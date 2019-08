Brasilianer Matos neu beim FCL Der FC Luzern hat den brasilianischen Offensivmann Ryder Matos Santos Pinto (26) kurz vor dem Schliessen des Transferfensters am nächsten Montag, 2. September, leihweise für die laufende Saison verpflichtet. Daniel Wyrsch

Ryder Matos Santos Pinto präsentiert sein FCL-Trikot mit der Nummer 77. (Bild: FCL, Luzern, 29. August 2019)

Der Besitzerverein von Matos ist der Serie-A-Club Udinese Calcio. Luzern besitzt anschliessend die Option einer endgültigen Übernahme von Matos. Dieser hat in der Serie A 87 Partien (2 Tore, 2 Assists) absolviert.

In der vergangenen Saison war Matos bereits an Hellas Verona in die Serie B ausgeliehen worden. Dort erzielte der Rechtsfuss in 24 Meisterschaftsspielen drei Tore und gab zu weiteren fünf Toren die Vorlage. Hellas stieg am Ende der Spielzeit in die Serie A auf. Vor seinem Engagement bei Udinese spielte Matos unter anderem auch für die Fiorentina in Italien und den FC Cordoba in Spanien, aber auch für den brasilianischen Verein Palmeiras.

Ein später Neuzugang für die Offensive

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt in einer Medienmitteilung des FCL über Matos: «Mit Matos konnten wir einen Spieler verpflichten, der uns in der Offensive helfen kann. Er kennt den europäischen Fussball sehr genau, und wird sich daher auch sehr schnell bei uns integrieren können. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und freuen uns, die nächsten zehn Monate mit ihm zusammenarbeiten zu können.»

Matos sieht seiner Zeit beim derzeit neuntplatzierten FCL positiv entgegen: «Ich freue mich, dass es mit dem FC Luzern geklappt hat. Dank meiner Zeit in Italien werde ich mich hier sicher schnell zurechtfinden. Ich werde nun hart arbeiten, um schnellstmöglich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu werden.»