Challenge League Randale nach der späten Heimpleite: Beim FC Aarau geht es drunter und drüber - Präsident Bonorand geht es «an die Nieren» Nach der Heimpleite gegen Stade Lausanne-Ouchy randalieren im Brügglifeld Fans und bedrohen Spieler. Frederic Härri Jetzt kommentieren 12.03.2023, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Brügglifeld kam es zu unschönen Szenen.

Am Tag danach sagt Philipp Bonorand, dass ihm die Vorkommnisse vom Samstagabend sehr an die Nieren gehen. Und er das Erlebte zuerst einmal verarbeiten müsse.

Bonorand ist der Präsident des FC Aarau, eines ambitionierten Challenge-League-Klubs, der in dieser Saison gar nicht auf Touren kommt. Nach der 2:3-Niederlage vom Wochenende gegen Lausanne-Ouchy liegt er auf Platz sechs. Der Aufstieg ist in weite Ferne gerückt.

Und nach dieser Niederlage kam es zu Szenen, die Bonorand als «extrem unschön» bezeichnet. Es waren Szenen, wie es sie im Schweizer Fussball nicht oft zu sehen gibt.

Schon in den Vorwochen hatte ein Teil des Aarauer Anhangs seinen Unmut immer wieder kundgetan, zuletzt nach dem 0:0 gegen den Tabellenletzten Xamax. Doch dann, nach der bittersten aller Niederlagen in dieser Saison, erreichte die Wut der Fans am Samstagabend eine neue Eskalationsstufe.

Auf Handgreiflichkeiten folgen Sachbeschädigungen

Als da die Nachspielzeit anbrach, führte der FC Aarau mit 2:1, er sah dank zweier Tore von Andrin Hunziker wie der sichre Sieger aus. Aber fünf Minuten später hatte er rein gar nichts mehr in den Händen. Gegner Stade Lausanne-Ouchy schoss noch zwei Tore und gewann das Spiel in extremis.

Einige Vertreter aus der Aarauer Ultraszene hatten genug. Eine Werbebande in der Mitte der Stehplätze stiessen sie um und stellten sich auf das Spielfeld, in Erwartung der Mannschaft. Die Stimmung war aufgeladen, aggressiv. Als die Akteure des FC Aarau in bedrückter Haltung herbeischlichen, kam es vereinzelt zu Handgreiflichkeiten, einige Spieler und Mitglieder des Staffs wurden geschubst und gestossen.

Nachdem sich die Mannschaft schliesslich geschlossen in die Garderobe begab, eskalierte die Situation weiter. Die Fans, soeben noch bei der Gegentribüne zugegen, versammelten sich nun vor der Geschäftsstelle des Vereins hinter der Haupttribüne – im Bestreben, sich Zugang zu verschaffen. Eine Scheibe wurde eingeschlagen, die Eingänge mussten mit Sicherheitsgittern verschlossen werden. Auf die Handgreiflichkeiten folgten Sachbeschädigungen.

Einzelne Exponenten des Vereins wie Chefscout Elsad Zverotic stellten sich den Diskussionen mit den Fans, während Trainer und Spieler angehalten wurden, in der Kabine zu verbleiben. Die Fans verlangten derweil nach den getragenen Trikots der Spieler – eine Forderung, der die Spieler allerdings nicht nachkommen wollten.

Präsident Bonorand sagt am Tag darauf, dass man sich schliesslich mit den Fans darauf geeinigt habe, dass ein Vertreter der Kurve in der Kabine mit der Mannschaft sprechen dürfe. Danach habe sich die Situation entspannt. Bonorand verurteilte die Vorkommnisse und sagte, man dürfe enttäuscht sein, die Eskalation vom Samstagabend könne er aber in keiner Weise nachvollziehen.