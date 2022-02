So erlebte die Mutter von Michelle Gisin die Fahrt zu Bronze

Bronze im Super-G Um 3.45 Uhr zündete sie Kerzen an: So erlebte die Mutter Michelle Gisins Fahrt zu Olympiabronze Bea Gisin hat eine aufwühlende Nacht hinter sich. Lange musste sie zittern, bis die Bronzemedaille von Michelle Gisin feststand. Die Nervosität werde sie wohl nie in den Griff bekommen, sagt die Mutter. Claudio Zanini 1 Kommentar 11.02.2022, 12.30 Uhr

Sie sei nicht gut eingeschlafen, sagt Bea Gisin. Die Gedanken kreisten, die Nervosität wurde spürbar. «Es war eine kurze Nacht», erzählt sie am Freitagmorgen. Um 3.45 Uhr schellte der Wecker. Bea und ihr Mann Beat wechselten ins Wohnzimmer und schalteten den Fernseher ein. Bea Gisin zündete Kerzen an, ein Ritual, das Glück bringen soll. Bei Speed-Einsätzen von Michelle ist sie besonders nervös, «vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn sie Slalom fährt», sagt die Mutter.

Bea Gisin (links) mit Tochter Michelle beim Weltcup-Final in Lenzerheide im März 2021. PD

Michelle Gisin kam mit der Startnummer 4 in den olympischen Super-G und reihte sich auf den zweiten Platz ein, direkt hinter der Österreicherin Mirjam Puchner. Für die Eltern in Engelberg folgte ein schier endloses Warten. Bis die Medaille feststand, dauerte es lange. Bea Gisin:

«Ich habe nicht damit gerechnet, dass es reicht.»

Bea Gisin. Roger Grütter (Engelberg, 22. Februar 2018)

«Ich sehe eigentlich nicht, ob eine Fahrt wirklich gut war. Und oben standen ja noch Federica Brignone, Elena Curtoni oder Ragnhild Mowinckel. Und natürlich Corinne Suter und Lara Gut-Behrami. Nachdem Lara im Ziel war, wusste ich aber, dass auch Michelle eine gute Fahrt gelungen war, weil der Abstand nicht so gross war.»

Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte Michelle Gisin nach dem Gewinn der Bronzemedaille, sie habe ihre Eltern nicht telefonisch erreichen können. Im Gegensatz zu Schwester Dominique, mit ihr hatte sie telefoniert. Wo waren die Eltern denn? Bea Gisin schmunzelt und erklärt:

«Mein Mann hatte sein Natel noch im Nachtmodus und konnte deshalb keine Anrufe empfangen. Und mein Handy war offenbar noch stummgeschaltet.»

Grosse Emotionen: Michelle Gisin nach der Medaillenübergabe. Luca Bruno/AP (Peking, 11. Februar 2022)

Wenig später konnten sie aber doch noch mit der Tochter sprechen. «Sie war einfach überwältigt. Sie hat erzählt, dass sie gar nichts mehr sehen konnte vor lauter Tränen, als ihr die Bronzemedaille übergeben wurde», sagt Bea Gisin.

Schwieriger Sommer und Slalom-Enttäuschung

Die Medaille von Michelle Gisin ist insofern beachtlich, da sie zwei Tage zuvor eine herbe Enttäuschung im Slalom hinnehmen musste. Als Zweitbeste des ersten Laufs verpasste sie im zweiten Lauf die Podestplätze.

Noch im Slalom verpasste Gisin Edelmetall. Johann Groder/Expa (Peking, 9. Februar

«Nach dem Slalom ist für sie eine Welt zusammengebrochen»,

sagt Bea Gisin. Doch sie rappelte sich auf, innert kürzester Zeit. «Sie hat zum Glück wichtige Vertrauenspersonen um sich, wie etwa Mentaltrainer Christian Marcolli.»

Dass sie den Schalter umlegen könne, habe sich etwas abgezeichnet, erzählt Bea Gisin. «Nach dem Hangbefahren am Donnerstag haben wir telefoniert. Und es sprach schon wieder die pure Freude aus ihr.»

Bemerkenswert ist der Erfolg bei den Olympischen Spielen vor allem auch, wenn man die Vorgeschichte von Michelle Gisin kennt. Die 28-Jährige litt im Sommer am Pfeifferschen Drüsenfieber. An Spitzensport war nicht zu denken, geschweige denn an Olympiamedaillen.

«Wenn ich daran zurückdenke, wie wir im September zusammen zum Titlis hochgefahren sind, um zu schauen, wie sie die Höhe erträgt, ist das schon unglaublich. Es ist fast ein Wunder, wozu sie jetzt im Stande ist.»

Bea Gisin und ihr Mann Beat sind mittlerweile sehr erfahrene Ski-Eltern. Seit der Saison 2006/2007 fährt mindestens eines ihrer Kinder im Weltcup. Mittlerweile ist nur noch Michelle Gisin aktiv, die älteste Tochter Dominique und Sohn Marc sind zurückgetreten.

«Wir fiebern jetzt schon 15 Jahre mit diesem Skirennsport mit. Ich habe immer gehofft, dass ich mit den Jahren gelassener werde, dass ich nicht mehr so nervös sein muss. Aber es ist überhaupt nicht besser geworden.»

Die nächsten kurzen Nächte werden schon bald folgen. Am kommenden Dienstag steht die Abfahrt an, am Donnerstag die Kombination. Michelle Gisin geht in der Kombination als Titelverteidigerin und grosse Favoritin ins Rennen. Der erste Teil des Rennens wird schon um 3.30 Uhr stattfinden. Bea Gisin wird den Wecker früher stellen müssen.

