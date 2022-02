FC Biel peilt die Challenge League an - sechs Jahre nach Konkurs

Fussball-cup Noch vor sechs Jahren Konkurs angemeldet – der FC Biel gedeiht wieder und peilt die Challenge League an Der FC Biel tastet sich langsam zurück in die Nähe des Profifussballs. Und fordert am Mittwoch (20.30, SRF 2) im Cup-Viertelfinal den FC Luzern. Nicola Berger 08.02.2022, 16.28 Uhr

Das letzte Duell zwischen dem FC Biel und FC Luzern ging vor über elf Jahren über die Bühne. Die Bieler zogen damals mit einem 7:5-Sieg nach Penaltyschiessen in den Cup-Viertelfinal ein. Bild: Lukas Lehmann / Keystone (Biel, 21. November 2010)

Es war im ersten Halbjahr 2016, als beim FC Biel alles in die Brüche ging. Der Traditionsklub, Schweizer Meister von 1947 und jahrzehntelang beheimatet in der wunderbaren Trutzburg Gurzelen, wurde vom Zürcher Anwalt, Spielervermittler und ehemaligen GC-Verwaltungsrat Carlo Häfeli in der Challenge League an die Wand gefahren. Irgendwann konnte er die Löhne nicht mehr zahlen, worauf die Belegschaft erst streikte – und den Klub dann verliess, darunter der Trainer Patrick Rahmen, der heute den FC Basel betreut.

Es kam vor, dass die Kassierinnen den Spielern an Matchtagen aus schlechtem Gewissen ein paar Noten aus den Ticketeinnahmen zuhielten – damit sich diese immerhin etwas zu essen kaufen konnten. Als Ersatz für Rahmen holte Häfeli den Kroaten Zlatko Petricevic, dem aber die Uefa-Pro-Lizenz fehlte, der im Teamcar rauchte und bald gegenüber einem Masseur handgreiflich wurde. Nach wenigen Wochen war der «Clown-Trainer» («Blick») weg. Es war Petricevics letzte Trainerstation; im Internet findet sich noch ein Linked-in-Profil, auf dem er sich als «Professor of Soccar» (sic!) bezeichnet.

Das Chaos endete im Konkurs, den Häfeli neben seinem Ruf nur 30'000 Franken kostete. Den FC Biel aber alles. «Es war wie ein Vulkanausbruch. Alles war zerstört, wir hatten überhaupt nichts mehr. Nicht einmal einen Ball. Alles war entweder gepfändet oder geklaut», sagt Klubpräsident Dietmar Faes. In der neu errichteten Tissot-Arena mit ihren 5200 Plätzen gastierten in der 2. Liga regional der FC Aarberg und der FC Vicques.

Doch die Bieler entflohen der Anonymität des Regionalfussballs rasch, in vier Jahren gelangen dreimal Aufstiege; aktuell belegt das Team in der Promotion League Platz 12. Prominentester Spieler im Kader ist seit kurzem Ex-FCL-Innenverteidiger François Affolter, 30, der vom Absteiger Chiasso zu seinem Stammklub zurückgewechselt ist. Er führt das Team als Captain an – der Vergleich mit dem FCL wird sein erstes Pflichtspiel für Biel sein, die Meisterschaft ruht seit Anfang Dezember. Affolter unterschrieb bis 2024 – und wird daneben bald einen Lehrgang an der Sportschule in Magglingen beginnen.

Biel-Captain François Affolter (rechts) war noch im letzten Oktober in den Cup-Sechzehntelfinals für den FC Chiasso im Einsatz. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Chiasso, 27. Oktober 2021)

Affolter soll bei Rückkehr in Challenge League helfen

Im Herbst der Karriere soll Affolter Biel beim Erreichen des mittelfristigen Ziels behilflich sein: der Rückkehr in die Challenge League. In zwei bis drei Jahren soll es so weit sein; das aktuelle Budget von knapp 750'000 Franken müsste dann mindestens verdreifacht werden. Das sei möglich, sagt Faes – und vor allem auch wichtig:

«Wir wollen ein Aushängeschild für das Seeland und den Berner Jura sein, für diese wunderschöne Region. Es ist wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche einen lokalen Klub haben, mit dem sie sich identifizieren können. Darum wollen wir zurück ins Profigeschäft und uns dort als Ausbildungsverein profilieren.» Eigentlich ist Biel das schon jetzt: Mittelstürmer Brian Beyer wechselte im Winter nach Yverdon in die Challenge League.

Die Bescheidenheit ist zurück in Biel, auch wenn der Wahnsinn weiter lauert. Faes sagt, es würden immer wieder Investoren bei ihm vorstellig werden:

«Wir hatten einen Scheich aus Abu Dhabi, der extra nach Biel gekommen ist. Es gab eine belgische Investorengruppe und jemand, der im Silicon Valley viel Geld verdient hat. Aber das werden wir nicht machen, es ist nicht unser Weg.»

Lieber würde der Klub am Mittwoch (20.30 Uhr, SRF 2) gegen den FCL ein sportliches Ausrufezeichen setzen, in der Tissot-Arena werden gegen 3000 Zuschauer erwartet. Es ist eine willkommene Gelegenheit, der Fussball-Schweiz zu zeigen, dass der Klub mehr zu bieten hat als die Schlagzeilen aus der kurzen, tristen Ära Häfeli.