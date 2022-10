Laura Cologna über das Leben mit ihrem Mann Dario Cologna

Biografie Exklusiver Vorabdruck: «Mein Leben mit Dario» – Laura Cologna offenbart einen Blick hinter die Kulissen Laura ist seit 2009 die Lebenspartnerin des besten Schweizer Langläufers aller Zeiten. In einer Biografie offenbart die Frau, die mehr über Dario Cologna weiss als sonst jemand, einen Blick hinter die Kulissen. Laura Cologna Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Dario und Laura Cologna am Abend ihrer Hochzeit am 1. August 2020 auf der Insel Brissago. Joel & Jasmin Waldvogel/The Forestbirds

«Das Leben an der Seite eines Spitzensportlers scheint gegen aussen oft als sehr aufregend. Man lernt spannende Leute kennen, darf an interessante Orte reisen und Emotionen erfahren, welche ihresgleichen suchen. Nach über zwölf Jahren mit Dario kann ich bestätigen, dass diese Annahme zwar durchaus der Wahrheit entspricht, es jedoch nur ein Aspekt eines facettenreichen Lebens ist. Der weniger sichtbare und noch weniger glamouröse Teil, fernab vom jubelnden Publikum und von mitreissenden Medienberichten, ist unser Alltag.

Spitzensport verlangt eine Hingabe, welche ein Leben als Paar oder Familie, wie viele es kennen, so nicht möglich macht. Geburtstage mit dem Liebsten feiern, an Silvester zusammen ins neue Jahr starten, länger ins ferne Ausland reisen oder auch einfach nur ein gemütliches Wochenende zu Hause verbringen, all dies lag für uns die vergangenen Jahre nicht drin.

Ich musste rasch lernen, meinen eigenen Weg zu gehen und nicht darauf zu warten, dass Dario Zeit hat, mich auf diesem zu begleiten. Zu intensiv war sein Weg als Profisportler, welchen er wiederum nicht allein gehen konnte. Athleten brauchen ein extrem unterstützendes Umfeld, vom Trainer über das Serviceteam bis hin zum privaten Kreis, zu welchem ich seit 2008, kurz vor seinem ersten Sieg an der Tour de Ski, gehöre.

Als wir uns kennen lernten, war mir die Sportart Langlauf im Profibereich gänzlich unbekannt. Obwohl ich im Langlaufmekka Davos aufgewachsen bin, das jährlich ein Weltcup-Rennen veranstaltet. Doch als 18-Jährige waren zu diesem Zeitpunkt andere Themen interessanter. Deshalb ist es wohl wenig überraschend, dass ich Dario in einem Club und nicht auf der Loipe zum ersten Mal sah.

Dario Cologna triumphiert am 11. März 2007 als 21-jähriger und jüngster Sieger beim Engadiner Skimarathon. Dort wird er zum ersten Mal von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Von der Siegerin des Frauenrennens, Laurence Rochat, gibt es einen Kuss. Der Bündner gewinnt das Rennen insgesamt viermal. Keystone Der Münstertaler gewinnt 2009 als erster Schweizer Langläufer die Tour de Ski. Zwar kann er keinen Etappensieg feiern, trotzdem klassiert er sich am Ende vor Petter Northug (NOR) und Axel Teichmann (GER). Er kann auf insgesamt vier Tour-Siege (2009, 2011, 2012 und 2018) zurückblicken und ist damit Rekordsieger. Keystone Am 22. März 2009 wird Cologna als erster Schweizer Langläufer und jüngster Langläufer seit 25 Jahren Gesamtweltcup-Sieger. Zudem triumphiert er am Ende der Saisons 2011, 2012 und 2015 im Gesamt-Klassement. Keystone Über 15 km Freistil schnappt er sich in Vancouver 2010 Olympia-Gold. Für die Schweiz ist es die erste Olympia-Medaille seit der Bronzemedaille von Andy Grünenfelder 1988, der damals Bronze gewinnt. Cologna ist der erste Schweizer, der bei Olympischen Spielen im Langlauf zuoberst auf dem Podest steht. Keystone Weltmeister! Bei der WM 2013 in Val di Fiemme reüssiert Cologna beim Skiathlon. Die Norweger Martin Johnsrud Sundby (links) und Sjur Roethe werden auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Zwei weitere Silbermedaillen kommen an Weltmeisterschaften hinzu. Keystone 2013 folgt die Auszeichnung zum Schweizer Sportler des Jahres. Keystone Doppel-Olympiasieger 2014 in Sotschi! Im Skiathlon und über 15 km klassisch kommen die Goldmedaillen zwei und drei hinzu. Keystone Dario Cologna darf bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 im koreanischen Pyeongchang die Schweizer Delegation als Fahnenträger anführen. Keystone In Pyeongchang wird er zum vierten Mal Olympia-Sieger! Über 15 km Freistil ist er wieder das Mass aller Dinge. Keystone Der vierfache Olympia-Sieger strahlt. Keystone

Nichts ahnend und ohne Hintergedanken durfte ich so den zukünftig erfolgreichsten Wintersportler der Schweiz kennen lernen. Denn wohin seine Karriere in den nächsten Jahren führen würde, davon hatte nicht einmal Dario selbst zu träumen gewagt. Ein gemeinsamer Freund warnte mich damals noch, dass eine Beziehung mit einem Spitzenlangläufer sinnlos sei, denn schon bald würde wieder die Weltcup-Saison starten.

Glücklicherweise wusste ich damals nicht, dass diese jeweils von November bis April dauert, und dachte, ein Weltcup sei eher etwas wie eine Weltmeisterschaft von ein bis zwei Wochen. Doch wie vorausgesagt, begannen kurz nach unserem ersten Treffen die Wettkämpfe und eine Saison, welche zeigte, dass der Name Dario Cologna in der Schweiz und in der gesamten Langlaufwelt nicht mehr wegzudenken war. Das machte die Intensivierung unserer Beziehung tatsächlich schwierig, aber der darauffolgende Sommer hat uns dann doch noch zueinander geführt, und seither konnte uns auch nichts mehr trennen.

Danach wurde mir schnell bewusst, dass eine Profikarriere als Langläufer extrem viel Arbeit und Fleiss sowie Disziplin für Dario und sehr viel Verzicht, Rücksichtnahme und Geduld von meiner Seite bedeutete. Meine Bedürfnisse musste ich meistens hintanstellen, da seine für den Erfolg in diesem harten Sport einfach wichtiger waren.

Die 1000 Stunden Training pro Jahr und die richtige Menge und Qualität an Erholung standen an erster Stelle. Oft konnte es sich Dario nicht erlauben, Einladungen zu Veranstaltungen anzunehmen, an einem Abend bei Freunden etwas länger sitzen zu bleiben oder einmal etwas ausgedehntere Ferien zu machen. Abgesehen von einer Auszeit unmittelbar nach der Saison.

So wurde mir schnell bewusst, dass ich mein eigenes Leben leben musste. Sonst wäre ich nachtragend gewesen wegen der Zeit, die uns als Paar fehlte – und hätte ihn auch nicht voll unterstützen können. Auch wenn wir weniger Zweisamkeit als viele andere Paare geniessen durften, konnte ich im Gegenzug dafür sehr viel Zeit mit meinen Freunden verbringen. Mit ihnen machte ich die grossen Reisen, feierte Partys und wohnte mit manchen in einer WG.

Auch beruflich ging ich meinen eigenen Weg und verbrachte einige Jahre in Zürich, auch wenn die räumliche Trennung unsere gemeinsame Zeit noch etwas rarer machte. Doch es war wichtig für mich, meine eigenen Ziele zu verfolgen, damit ich meine Batterien aufladen und wiederum mit voller Energie für Dario und seine Karriere da sein konnte. Von 2011 an besuchte ich jeden Grossanlass und war auch bei diversen anderen Rennen mit am Loipenrand. Auch wenn wir uns während dieser Anlässe kaum sehen konnten, war es wichtig, da zu sein.

Einmalige Momente wie der Gewinn der olympischen Goldmedaille in Sotschi nach Darios Verletzung nur 90 Tage zuvor durfte ich vor Ort miterleben. Aber noch viel wichtiger war es, dass ich dabei war, wenn es einmal nicht nach Plan lief. Das Interesse nach einem Erfolg war riesig und eine Welle von Mitteilungen und Anfragen brach über den Athleten ein. Blieb der erhoffte Sieg jedoch aus, konnte es erdrückend still werden.

Freundin Laura und Mama Christine fiebern an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi mit Dario Cologna mit. Hervé Le Cunff

Dann war es für das Umfeld von Dario umso dringender, für ihn da zu sein, um diese Stille mit aufbauenden Worten zu durchbrechen. Doch die richtigen Worte in solchen Momenten zu finden, ist ein Balanceakt. Möchte Dario über das nicht so gelungene Rennen sprechen, zusammen Fehler analysieren und Lösungen suchen? Oder wollte er genau das nicht hören, weil er einfach abgelenkt werden wollte und an etwas anderes denken mochte?

Dies und den enormen Druck vor wichtigen Wettkämpfen zu ertragen, fand ich mitunter das Schwierigste. Ich erinnere mich, wie sehr ich die schwere Last der Erwartungen vor den Olympischen Spielen 2018 zusammen mit Dario trug, ohne dass er dies erwartet hätte. Auch wenn ich davor schon einige Jahre mit Dario zusammen war, wohnten wir in jenem Jahr erstmals zusammen. Täglich hautnah zu sehen, wie viel Energie, akribische Vorbereitung und mentale Arbeit er in den Traum einer weiteren olympischen Medaille investierte, beeindruckte mich enorm.

Dieser riesige Druck und die Erwartung der Öffentlichkeit waren für mich sehr belastend. Die Stimmung bis zum Tag der Abreise wurde immer angespannter: Nur nicht noch eine Erkältung einfangen oder sich eine Verletzung bei den letzten Trainings zuziehen! So war es dann eher ein erleichternder als trauriger Abschied, als Dario gesund und munter endlich in den Flieger in Richtung Südkorea stieg.

Zwei Wochen später, als ich dann auch in Pyeongchang ankam, wurde der grosse Aufwand mehr als belohnt. Dario konnte seine vierte Goldmedaille gewinnen, und als er die Ziel­linie überquerte, löste sich auch bei mir der ganze Druck. Als ich Dario im Zielbereich ein paar Tränen verdrücken sah, konnte auch ich meine Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Dario Cologna holte bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang seine vierte Goldmedaille. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Auch wenn wir zusammen einige unbeschreibliche Gefühle erleben durften, sei es wegen Darios sportlicher Erfolge oder an unserer Hochzeit am 1. August 2020 im Tessin, gab es doch einen Moment, der alles toppte. Am 22. September 2021 kam unser Sohn Leano Richard Cologna gesund und munter zur Welt, und seither dürfen wir das Leben als Familie geniessen. Nach zwölf Jahren Beziehung war es für mich überraschend, Dario nochmals von einer ganz neuen Seite erleben zu dürfen.

Mit wie viel Liebe und Hingabe er sich diesem kleinen Lebe­wesen widmet, ist für mich wunderschön zu sehen. Ein neuer Lebensabschnitt begann für uns, wie für viele andere Paare am Tag der Geburt des ersten Kindes. Aber anders als bei vielen anderen Eltern startete nur sechs Monate danach bereits wieder ein komplett neuer Abschnitt. Auch wenn Dario das Ende seiner Profisportkarriere bereits Anfang Saison angekündigt hatte, waren all diese kleinen Abschiede sehr emotional und Wehmut kam auf.

Das letzte Heimrennen in Davos, die letzte Tour de Ski, das letzte Olympia-Rennen und dann das allerletzte Rennen als Profisportler an den Schweizer Meisterschaften in Zweisimmen. Nachdem er dort über die Ziellinie lief, nahmen wir uns, beide mit Tränen in den Augen, in die Arme. In diesem Moment wurde mir noch einmal so richtig bewusst, was ich an der Seite dieses Mannes alles erleben durfte. Und noch viel wichtiger: Er war für mich in diesem Moment noch immer derselbe Mensch wie zwölf Jahre zuvor.»

