Handball: Kriens-Luzern verliert das erste Spiel in dieser Saison

Handball Bitterer Abend für Kriens-Luzern Die Krienser Handballer kassieren in Zürich mit 28:29 die erste Niederlage und verlieren einen Leistungsträger mit einer Knieverletzung. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 10.11.2022, 23.09 Uhr

Dass die erste Niederlage irgendwann kommt, war klar, in Zürich war sie indes nicht zu erwarten. 11 Spiele lang blieb der HC Kriens-Luzern ungeschlagen, zuletzt war auch die Defensivarbeit verbessert, und so standen die Chancen gut, auch gegen das jüngst etwas schwächelnde GC Amicitia wieder das Punktemaximum einzufahren. Am Ende mussten die Krienser aber feststellen, dass sie einen gebrauchten Abend erwischt hatten. Die 28:29-Niederlage war verdient, den Zentralschweizern gelang es für einmal nicht, ihre Offensivqualitäten auf den Platz zu bringen.

Der Krienser Abwehrchef Fabian Böhm verletzte sich am Knie. Bild: Pius Amrein (Kriens, 11. September 2022)

Ein erster Dämpfer ereilte das Team schon vor der Partie: Ersatzgoalie Fabian Pellegrini meldete sich krank, blieb zu Hause und so stand erstmals Junior Leon Hagmann im Aufgebot. Zum Einsatz kam der 18-Jährige nicht, obwohl Stammkeeper Rok Zaponsek nicht überzeugte. Kurz nach dem Anpfiff zog sich Rechtsaussen Levin Wanner eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Die dritte Meldung aus der Personalabteilung folgte in der 28. Minute, und die hat das Potenzial zur Hiobsbotschaft. Abwehrchef Fabian Böhm rutschte aus, verletzte sich am Knie – ein MRI soll heute Klarheit über den Schweregrad der Blessur bringen.

„Es sieht nicht gut aus“,

bedauert HCKL-Trainer Peter Kukucka.

Andy Schmid wirkt etwas überspielt

Böhms Part übernahm Aljaz Lavric, der zuletzt viel von seinem früheren Einfluss verloren hat. Trotz der Rückschläge lieferte Kriens-Luzern den Zürchern einen Abnützungskampf, hielt die Partie lange ausgeglichen, nach etwas mehr als 45 Minuten stand es 24:24-Remis. Die grosse Stärke, die geniale Harmonie von Spielmacher Andy Schmid und Kreisläufer Marin Sipic, kam für einmal aber nicht wie gewünscht zur Entfaltung. Einerseits war dies der guten Deckungsarbeit der Zürcher geschuldet, andererseits wirkt Schmid seit den EM-Qualifikationsspielen vor vier Wochen etwas überspielt.

In der Saalsporthalle, am Ort seiner grössten Erfolge im Schweizer Handball, 2008 und 2009 gewann er mit Amicitia Zürich zwei Meistertitel und einen Cup, trat der 39-jährige Ausnahmeathlet nicht so dominant und stilsicher auf wie gewohnt. Zwar traf er wie Sipic sechs Mal, insgesamt fehlte es dem Auftritt der Krienser Offensive aber an Durchschlagskraft und Überzeugung. „Wir hatten zu wenig Power, zu wenig Tempo, trafen viele schlechte Entscheidungen“, befand Kukucka. Kurz:

„Im Angriff waren wir nicht gut genug.“

Der Rückraum der Krienser enttäuscht

Und so standen in der Schlussphase die auffälligsten Akteure für einmal in den Reihen des Gegners, wo der isländische Spielgestalter Olafur Gudmundsson und der Schweizer Nationalspieler Lukas Laube am Kreis auftrumpften. Kukucka probierte viel, wechselte immer wieder Formation und Taktik, vielleicht übertrieb er es mit seiner Experimentierfreude auch ein bisschen, bis zur 55. Minute mussten sich die Zentralschweizer auf 25:28 distanzieren lassen.

Milos Orbovic (neun Tore) bemühte sich im rechten Rückraum zwar redlich, liess aber auch einige Chancen liegen. Die Aufbauer Tim Rellstab (1 Tor aus 5 Versuchen) und Dimitrij Küttel (0 aus 4) waren hingegen ein Ausfall, während die Flügelspieler kaum brauchbare Pässe erhielten. „Nun sind wir kurz traurig, werden den Kopf aber nicht in den Sand stecken, sondern mit einer anderen Körpersprache weiterarbeiten“, erklärt Kukucka und er fügt an: „Im nächsten Spiel wollen wir es besser machen.“ Am Sonntag, zu Hause gegen Suhr Aarau (17 Uhr, Krauerhalle).

GC Amicitia – Kriens-Luzern 29:28 (14:14)

Saalsporthalle. – 1135 Zuschauer. – SR Häner/Maurer. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia, 1-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – GC Amicitia: Bachmann (10 Paraden)/Saldatsenka (5); Poloz (2 Tore), Sluijters (1), Bamert (2), Gudmundsson (8), Blättler (3), Laube (7), Popovski (1); Hayer, Hrachovec (1/1), Harbuz (1), Maros (3), Quni, Bader. – Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden); Wanner (1 Tor), Orbovic (9), Schmid (6/3), Rellstab (1), Schlumpf, Sipic (6), Böhm (1); Idrizi (2), Küttel, Langenick, Delchiappo, Lavric, Sigrist (2). – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Oertli (rekonvaleszent) und Pellegrini (krank). Bachmann pariert Penalty von Schmid (9./5:5). Orbovic wirft Penalty übers Tor (56./28:25).

