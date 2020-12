Biathlon «Teamküken» Flavia Barmettler will sich in der Elite etablieren Die 22-jährige Obwaldner Biathletin Flavia Barmettler steigt mit viel Elan in ihre erste Elitesaison. Urs Hanhart 03.12.2020, 14.38 Uhr

Im Schiessen hat Flavia Barmetter zuletzt «eindeutig Fortschritte gemacht». Bild: Claudio Thoma/Feshfocus (Lenzerheide, 17.November 2020)

Während die Weltcup-Saison am vergangenen Wochenende plangemäss in Finnland gestartet werden konnte, herrscht bei den anderen Biathlon-Wettkämpfen ein ziemliches Terminchaos. Das für Samstag geplante nationale Saisonstartrennen in Realp wurde abgesagt. Flavia Barmettler, die dem C-Kader von Swiss-Ski angehört, wäre dort zwar nicht am Start gewesen, aber sie hätte an einem gleichzeitig anberaumten IBU-Cup-Rennen antreten sollen. Doch mit dem IBU-Cup soll es jetzt erst im Januar losgehen. Die Alpnacherin wird voraussichtlich am Wochenende vor Weihnachten beim Alpencup auf der Lenzerheide rennmässig in die Saison einsteigen. «Für uns Athleten sind die vielen Änderungen mühsam. Dadurch wird die Trainingsplanung sehr schwierig», sagt die Obwaldnerin. «Ich habe nach Absprache mit meiner Trainerin beschlossen, die ersten Wettkämpfe als Trainingsrennen zu betrachten. Ab Januar möchte ich dann voll bereit sein.»