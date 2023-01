Biathlon-Shooting-Star Hartweg mit Single-Mixed-Staffel auf Po

Biathlon Biathlon-Shooting-Star Niklas Hartweg mit Amy Baserga in Single-Mixed-Staffel auf dem Podest Niklas Hartweg und Amy Baserga holten beim Weltcup in Pokljuka für die Schweiz in der Single-Mixed-Staffel mit dem 3. Rang einen Podestplatz. 08.01.2023, 14.00 Uhr

Amy Baserga und Niklas Hartweg wussten zu reüssieren. Keystone

In dieser noch recht jungen Disziplin, die mit dem Team-Sprint im Langlauf zu vergleichen ist, stand die Schweiz im Gegensatz zur Mixed-Staffel noch nie auf dem Podium. Das Bestresultat ging bislang auf das Konto von Lena Häcki-Gross und Benjamin Weger, die an der WM 2020 in Antholz Platz 5 erreichten.