Beim Playoff-Start kann nur Sursee mithalten Die Aussenseiter Seetal und Küssnacht kassieren in der 2. Liga hohe Niederlagen. Sursee sündigt im Abschluss. Michael Wyss 27.01.2020, 15.50 Uhr

Küssnacht-Trainer Michael Imhof: «Wir sind ehrgeizig genug und wollen den Ausgleich in dieser Serie, das ist klar.» Bild: Pd

Sursee-Captain Philipp Wyss zeigt sich enttäuscht. «Die 1:3-Niederlage schmerzt. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Sehr schade, denn die Thurgauer liegen in unserer Reichweite. Wir sündigten aber im Abschluss», bilanziert er. «Wir wissen, dass gegen diesen Gegner etwas zu holen ist. Nun wollen wir die Serie ausgleichen.» Das zweite Duell dieser Achtelfinalserie wird am Dienstag (20 Uhr, Eishalle) ausgetragen. «Wir sind topmotiviert und voll im Saft. Kreuzlingen-Konstanz wird sich auf einen bissigen Gegner einstellen müssen», so Wyss. Und Stürmer Michael Schmerda sagt: «Wir schlagen zurück. Das erste Duell zeigte, dass wir diesem Gegner auf Augenhöhe begegnen können.»