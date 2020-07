Beste Aussichten für die Beste Europas – Lara Stalder hat noch zwei grosse Ziele Lara Stalder, Eishockeyprofi aus Luzern will an den Olympischen Spielen 2022 teilnehmen und in Schweden Meister werden. Einen grossen Pokal besitzt sie bereits. René Barmettler 23.07.2020, 20.03 Uhr

Lara Stalder geniesst das Panorama von der Terrasse des Château Gütsch. Bild: Roger Grütter (Luzern, 22. Juli 2020)

Etwas mit Aussicht dürfe es sein, wünschte sich Lara Stalder, angefragt wegen eines Fototermins in der Stadt Luzern. Was bietet sich da Besseres an, als auf der Terrasse des Château Gütsch diesen Wunsch zu erfüllen? Mit einem roten Motorroller braust sie am Mittwochnachmittag heran. Unserer Nachfrage, den Pokal für die beste Spielerin der schwedischen Meisterschaft mitzubringen, konnte sie leider nicht nachkommen. Zu gross für den Transport in die Schweiz sei er und deshalb musste dieser in Gävle bleiben, der Heimat ihres derzeitigen Klubs Brynäs IF.

Der Pokal für die beste Spielerin musste in Schweden bleiben. Bild: PD

Die gebürtige Adligenswilerin verpasste zwar mit ihrem neuen Team den Einzug in den Playoff-Final. Dennoch wurde sie von ihren Ligakonkurrentinnen als wertvollste Spielerin gewählt. In der besten Frauenliga Europas bedeutet dies: Lara Stalder ist derzeit die Beste dieses Kontinents. Das würde sie so nie sagen, das verbietet ihr die Bescheidenheit, die sie immer behalten hat. Auch der Ehrgeiz ist noch immer da, denn trotz ihrer 26 Jahre zählt sie bereits zu den älteren Semestern des Frauen-Profigeschäfts. «In meinem Alter hören viele auf, doch ich möchte bestimmt noch bis 2022 als Spitzensportlerin weitermachen.» Der Grund sind die Olympischen Winterspiele in Peking. Das würde die grossartige Karriere abrunden, die 2014 mit Olympiabronze im russischen Sotschi so richtig Schwung aufgenommen hat.



2019/20: 46 Treffer in der schwedischen Liga

«Ich habe seither viel erlebt», sagt sie, «ich konnte viele Erfahrungen sammeln und bin zur Stammspielerin gereift.» Die Zahlen der vergangenen Saison sprechen für sich: In 41 Meisterschaftsspielen erzielte sie 46 Treffer und bereitete 33 vor. Die Plus/Minus-Bilanz von +36 darf sich ebenso sehen lassen. Das hat nicht damit zu tun, dass ihre Formation eine defensiv besondere Rolle einnehmen würde. Stalders einfache Erklärung: «Da wir viel in Scheibenbesitz und in der Offensivzone präsent sind, kommen wir vor dem eigenen Tor selten in Notsituationen.» Trotzdem reichte es in ihrem dritten Jahr in Schweden noch immer nicht zu einem Meistertitel. Dieser ist das zweite grosse Ziel, das sie unbedingt noch erreichen möchte. Sie ist überzeugt, dass ihr Team diesmal zu den Titelanwärterinnen gehören wird. «Wir haben einige gute neue Spielerinnen verpflichten können, ich freue mich, das Team wieder zu sehen.» Am 2. August reist Lara Stalder nach Schweden ab.

In der Zwischenzeit hielt sie sich zunächst im privaten Rahmen fit. Bis das Trainingsprogramm aus Schweden eintraf, trainierte sie mit Bruder Dario (28), der beim 2.-Ligisten Küssnacht spielt, im Treppenhaus. Des Bruders Freundin war ausserdem mit Trainingsgeräten bestens ausgerüstet, sodass Lara Stalder nun von sich sagen kann: «Manchmal trainierte ich fast härter als sonst. Deshalb fühle ich mich zu diesem Zeitpunkt des Jahres so fit wie noch nie.»

Lara Stalder an den Olympischen Spielen 2018 gegen Japan. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Wandern in der Schweiz statt Safari in Afrika

Eigentlich wollte sie während der Sommerpause auf Safari nach Afrika gehen, «das fiel wegen der Reisebeschränkungen ins Wasser. Doch ich kam noch so gerne nach Hause, hier erlebte ich praktisch keine Einschränkungen». Sie hielt sich am Wasser auf, begab sich ausgiebig auf Wanderschaft, spielte Beachvolleyball und Tennis.

Das alles war nicht wirklich ein Ersatz für die abgesagte WM im kanadischen Halifax, die anfangs bei Stalder doch eine gewisse Leere hervorgerufen hatte. Inzwischen hat sie das Eis wieder, am Montag und Dienstag besuchte sie das Sommercamp der Nationalmannschaft in Engelberg, freitags bis sonntags geht es ins Chamer Trainingszentrum On Your Marks. Vom 25. bis 29. August wird Stalder am Vier-Nationenturnier in Kloten dabei sein. Am 12. September steht der Meisterschaftsstart in Gävle gegen Leksand auf dem Programm. So sieht ihre nahe Zukunft aus.



Lara Stalder macht sich auch bereits Gedanken für die Zeit nach ihrer Profikarriere. Sie absolvierte in den USA von 2013 bis 2017 ein Betriebswirtschaftsstudium, interessieren tut sie sich für den Bereich Marketinganalyse und Datenforschung. Am liebsten natürlich im Sportbereich. Auch kann sich die Stadtluzernerin vorstellen, dereinst Junioren des HC Luzern zu betreuen – beim Verein, wo für sie als Juniorin alles begann.

Zuerst soll aber der schwedische Meistertitel her. Alles in allem sind das beste Aussichten für die Beste Europas.