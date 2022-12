Brasilianische Fussballlegende Die Fussballwelt weint: König Pelé ist tot! Als einziger Spieler dreimal Weltmeister, 1284 Tore in 1351 Partien, «Fussballer des Jahrhunderts» und ein toller Mensch: Nach Jahren gesundheitlicher Probleme ist der Brasilianer Pelé im Alter von 82 Jahren in São Paulo gestorben. Andreas Werz 3 Kommentare 29.12.2022, 20.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die brasilianische Fussballlegende Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Agent Joe Fraga am Donnerstag. Alexander Zemlianichenko / AP

Seit ich mich erinnern kann, bläute mir mein Vater ein: «Pelé war der beste Fussballer, den die Welt je gesehen hat.» Wenn er vom brasilianischen Stürmer sprach, geriet er ins Schwärmen. Mehrmals erzählte er mir, dass er im Juni 1968 mit Kollegen aus St. Gallen zum Freundschaftsspiel des FC Zürich gegen den FC Santos fuhr. Im strömenden Regen siegte der FCZ 5:4 mit Karl Grob im Tor und Feldspielern wie Werner Leimgruber, Pirmin Stierli, Rosario Martinelli, Fritz Künzli und Ernst Meyer. Die Attraktion war jedoch Pelé, der Santos’ vierten Treffer erzielte und um dessen Trikot mit der legendären Nummer 10 nach der Partie auf dem Rasen eine wilde Prügelei stattfand.

Er werde dieses Spiel nie vergessen, sagte mir mein Vater stets, auch deshalb nicht, weil seine Kollegen und er aufgrund des enormen Publikumsandrangs im Stadion Letzigrund nicht bis zur Toilette vordringen konnten. Notgedrungen pinkelten die Gäste aus der Ostschweiz unter ihren Regenmänteln in leere Mineralwasserflaschen.

Die Jahre vergingen, es kamen andere Stars wie Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zico und Diego Armando Maradona. Mein Vater bewunderte sie, verehrte bis zuletzt aber nur einen: Pelé. Ihm hielt er die Treue, weil er ein Genie gewesen sei, auf und neben dem Spielfeld ein Gentleman, bodenständig trotz seiner sportlichen Erfolge, seiner Popularität und seines Wohlstands.

Pelé jubelt im Trikot des Santos FC. Archive / AP AGESTA

«Your friend, Pelé»

Ich war von 1999 bis 2009 in der Kommunikationsabteilung des Weltfussballverbandes angestellt und kannte Pelé flüchtig von meiner Arbeit her. Er war damals Mitglied der Fussballkommission und jährlich zwei- oder dreimal zu Sitzungen am Hauptsitz in Zürich. Einmal kickten Fifa-Mitarbeiter, als ein Mann in einem schlabbrigen Trainingsanzug den Rasen betrat und freundlich fragte, ob er mitspielen dürfe. Die Schar staunte ungläubig, als unter der Kapuze Pelé schmunzelte.

So war er, bis zuletzt: bescheiden, nahbar, unaufgeregt, trug dauernd ein Lächeln im Gesicht, ein Händeschütteln da, ein Foto dort. Man musste Pelé einfach mögen. Sein angenehmes Wesen machte es mir leicht, ihn im September 2001 um einen Gefallen zu bitten. Wenige Wochen danach feierte mein Vater seinen 60. Geburtstag. Ich bat Pelé, auf einem Ball eine Widmung für ihn zu schreiben. «Aber klar doch, gerne», erwiderte er, erkundigte sich nach dem Vornamen des Jubilars und schrieb «Dear Harold, happy birthday. I wish you all the best. Your friend, Pelé». Nie werde ich die Freudentränen meines Vaters beim Überreichen des Geschenks vergessen.

Die Videoanimation des schönsten Treffers von Pelé.

Pelé bewies, dass der Fussball ebenso schön sein kann wie erfolgreich. Art Rickerby / The LIFE Picture Collection

Pelé war ein Alleskönner

Diese Anekdoten verbinden mich untrennbar mit meinem Vater und Pelé. Mein Vater verstarb vor zweieinhalb Jahren, nun hat auch Pelé diese Welt verlassen. Sein Vermächtnis ist immens. Er ist als einziger Fussballer dreimal Weltmeister geworden, 1958, 1962 und 1970. Im Dezember 2000 zeichnete ihn eine Fifa-Jury in Rom mit 58 Prozent der Stimmen als «Fussballer des Jahrhunderts» aus. Bewunderer und Gegenspieler zollten Pelé schon zu Lebzeiten gleichermassen Respekt. Der legendäre Ungar Ferenc Puskas adelte ihn: «Der beste Fussballer der Geschichte war Alfredo Di Stéfano. Ich weigere mich, Pelé als Spieler zu klassifizieren. Er war darüber.» Und Romário, 1994 mit Brasilien Weltmeister, sagte: «Das Spiel dürfte eigentlich nicht Fussball heissen, sondern Pelé.»

«Pelé schoss nicht nur viele und wichtige Tore, er scheint tatsächlich einzigartig», erkannte «Der Spiegel». «Jahrzehnte bevor manche Fussballtrainer von ihren Profis verlangen sollten, sie müssten verschiedene Rollen beherrschen, flexibel sein, am besten alles können, war Pelé genau das: ein Alleskönner.»

Pelé als 17-jähriger Weltmeister 1958 in Schweden. AP NY

Der weinende Jungstar

Pelés Stern ging bei der WM 1958 auf. Mit 17 Jahren war er der jüngste Spieler des Turniers. In Schweden dribbelte und schoss sich der Jüngling in die Herzen von Millionen von Fussballfans auf dem gesamten Erdball. Beim 5:2 im Final gegen das Team des Gastgebers erzielte er zwei seiner sechs Treffer bei dieser WM. Das Bild des weinenden Pelé nach Spielschluss ging um die Welt.

Torschützenkönig wurde mit 13 Treffern Just Fontaine. Aber auch für den Franzosen war der überragende Spieler der WM 1958 ein anderer. «Als ich Pelé spielen sah, wollte ich meine Fussballschuhe an den Nagel hängen», so Fontaine.

Pelé küsst 1977 die Trophäe zum Sieg der Nordamerikanischen Meisterschaft. AP

«Ich war der Beste»

Pelé, mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento und aus ärmlichen Verhältnissen stammend, vereinte Ballfertigkeit mit Schnelligkeit, Leichtigkeit, Spielintelligenz und Torinstinkt. In 1351 Spielen erzielte er sagenhafte 1284 Tore. Als er am 19. November 1969 im Trikot von Santos sein 1000. Tor schoss, wurde die Partie gegen Vasco da Gama im Stadion Maracanã von Rio de Janeiro für 20 Minuten unterbrochen. In weiten Teilen Brasiliens läuteten Kirchenglocken. Ein Land huldigte «O Rei», dem König, wie Pelé in seiner Heimat auch genannt wird.

Pelé mit Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter. Alessandro della Valle/ Keystone

Auf Torejagd ging er nur für zwei Klubs: Santos (1956 bis 1974, sechs Meistertitel) und New York Cosmos (1975 bis 1977, einmal Meister). Für die «Seleção» gelangen ihm in 92 Einsätzen 77 Tore. Im Nationaltrikot lief er am 18. Juli 1971 letztmals auf – 180’000 Personen kamen zum Abschied gegen Jugoslawien (2:2) ins Maracanã.

«Es wird nur einen Pelé geben, wie es auch nur einen Frank Sinatra oder nur einen Michelangelo gegeben hat. Ich war der Beste», sagte Pelé einst über sich. «Für Gott sind alle Menschen gleich. Warum er ausgerechnet mir diese Gabe geschenkt hat, weiss ich nicht. Ich hätte in meinem Leben nur Fussball spielen können.»

Pelé an der WM 1962. AP

Langer Leidensweg

Nach seiner aktiven Laufbahn war er als Werbeikone und für seine Sportmarketingagentur tätig sowie von 1995 bis 1998 unter Staatspräsident Fernando Henrique Cardoso als Sportminister. Für seine Spielerkarriere bezahlte Pelé einen hohen Preis. «Ich habe 30 Jahre lang Fussball gespielt. Gott hat jetzt einfach nur die Rechnung geschickt.» Diese Worte sprach er vor ein paar Jahren. Pelé musste sich mehreren Hüftoperationen unterziehen. Zur Gruppenauslosung der WM 2018 in Russland war er im Rollstuhl erschienen. Dazu hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Davor und danach kränkelte er immer wieder mal. Sein Leidensweg war lang.

Vor zwei Jahren verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. Nach einer Hüfttransplantation verlief die anschliessende Therapie nicht wunschgemäss. Pelés Mobilität war stark eingeschränkt. Dafür schämte er sich nach Aussagen seines Sohnes Edinho. Der ehemalige Torhüter des FC Santos und heutige Trainer von Londrina ist eines von insgesamt sieben Kindern, die Pelé mit vier Frauen hat.

Pelé wagte sich danach kaum noch aus seinem Haus und wenn, dann nur am Stock. Sein Vater verspürte auch «eine gewisse Depression», berichtete Edinho. Gleichwohl meldete er sich oft mit aufmunternden Botschaften auf Instagram. Als Titelfavorit Brasilien früh bei der WM in Katar ausschied, spendete der todkranke Pelé aus dem Albert Einstein Hospital in São Paulo der «Seleçâo» und vor allem Neymar («Wir hätten Pelé so gerne den insgesamt sechsten WM-Titel geschenkt») Trost. Nach Argentiniens WM-Triumph gratulierte er Lionel Messi.

Am 29. November war Pelé ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er machte seiner Familie und seinen Anhängern auf Instagram Hoffnung auf Genesung. Der Darmkrebs war indes weit fortgeschritten, die Chemotherapie schlug nicht an. Es bildeten sich Ableger auf Herz und Niere. Hinzu kamen Atmungsprobleme aufgrund einer vorherigen Coronavirus-Erkrankung.

Nun schloss Pelé im Beisein seiner Kinder und Enkel die Augen für immer. Die Fussballwelt weint und trauert. Ruhe in Frieden, König!

3 Kommentare Alle Kommentare anzeigen