Gstaad eine langersehnte Premiere. Theres Bühlmann 29.06.2021, 19.15 Uhr

Sie ist eine der Zukunftshoffnungen der Schweizer Beachvolleyballszene, die 21-jährige Esmée Böbner aus Hasle. Zusammen mit ihrer Berner Teampartnerin Zoé Vergé-Dépré (23) bildet sie seit 2017 ein Duo, das dem nationalen B-Kader angehört und in diesem Jahr für positive Schlagzeilen sorgte. Im März schafften sie in Doha zum ersten Mal an einem 4-Sterne-Turnier auf der Welttour den Einzug in das Hauptfeld. «Es war ein erlösendes Gefühl, die Aufgabe gestaltete sich anspruchsvoll. Wir agierten nervös, weil wir nicht wussten, wo wir standen», sagt Esmée Böbner. In den Sechzehntelfinals war dann Schluss, was Platz 17 ergab.

Die Beachvolleyballerin Esmée Böbner in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Juni 2021)

Anschliessend folgten in Mexiko drei Turniere. Der Auftakt war harzig (Rang 41), doch dann lief es rund. Beim zweiten Wettbewerb überstanden sie die Qualifikation und die Gruppenphase, kämpften sich in den Sechzehntelfinal und beendeten das topbesetzte Turnier auf Rang 17. Im dritten Turnier schlugen sie auf dem Weg ins Hauptfeld mit einer sehr starken Leistung das höher eingestufte brasilianische Tandem Barbara/Carol. Diesen Sieg erachtet die Entlebucherin Böbner als einer ihren Karrierehöhepunkte. Im ersten Gruppenspiel gegen die Australierinnen Clancy/Artacho del Solar gewann das Schweizer Duo den Auftaktsatz, bevor es durch eine Fussverletzung von Vergé-Dépré gestoppt wurde.

Beim Continentalcup in Madrid musste sich Böbner an der Seite von Anouk Vergé-Dépré, die für ihre Schwester Zoé einsprang, im Kampf um Bronze knapp Spanien geschlagen geben. «Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich sehr zufrieden», bilanziert die 1,84 m grosse Böbner. «Zoé und ich haben spielerisch Fortschritte erzielt, konnten Topteams schlagen, das gibt viel Sicherheit und ein gutes Gefühl. Es geht vorwärts.»

Das Fernziel heisst Olympische Spiele 2024

Nun reist das aufstrebende Duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré nach Gstaad, wo sich vom 6. bis 11. Juli die besten Teams der Welt messen. Die guten Leistungen zahlen sich aus, die Schweizerinnen finden mit einer Wildcard Unterschlupf im Hauptfeld. Die Freude ist gross, zum ersten Mal bei diesem Anlass anzutreten. Böbner sagt:

«Seit Zoé und ich zusammen spielen, war es immer unser Wunsch, in Gstaad dabei zu sein.»

Sie haben in den letzten Jahren andere Turniere vorgezogen, die ihrem Level entsprachen, weil dies für ihre weitere Entwicklung besser war. «Nun wollen wir unsere Leistungen abrufen, Topteams bezwingen, die Gruppenphase überstehen und in die Sechzehntelfinals einziehen.» Im Berner Oberland geht es auch um Punkte, um sich für die Elite-EM in Wien vom August zu qualifizieren. Und Böbner weiss genau, wo die Reise in Zukunft hinführen soll: an die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Rund 20 Stunden pro Woche trainiert Esmée Böbner im nationalen Leistungszentrum in Bern. Parallel dazu studiert sie Psychologie im Fernstudium und absolvierte zuletzt Bachelorprüfungen. Sie wohnt zusammen mit ihrer Schwester Luisa in Bern, an den Wochenenden zieht es sie nach Hasle, zu ihren Eltern Patricia und Christoph und zur jüngeren Schwester Olivia.

«Dies bedeutet mir immer sehr viel, ich bin halt ein Familienmensch.»

Sie ist ein Familienmensch: Die Beachvolleyballerin Esmée Böbner. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Juni 2021)

Um im Beachvolleyball zu reüssieren, ist Harmonie gefragt. «Zoé und ich verstehen uns sehr gut, auch neben dem Feld, da sind wir Freundinnen. Auf dem Platz sind wir Arbeitskolleginnen und müssen wir beide am gleichen Strick ziehen», sagt Böbner. Sollte etwas die Harmonie stören, was selten vorkomme, «dann sprechen wir uns aus». Über ihre Teampartnerin sagt sie: «Zoé ist sehr ehrgeizig und fokussiert. Neben dem Spielfeld ist sie eine Person mit sehr viel Humor und immer für einen Spass zu haben.» Zoé Vergé-Dépré sagt über Esmée Böbner: «Sie ist eine offene, ehrliche, fröhliche und pflichtbewusste Person. Ihre Erfolge verdankt sie unter anderem einer guten Mischung aus Ehrgeiz und Liebe zum Sport.»

Erfolge stellten sich schon früh ein

Erfolge verbuchen konnte Böbner schon früh, sie wurde unter anderem U19- und U21-Schweizer-Meisterin, gewann 2018 an der U20-EM Bronze und holte sich im letzten September an der U22-EM wieder eine bronzene Auszeichnung. Parallel dazu spielte sie in früheren Jahren auch in der Halle, 2014 beim NLB-Team Volleya Obwalden, dann bei Fides Ruswil. 2017 feierte sie mit der Nachwuchs-Equipe von Volley Luzern den U19-Schweizer-Meister-Titel, seither setzt sie auf die Karte Beachvolleyball.

Und nun noch zu ihrem Vornamen Esmée, auf den sie oft angesprochen wird: Dieser stammt aus Holland, dem Heimatland ihrer Mutter, und bedeutet: geachtet, geliebt, geschätzt.