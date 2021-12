Volleyball Nathan Brochs neue Pläne mit Volley Luzern Volley Luzern braucht zum Abschluss des Jahres im Heimspiel gegen Näfels einen Sieg. Stephan Santschi 11.12.2021, 09.00 Uhr

Volley Luzern muss in den letzten acht Partien noch einiges an Punkten aufholen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Oktober 2021)

An Spannung war das Auswärtsspiel vor einer Woche in Schönenwerd nicht zu überbieten: 2:2 stand es nach vier Sätzen, im Tiebreak gab es Matchbälle hüben wie drüben, ehe sich Volley Luzern schliesslich mit 21:19 den Sieg holte. Um in der Tabelle den Anschluss an die Playoff-Plätze (Top 4) zu schaffen, braucht es allerdings mehr. Als nächstes «drei Punkte am Sonntag», wie Nathan Broch betont. Dann treffen die Zentralschweizer im letzten Spiel des Jahres zu Hause auf Näfels (17 Uhr, Bahnhofhalle).