Niklas Hartweg im Höhenflug: Auch Biathlon-Grössen gratulieren

Biathlon-Weltcup Niklas Hartweg im Höhenflug: Die Gratulationen kommen auch von den Grössten des Biathlon-Sports Sein starker Weltcup-Saisonstart bringt dem 22-jährigen Niklas Hartweg viel Lob ein, auch vom einstigen Biathlon-Überflieger Martin Fourcade aus Frankreich. Ab Donnerstag will Hartweg seine überragende Form in Annecy unter Beweis stellen. Für seine starken Schiessleistungen hat der Schwyzer eine einfache Erklärung: «Ich schiesse besser, weil ich besser laufe.» Ralf Streule Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niklas Hartweg: «Ich habe gezeigt, dass ich auf dem Podest nicht fehl am Platz war.» Bild: Andreas Schaad/KEY

Der Weg von Weltcup-Ort zu Weltcup-Ort kann zermürbend sein für Spitzensportler. Gerade noch waren die Biathletinnen und Biathleten in Hochfilzen in Tirol am Start, ab heute kämpfen sie bei Annecy südlich von Genf um Weltcup-Punkte. Einiges über acht Stunden Fahrzeit bedeutete das für das Schweizer Team am Montag. Doch Niklas Hartweg steckt solches problemlos weg. Am Morgen nach der Fahrt gibt er Auskunft, locker und eloquent, ohne Spur von Müdigkeit.

Was auch mit seinem Höhenflug zum Saisonstart zu tun hat. Da war sein zweiter Platz in Kontiolahti im Einzelstart über 20 km. In Hochfilzen folgte ein fünfter Rang in der Verfolgung. «Eine Leistung, die ich noch höher einschätze als jene in Kontiolahti», sagt Hartweg. Weil er vom 22. auf den 5. Rang nach vorne lief. Und weil der mentale Druck in Verfolgungen grösser sei, als wenn jeder Athlet einzeln startet. «Ich habe in Hochfilzen zeigen können, dass ich in Skandinavien auf dem Weltcup-Podest nicht fehl am Platz war.»

Niklas Hartweg in Aktion im Sprint in Hochfilzen. Bild: Christian Bruna/EPA

Neue Trainingsstrukturen als Schlüssel zum Erfolg

Diese Bestätigung brachte dem 22-Jährigen aus dem schwyze­rischen Wollerau etliche Gratulationen von Weltklasseläufern ein. «Das zeigte mir, welch gute Stimmung innerhalb der Biathlonwelt herrscht», sagt Hartweg. Auch Martin Fourcade, der zurückgetretene 13-fache Weltmeister und fünffache Olympiasieger aus Frankreich, meldete sich auf sozialen Medien mit Lob. «Fourcade weiss von meiner Existenz. Schön zu wissen», sagt Hartweg und lacht.

Von ungefähr kommt Hartwegs Vorstoss an die Spitze nicht. Nach dem Junioren-Weltmeistertitel von 2019 habe sein Körper schlicht Trainingskilometer und die Adaption gebraucht, um ganz an die Spitze vorstossen zu können. Dank eines verletzungsfreien Sommers sei das gelungen. Aber auch dank verbesserter Strukturen im Schweizer Biathlon.

Mit Remo Krug stiess ein erfahrener Trainer zum Männerteam, zudem wurde Athletik- und Techniktrainer Kein Einaste vom Langlauf zum Biathlon geholt. «Mit ein Schlüssel für die guten Leistungen, auch im Frauenteam, das wieder zusammengewachsen ist», sagt Disziplinenchef Lukas Keel. Hartweg spricht von engerer Trainier­betreuung sowohl im Lauf- als auch Schiessbereich. «Die läuferischen Fortschritte haben sich schon im Sommer abgezeichnet.» Dabei waren es ja die herausragenden Schiessresul­tate, die den Schwyzer zuletzt so weit nach vorne gebracht hatten.

Hartweg erklärt schlicht: «Ich schiesse besser, weil ich besser laufe.» Anders gesagt: Wer sich in der Loipe nicht verausgabe, bringe mehr Konzentration an den Schiessstand. «Doch es wäre vermessen, nun stets mit Podestplätzen zu rechnen», sagt Hartweg. «Ich muss mir bewusst sein, dass ich noch jung bin und die aktuelle Platzierung kaum werde halten können.» Zumal der Sport bekannt sei für seine Unberechenbarkeit.

Professioneller Umgang mit Eltern-Sohn-Konstellation

Keel lobt die Reife von Hartweg, er attestiert ihm Leaderqualitäten und sprachliche Gewandtheit. «Was auch damit zusammenhängt, dass er schon vieles gesehen hat.» Hartweg wuchs in Karlsruhe auf, zog früh mit den Eltern nach London, wo er eingeschult wurde, kam dann mit der Familie mit sieben Jahren nach Wollerau. 2018 absolvierte er die Matura an der Sportmittelschule Engelberg, wohnt im Sommer meist in Lenzerheide.

Apropos Familie: Dass der Schweizer Biathlon ganz allgemein im Aufwind ist und mit dem Weltcup 2023 sowie der WM 2025 bald Höhepunkte erleben wird, hat unter anderem mit Niklas’ Vater Michael Hartweg zu tun. Der deutsche Wirtschaftsingenieur ist Gründer der Finanzplattform Leonteq und Biathlonfan. Als Niklas ein kleines Kind war, lernten die Eltern die Lenzerheide lieben, kauften sich dort eine Ferienwohnung, initiierten und finanzierten den Bau der Biathlon-Arena, die nun im Besitz von Swiss-Ski ist. Keel erzählt von einem Bonmot von Vater Hartweg: «Die Schweiz ist eine Biathlonnation, sie weiss es einfach noch nicht.»

Seine Liebe für Biathlon möge mit den Eltern zu tun haben, wirklich reingewachsen sei er aber unabhängig davon, sagt der Sohn. Zunächst war er von dem Triathlon und dem alpinen Skifahren angetan, irgendwann war das Biathlonfieber grösser. Hartweg spricht von der Freude an sportlicher Anstrengung, die ihn schon als Kind zu Rennen ums Haus bis zur Erschöpfung antrieb. Und von der tiefen Zufriedenheit nach den Leiden des Trainings. «Die Trennung zwischen der Rolle meiner Eltern als Biathlonförderer und meiner Karriere war mir immer wichtig», sagt er, der mit einer älteren und einer jüngeren Schwester aufwuchs. Diese Trennung sei «professionell und stressfrei», bestätigt auch Keel. Keine Anzeichen von geforderter Sonderbehandlung oder übertriebenem Druck auf den jungen Athleten. «Er macht sein Ding.»

Hartwegs Ausgleich als rappender Nik Perry

Sein Ding macht Hartweg auch, was sein Hobby betrifft: Dank seiner Biathlonerfolge war zuletzt seine Rolle als rappender Nik Perry in den Medien ­präsent. Hartweg produziert Hip-Hop-Beats, hat schon mehrere Songs veröffentlicht, in denen er auf Deutsch das Leben besingt.

Schon als Kind mochte er die Musik, in einer Zwangspause aufgrund einer Lungenentzündung vor drei Jahren nahm er sich Zeit, sich einzuarbeiten. Nun sei es eine wohltuende Nebenbeschäftigung – auch wenn während der Saison kaum Zeit bleibt, Neues zu produzieren. Musikhören sei aber auch im Winter eine Lieblings­beschäftigung. Zum Beispiel, wenn es von einem Weltcup-Ort zum nächsten geht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen