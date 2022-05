FC Luzern Eine blaue Wand steht hinter dem FC Luzern – viele Fans reisten nach Schaffhausen 2000 FCL-Fans unterstützen den Super-Ligisten im Barrage-Hinspiel in Schaffhausen. Die Spieler und Aktionär Josef Bieri schätzen es. Daniel Wyrsch, Schaffhausen Jetzt kommentieren 26.05.2022, 22.06 Uhr

Schon von weitem sind die rund 2000 Supporter aus Luzern in der Wefox-Arena in Schaffhausen zu hören. Im Bahnhof neben dem Stadion kommen sie eineinhalb Stunden vor Spielbeginn in zwei Extrazügen an – und singen lautstark ihre Lieder.

Die ganze Tribüne hinter dem einen Tor – natürlich in Richtung Zentralschweiz – nehmen die FCL-Fans ein.

Wahrlich eine blaue Wand: So zahlreich erschienen die FCL-Fans. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Einer stiehlt Fahne aus dem Schaffhauser Sektor

Die erste Aktion eines mitgereisten Luzerners lädt zum Schmunzeln ein: Mit freiem Oberkörper rennt er die mehr als 100 Meter über das gesamte Spielfeld. In der Hand hält er eine gelbschwarze Schaffhauser Fanfahne. Er hat sie knapp eine Stunde vor Matchbeginn aus dem Block der Gastgeber gestohlen.

Hier sieht man, wie ein Luzerner Fan die Schaffhauser Fahne klaut. Video: Luzerner Zeitung (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Die Kollegen im blauen Sektor der Innerschweizer jubeln und applaudieren bei seiner Rückkehr. Die Szene wirkt, als ob der FCL schon in Führung gegangen sei. Ein gutes Gefühl nach den vielen frühen Rückständen während der Super-League-Saison.

Monochrom im Gästesektor

Der FC Luzern hatte seine Fans gebeten, in Blau gekleidet nach Schaffhausen zu kommen. «Alli in Blau, zäme för de FCL!», heisst der Slogan für die beiden Barrage-Partien. Und es ist eine blaue Wand, die wortwörtlich hinter der Mannschaft steht.

Auch Pyros wurden gezündet: Das einzige Rot inmitten von Blau. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Aktionär Josef Bieri ist beeindruckt vom Anhang, der 64-jährige Surseer schaut immer wieder zur blauen Tribüne. «Hervorragend ist dieser Support, den wir durch unsere vielen Fans hier wieder erfahren dürfen. Das setzt Kräfte frei bei den Spielern», ist Bieri überzeugt. Tatsächlich fängt das Barrage-Hinspiel in der mit 8143 Zuschauern ausverkauften Wefox-Arena für die Gäste gut an: Marvin Schulz verwertet in der 4. Minute einen Foulpenalty. Endlich geht mal der FCL früh in Führung. Doch die spielerisch problemlos mit den Oberklassigen mithaltenden Ostschweizer machen dem FCL das Leben schwer. Zweimal gleicht der Zweite der Challenge League nach Rückständen aus. 2:2-Unentschieden lautet das Skore nach dem ersten von zwei Spielen. Übrigens: Die Auswärtstor-Regel gilt nicht mehr.

Luzern-Mittelfeldmann Ardon Jashari, Torschütze zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, sagt nach dem Match: «Wir versuchten, unser Spiel zu machen, hatten Chancen, sind zweimal in Führung gegangen. Das müssen wir mitnehmen – und schauen, dass wir im Rückspiel nicht so anfällig sind auf Konter.»

Ardon Jashari (Luzern) jubelt nach dem Tor zum 1:2 Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Schaffhausen, 26. mai 2022)

Jashari: «Wir sind den Fans sicher etwas schuldig»

Der 19-jährige Baarer ist nicht nur die Entdeckung von Trainer Mario Frick, Jashari ist auch schon sehr abgeklärt in den Gesprächen mit den Medien. Was der FCL im Rückspiel brauche, um den Ligaerhalt zu schaffen, wird er gefragt. «Wir müssen unsere Mentalität, die wir immer wieder zeigen, und unsere Spielphilosophie auf den Platz bringen. Und schauen, dass wir vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff alles geben. Dann kommt es gut», antwortet Jashari.

Über die Anhänger meint der begabte Jungprofi, dem Frick eine glanzvolle Karriere voraussagt: «Es ist sehr positiv für uns, dass wir so viele Fans im Rücken haben, trotz der schwierigen Situation, in der wir uns befinden. Sie unterstützen uns ganz toll.»

Am Sonntag (16.30 Uhr) beim entscheidenden Rückspiel wird die Swisspor-Arena wohl mit 15 500 Zuschauern ausverkauft sein. Das glaubt auch Ja­shari, er betont:

«Wir sind den Fans dann sicher etwas schuldig. Ich hoffe, dass wir es packen!»

