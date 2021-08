Handball Benfica Lissabon ist eine Nummer zu gross für die Luzerner Der HC Kriens-Luzern verliert gegen Benfica Lissabon klar mit 24:31 und steht im Europacup frühzeitig vor dem Ausscheiden. Stephan Santschi 28.08.2021, 22.55 Uhr

Am Ende kam noch Farbe ins Spiel, gleich zwei rote Karten gab es in der Schlussminute zu sehen. Zunächst traf es den Portugiesen Rogerio Moraes Ferreira, der Tim Rellstab in der Luft zu hart anging. Kurz darauf wurde der Krienser Aljaz Lavric des Feldes verwiesen, zu Unrecht allerdings. Im Rückwärtslaufen stiess er unabsichtlich in einen Gegner, was die beiden litauischen Schiedsrichter als Verhinderung eines Tors taxierten und dies wird in den letzten 30 Sekunden gemäss Regelbuch ebenfalls mit einem Ausschluss sanktioniert.

Auf den Ausgang des sonst fairen Spielgeschehens hatten die beiden unrühmlichen Höhepunkte aber keinen Einfluss mehr – Benfica Lissabon gewann das Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde zur European League beim HC Kriens-Luzern souverän mit 31:24. «Die Niederlage fiel zu hoch aus, mit dem Einsatz meines Teams bin ich aber nicht unzufrieden», resümierte HCKL-Trainer Goran Perkovac den ersten Ernstkampf der neuen Saison. Die Portugiesen, die in der Sommerpause mit mehreren Toptransfers aufgerüstet haben, weil sie in der nationalen Meisterschaft Porto vom Thron stossen wollen, wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht.

Königstransfer Milos Orbovic zeigt seine Klasse

Auch bei den Zentralschweizern hat sich in personeller Hinsicht einiges getan, gleich sechs Neuzuzüge tätigte der Verein. Der auffälligste war am Samstag der serbische Nationalspieler Milos Orbovic, der seine Klasse im rechten Aufbau vor allem in der ersten Halbzeit ausspielte und insgesamt sechs Treffer erzielte. Am Kreis und in der Abwehr übernahm derweil Last-minute-Transfer Domen Sikosek Pelko viel Verantwortung, mit 2,03-Metern Grösse und 118 Kilo Gewicht sorgte der Slowene für viel Wasserverdrängung. «Milos war sehr stark, Domen ist eine Bereicherung für uns. Beide können aber noch fitter werden», hielt Perkovac fest.

Milos Orbovic ist der neue Star des Handball Club Kriens Luzern (HCKL). Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. August 2021)

Im Tor stand derweil erstmals der Slowene Rok Zaponsek. Obwohl er zwei Penalties parierte, tat er sich schwer, wurde von der noch nicht optimal abgestimmten Abwehr oft im Stich gelassen. Der vierte Ausländer, der sein Debüt für die Luzerner gab, heisst Josip Vekic, ist Kroate und mit 2,10 Metern Grösse ebenfalls eine imposante Erscheinung. Er kam wie die beiden Rückkehrer On Langenick und Björn Buob zu einem Kurzeinsatz, liess in der Deckung seine Muskeln spielen.

QHL-Start am Mittwoch bei St. Otmar St. Gallen

Insgesamt zeigten die Krienser einen respektablen Saisonstart. Zwar lagen sie von Beginn weg im Rückstand, abschütteln liessen sie sich aber lange nicht. Nach zehn Minuten stand es 4:5, nach 20 Minuten 8:11, zur Pause 13:17. Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber vorübergehend auf zwei Längen heran, letztmals nach 40 Minuten beim 17:19. Dann erhöhten die athletisch und spielerisch überlegenen Gäste das Tempo und steuerten unter der Führung der beiden serbischen Nationalspieler Lazar Kukic und Petar Djordjic einem ungefährdeten Sieg entgegen. «Wir machten ein paar blöde Fehler, die auf diesem Niveau bestraft werden», kritisierte Perkovac und sprach dabei ungenutzte Topchancen und fehlerhafte Gegenstossauslösungen an.

Bereits vor dem Rückspiel am kommenden Wochenende in Lissabon sind die Chancen auf ein Weiterkommen auf ein Minimum gesunken. Der Fokus liegt nun ohnehin auf dem Meisterschaftsstart, am Mittwoch gastiert Kriens-Luzern zum Auftakt der QHL-Saison bei St. Otmar St. Gallen. Fazit nach dem ersten Spiel: Das Potenzial ist gross, noch ist aber viel Arbeit nötig, um die neue Ausgabe des HCKL zu einem Schweizer Titelanwärter zu trimmen.