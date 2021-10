Kriens-Luzern trifft auf Meister Pfadi Winterthur

Kriens-Luzern empfängt am Samstag Meister Pfadi Winterthur. Nach der Niederlage in Zürich kam es bei den Zentralschweizern zu einer «Chropfleerete». HCKL-CEO Nick Christen will aber keine Schuldzuweisungen sehen.

Stephan Santschi 01.10.2021, 15.17 Uhr