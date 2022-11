Schweizer Biathlon: Aufbruchstimmung zum Weltcupstart

Biathlon-Weltcupstart «Wollen näher an die Weltspitze»: Ein Jahr nach dem Tiefpunkt herrscht im Schweizer Biathlon Aufbruchstimmung Das Schweizer Biathlon-Team will in der am Dienstag beginnenden Weltcupsaison näher an die besten Nationen heranrücken. Aus dem Olympia-Fiasko in Peking habe man gelernt, heisst es im Frauenteam – auch dank psychologischer Unterstützung. Ralf Streule Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Amy Baserga ist eine der Nachwuchshoffnungen im Schweizer Biathlon. Bild: Thibaut/Freshfocus

Vielleicht sei es gar nicht so schlecht, dass es «emol gchlepft het», sagt die Bündner Biathletin Elisa Gasparin vor dem Saisonstart in Kontiolahti. Der «Chlapf», den sie anspricht, liegt schon einige Zeit zurück. Im Februar 2022 nämlich war es, als ein lange schwelender Zwist innerhalb des Frauenteams ausbrach. An den Olympischen Spielen war die Stimmung am Tiefpunkt, das Ganze gipfelte darin, dass Staffel-Startläuferin Irene Cadurisch schon früh im Staffelrennen einen physisch-psychischen Zusammenbruch erlitt. Angestaut hatte sich zuvor schon vieles im Frauen-Team. Da war ein verbissener Olympia-Verdrängungskampf, der eine fokussierte Arbeit verhinderte. Und da war ein Trainerteam, das sich in dieser Zeit erst gerade formierte, nachdem Lukas Keel als Disziplinenchef auf Markus Segessenmann gefolgt war. Kurzum: Da war ein Knoten, der auf die Schnelle nicht zu lösen war. Und der dem Ansinnen von Swiss-Ski entgegenstand, endlich den Schritt zur Biathlon-Nation zu machen und spätestens zur Heim-WM 2025 in Lenzerheide ein konkurrenzfähiges Team zu stellen.

Irene Cadurisch unterwegs an den Olympischen Spielen in Peking, wo sie im Staffelrennen früh aufgeben musste. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP

Der Fokus liegt wieder auf dem Wesentlichen

Wer nun aber vor der neuen Saison mit den Biathletinnen spricht, kommt zum Schluss: Der Knoten scheint entwirrt zu sein. Mit einer Sportpsychologin hat das Team die Thematik aufgearbeitet und viel gruppen­psychologische Arbeit betrieben; eine Arbeit, die nun zum Standardprogramm gehören soll auf Biathlon-Profiniveau. Leistungsträgerin Lena Häcki-Gross sagt:

Lena Häcki-Gross KEY

«Wir haben gegenseitig sehr viel Verständnis dafür gewonnen, was bei den einzelnen Athletinnen mental los war.»

Der Fokus liege wieder auf dem Wesentlichen: dem Sport. Wermutstropfen bleibt, dass Cadurisch weiter nicht auf höchstem Niveau konkurrieren kann und sich in einem Wiederaufbau befindet.

Das Team muss ab dieser Saison zudem auf die zurückgetretene Teamleaderin Selina Gasparin verzichten, bei den Männern hinterlässt der abgetretene Benjamin Weger eine Lücke. «Jede Athletin, jeder Athlet musste im Sommer neue Rollen finden», sagt Disziplinenchef Keel. Nichtsdestotrotz – oder vielleicht auch genau deshalb – versprühen alle Beteiligten Zuversicht. Dies ist auch deshalb so, weil Swiss-Ski dem Biathlon ganz grundsätzlich mehr Gewicht einräumt als in vergangenen Jahren.

«Wir wollen punktuelle Achtungserfolge erzielen»

Ein Zeichen setzte Swiss-Ski mit der Übernahme der Biathlon-Arena in Lenzerheide von ­Michael Hartweg, dem Unternehmer und Biathlon-Enthusiast. In den vergangenen Monaten wurde die Rollbahn rund um das Biathlonzentrum auf vier ­Kilometer ausgebaut. Zudem soll in Goms in den kommenden Jahren eine weitere Biathlon-Trainingsanlage entstehen. Auf Trainerstufe gab es laut Keel ebenfalls Bestrebungen, Zeichen zu setzen. «Wir wollen läuferisch und athletisch näher an die Weltspitze herankommen», sagt Keel. Einen Schritt machte man mit der Verpflichtung von Athletik- und Techniktrainer Kein Einaste, der von den Langläufern zu den Biathleten wechselte und bei Athletinnen und Athleten für professionelle und motivierende Arbeit hochgelobt wird. Zudem stiess der 59-jährige Deutsche Trainer Remo Krug zum Männerteam, wo er viel ­Erfahrung einbringt.

Und so hofft man im Schweizer Biathlon, tatsächlich Zukunftsträchtiges in die Spur zu bringen. Schliesslich sind da auch einige Nachwuchshoffnungen: Amy Baserga und Niklas Hartweg zum Beispiel. Vorerst tönen Keels Ziele noch zurückhaltend: «Wir wollen punktuelle Achtungserfolge erzielen.»

Für die ersten Rennen in Kontiolahti sind für die Schweiz Lena Häcki-Gross, Elisa Gasparin, Aita Gasparin, Amy Baserga, und Lea Meier aufgeboten, bei den Männern sind es Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Laurin Fravi, Niklas Hartweg und Sebastian Stalder. Eröffnet wird die Weltcup-Saison heute mit einem Einzelrennen der Männer über 20 km, morgen starten die Frauen über 15 km. Am Donnerstag folgen Staffelrennen, am Wochenende Sprints und ein Verfolgungsrennen.

