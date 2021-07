Breitensport Tränen und Glücksgefühle: Warum Normalos den Berg hochrennen Laufveranstaltungen wie der Gornergrat-Zermatt-Marathon sind beliebt und wecken den Ehrgeiz von Amateuren. Das belegt das Beispiel von Sandra Ruckstuhl aus Luzern. Peter Birrer 09.07.2021, 05.00 Uhr

Die Luzernerin Sandra Ruckstuhl freut sich, unterwegs am Riffelberg im Gebiet Gornergrat, über ihren persönlichen Erfolg. Bild: PD

Andrea Schneider steht auf dem Riffelberg, empfängt im Ziel die Finisher und ist selber gerührt ob der Bilder, die sie sieht. Als Geschäftsführerin des Gornergrat-Zermatt-Marathons hat sie seit 2005 schon manchen besonderen Moment erlebt, aber diesmal ist alles noch eine Spur intensiver. Noch nie, sagt die Bernerin, habe sie so viele Tränen bei den Teilnehmenden kullern sehen.

Es sind Glücksgefühle, die zum Vorschein kommen, es sind Emotionen, die Schneider sagen lassen: «Es hat sich tausendfach gelohnt, dass wir einen grossen Aufwand auf uns genommen und den Anlass gestemmt haben.» Und: «Das Bedürfnis, wieder wettkampfmässig unterwegs zu sein, ist nicht nur bei der Elite gross, sondern auch bei den Breitensportlern.»

Training, auch wenn es Bindfäden regnet

Sandra Ruckstuhl ist eine Vertreterin dieser Gruppe, und die Stadtluzernerin pflegt ein Ritual. Jeweils am 1. Januar legt sie fest, für welchen Event sie sich anmeldet. Und wenn sie sich entschieden hat, trainiert sie diszipliniert dafür. Freude am Laufen, ein gesunder Körper, Trainingsfleiss – «wer diese drei Voraussetzungen erfüllt, schafft es, einen Marathon durchzustehen». Die 50-jährige Kommunikationsfachfrau, einst OK-Mitglied des Lucerne Marathons, sagt sich während der Vorbereitung:

«Jeder Höhenmeter, den ich im Training bewältige, kommt mir am Rennen zugute.»

Wenn eine Einheit auf dem Plan steht, zieht sie diese durch, selbst wenn es Bindfäden regnet. Nicht weniger als zwölf Stunden pro Woche investiert sie in der letzten Phase vor einem Rennen.

Gezwungenermassen muss sie dann das Sozialleben vernachlässigen. Dafür merkt sie, wie es ihr in diesen Wochen richtig gut geht. «Da haut mich nichts um», sagt sie, «der Sport sorgt nicht nur für körperliche Fitness, sondern auch für geistige Frische.» Aber das allein reicht nicht, um jede Herausforderung zu meistern. Als Ruckstuhl 2014 in Zermatt die Ultra-Distanz läuft, also 45,6 Kilometer, leidet sie so sehr, dass sie hinterher einsieht: «Es war damals ein Fehlentscheid, das zu machen.»

Massageöl in der Luft – und Anspannung

Sieben Jahre später steht sie wieder am Start in St.Niklaus und es geht ihr wie wohl allen, die sich eingeschrieben haben: Sie spürt ein Kribbeln, und sie geniesst die besondere Atmosphäre. Wieder einmal eine Startnummer tragen, der Duft von Massageöl in der Luft, die angespannten Gesichter von Gleichgesinnten, die Menschen, die an der Strecke applaudieren und auch in Zeiten von Corona da sein werden.

Diesmal läuft sie konsequent ihr Tempo, zwischendurch sagt sie sich: «Sandra, nicht übertreiben, sonst büsst du gnadenlos.» Diese Vernunft zahlt sich aus. Nach 6:08:12,6 Stunden hat sie die 42,195 Kilometer hinter sich, nicht einmal hat ein Krampf sie geplagt. Deswegen darf sie nun schwärmen: «Es war der Hammer! Ich bin froh, dass ich meine Pace durchgezogen habe.» Am Sonntagmorgen steht sie auf, als hätte sie am Vortag gar nichts Anstrengendes unternommen.

In Zermatt ist einiges anders als sonst. Die traditionelle Pasta-Party am Vorabend fällt aus, ein Duschzelt im Zielgelände gibt es dieses Jahr nicht, und an den Start darf nur, wer eines der drei «G» erfüllt: Geimpft – Getestet – Genesen. Die Organisatoren haben eigens dafür zwei Testzentren eingerichtet, die das Budget mit 7000 Franken belasten. Aber all die Eigenheiten beeinträchtigen den Lauf nicht.

Am Sonntagabend atmet Geschäftsführerin Andrea Schneider tief durch: «Wir haben den Beweis erbracht, dass man auch unter besonderen Bedingungen einen solchen Anlass durchführen kann.» Sie stellt erleichtert fest:

«Für den Laufsport war es ein grosser Schritt zurück in die Normalität.»

Jungfrau-Marathon: Alle Startplätze sind weg

Schneider erhofft, dass Zermatt etwas auslöst und Mut macht. Auch den Organisatoren anderer Läufe. Der Jungfrau-Marathon ist der nächste Klassiker am 11. September, dessen Streckenführung aufgrund der aktuellen Lage geändert werden musste. Der Start erfolgt neu auf dem Flugplatz Interlaken, das Ziel wird nicht mehr auf der Kleinen Scheidegg, sondern am Eigergletscher sein.

Trotzdem und trotz fehlendem Rahmenprogramm sind sämtliche 4000 Startplätze vergriffen. Ein stärkeres Signal, dass die Lust auf Läufe nach langer Coronapause da ist, gibt es für Patrick Wieser nicht. Der Rennleiter am Jungfrau-Marathon, der selber in Zermatt nach 20 Monaten Zwangspause seinen ersten Wettkampf bestritt, war stark gefordert und konnte nicht einfach einen Ablauf der vergangenen Jahre aus der Schublade ziehen. «Aber wenn ich die Reaktionen in Zermatt sehe, ist das ein gutes Omen für Interlaken», sagt er. Überrascht wäre er gewiss nicht, wenn es ihm gleich ginge wie Andrea Schneider in Zermatt – und er am Ziel emotionale Läuferinnen und Läufer begrüssen dürfte.