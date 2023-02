Belinda Bencic feiert in Abu Dhabi nächsten Turniersieg

Tennis Belinda Bencic wehrt drei Matchbälle ab, besiegt ihre Angstgegnerin und gewinnt Turnier in Abu Dhabi Belinda Bencic feiert bereits den zweiten Turniersieg des Jahres. Im Final von Abu Dhabi wehrt sie gegen die Russin Ludmilla Samsonowa drei Matchbälle ab und feiert im vierten Duell ihren ersten Sieg. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.02.2023, 16.58 Uhr

Belinda Bencic gelingt der mit grossem Abstand beste Saisonstart ihrer Karriere. Zum Jahresbeginn hatte sie den Titel in Adelaide gewonnen, war danach zum zweiten Mal nach 2016 in den Achtelfinal der Australian Open vorgestossen, wo sie der späteren Siegerin Arina Sabalenka unterlegen war. Nun gewinnt sie in Abu Dhabi ihr siebtes WTA-Turnier. Letztmals hatte sie 2019 mehr als ein Turnier innerhalb eines Jahres gewonnen.

Belinda Bencic gewinnt das Turnier von Abu Dhabi. Ali Haider / EPA

In einem wechselhaften Final setzt sich Belinda Bencic nach 2:46 Stunden Spielzeit mit 1:6, 7:6 (8:6), 6:4 gegen die Russin Ludmilla Samsonowa (WTA 19) durch. Sie fügt der 24-Jährigen damit in deren viertem Final nicht nur die erste Niederlage zu, sondern setzt sich auch erstmals gegen ihre Angstgegnerin durch. Die bisherigen drei Duelle gegen Samsonowa hatte Bencic allesamt verloren.

Auch diesmal fand Bencic lange kein Rezept gegen das offensive Spiel ihrer Gegnerin. Im Startsatz muss sie Breaks zum 0:2 und 1:4 hinnehmen, im zweiten Durchgang gibt sie eine 5:2-Führung aus der Hand und muss im Tiebreak drei Matchbälle abwehren - beim Stand von 4:6 und 6:7.

Doch diesmal hat Belinda Bencic das bessere Ende für sich. Zwar gibt sie den 2:1-Breakvorsprung umgehend wieder aus der Hand, auf den zweiten Servicedurchbruch zum 3:2 kann Samsonowa aber nicht mehr reagieren.

Nächste Nagelprobe in Doha

Nach ihrem Ausscheiden in Melbourne war Bencic in die Slowakei gereist und hatte ein paar Tage in den Bergen verbracht. Schon im Vorjahr hatte sie sich dort von einer Covid-Erkrankung erholt, ehe sie im März in Miami den Halbfinal erreicht hatte und in Charleston ihren ersten Titel auf Sand gewinnen konnte. Es war die beste Phase des letzten Jahres.

Gross Zeit, sich über ihren Turniersieg zu freuen, hat Bencic allerdings nicht. Sie spielt in der kommenden Woche das ausgezeichnet besetzte Turnier in Doha. In Katars Hauptstadt fehlen nur vier Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste. Zwar trifft Bencic in der ersten Runde auf eine Qualifikantin, doch bereits ab den Achtelfinals wird sie gefordert sein. Geht es nach der Papierform, wartet dort die Australian-Open-Halbfinalistin Viktoria Azarenka (WTA 16) aus Weissrussland. Im Viertelfinal wartet die French-Open-Finalistin 2022, die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 6). Und im Halbfinal die polnische Weltnummer 1, Iga Swiatek. Sie ist eine von nur zwei Frauen, die Bencic in diesem Jahr eine Niederlage zugefügt haben.

Es ist die nächste Nagelprobe für Belinda Bencic, die sich den Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels ihrer Karriere als Saisonsziel gesteckt hat.

