Jetzt live: Der Brünig-Schwinget im Ticker

Brünig-Schwinget Siege für Aeschbacher und Wenger - verhaltener Start der Innerschweizer 50 Berner, 50 Innerschweizer und 20 Nordwestschweizer schwingen am Sonntag um den Brünig-Titel. Im 1. Gang muss der Innerschweizer Mitfavorit Sven Schurtenberger einen Gestellten hinnehmen. Claudio Zanini 25.07.2021, 07.30 Uhr

09:09 Uhr

Aeschbacher übernimmt sogleich die Rolle des Fans beziehungsweise Betreuers von Kilian Wenger. «Noche Kilu, noche Kilu!», ruft er in den Sägemehlring. Und dort wird seine Anweisung mustergültig umgesetzt. Wenger gewinnt gegen den Schwyzer Reto Nötzli. Und damit ist der 1. Gang bereits Geschichte.

Kilian Wenger startet mit Sieg. Urs Flüeler/Keystone

09:07 Uhr

Matthias Aeschbacher macht es besser. Der Berner Favorit kann den Nordwestschweizer Leader Patrick Räbmatter bezwingen. Mit innerem Haken kommt Aeschbacher zum Sieg.

09:04 Uhr

Der Innerschweizer Favorit Sven Schurtenberger schafft es nicht, mit einem Sieg in den Tag zu starten. Der Luzerner stellt mit Florian Gnägi.

08:56 Uhr

Werner Suppiger macht Fabian Staudenmann das Leben schwer. Der Luzerner Turnerschwinger, bekannt als Verteidigungskünstler, stellt mit dem Berner Mitfavoriten Staudenmann.

08:51 Uhr

Der nächste Gestellte: Isaf-Sieger Joel Ambühl und der Berner Severin Schwander trennen sich Unentschieden.

08:44 Uhr

Thomas Sempach müht sich erfolglos mit Andreas Döbeli ab. Der Aargauer ringt dem Brünig-Sieger von 2016 einen Gestellten ab. Es geht weiter mit Joel Ambühl und Severin Schwander.

08:37 Uhr

Sieg für Curdin Orlik. Er kann den Aargauer Joel Strebel bezwingen.

08:30 Uhr

Als Nächstes folgt das Duell zweier Brünig-Sieger: Bernhard Kämpf (2015/2017) gegen Erich Fankhauser (2018). Doch die Gangdauer verstreicht, ohne das einer zum Sieg kommt. Kämpf wird mit einer 9,00 belohnt, Fankhauser, der etwas passiver war, bekommt nur die 8,75.

08:25 Uhr

Mit Simon Anderegg steht nun der nächste starke Berner im Einsatz. Er greift mit dem Solothurner Marcel Kropf zusammen. Anderegg, der bereits 10 Brünig-Kränze auf dem Konto hat, kann Kropf bezwingen, allerdings nicht mit der Maximalnote.

08:22 Uhr

So, es geht langsam aber sicher richtig los. Der erste Eidgenosse greift ins Geschehen ein: Kilian von Weissenfluh. Der Haslitaler muss gegen den Solothurner Roger Erb antreten und kann direkt den ersten Sieg landen.

08:13 Uhr

Sieg für den Obwaldner Jonas Burch, er bezwingt den Berner Adrian Walther.

08:09 Uhr

Der Schwyzer Marcel Arnold bodigt den Berner Lars Zaugg. Guter Start für Arnold, der noch keinen Bergkranz in seiner Sammlung hat.

08:08 Uhr

Auf Platz 4 werden die Spitzenpaarungen stattfinden. Zum Auftakt trennen sich Marco Heiniger und Samuel Brun mit einem Unentschieden.

08:00 Uhr

In diesem Moment geht es los. Adrian Odermatt und Bruno Schürpf eröffnen den Tag auf Platz 1.

07:54 Uhr

Das Wetter ist auf dem Brünig so, wie wir es von diesem Sommer kennen: nicht schön. Aktuell werden 15 Grad gemessen, es dürfte im Verlauf des Tages regnen. Im Moment ist es aber relativ trocken.

07:43 Uhr

Insgesamt stehen 15 Eidgenossen im Teilnehmerfeld. Ursprünglich waren 23 angemeldet gewesen. Von der Einteilungsliste verschwunden ist unter anderem auch Benji von Ah. Der 34-jährige Giswiler dürfte sich aus gesundheitlichen Gründen schonen, der genaue Grund ist uns aber nicht bekannt.

07:28 Uhr

Kommen wir nun aber zu denjenigen Athleten, die hier sind. Das sind die Spitzenpaarungen des 1. Gangs:

Reto Nötzli *** – Kilian Wenger ***

Matthias Aeschbacher *** – Patrick Räbmatter ***

Sven Schurtenberger *** – Florian Gnägi ***

Fabian Staudenmann *** – Werner Suppiger **

Severin Schwander ** – Joel Ambühl **

Andreas Döbeli *** – Thomas Sempach ***

Joel Strebel *** – Curdin Orlik ***

Erich Fankhauser *** – Bernhard Kämpf ***

Simon Anderegg *** – Marcel Kropf **

Kilian von Weissenfluh *** – Roger Erb **

Der Blick in die leere Arena. Urs Flüeler/Keystone

07:25 Uhr

Machen wir zuerst die Buchhaltung. In den letzten Tagen gab es gewichtige Absagen. Schwingerkönig Christian Stucki kuriert seine Entzündung am Rücken aus und nimmt nicht teil. Joel Wicki wollte zuerst mitmachen, entschied sich aber am Donnerstag nach dem Training anders, er wird ebenfalls fehlen. Am Samstagabend wurde schliesslich die Covid-Erkrankung von Remo Käser publik. Er verabschiedet sich in die Isolation. Auch nicht am Start ist der Zuger Spitzenschwinger Marcel Bieri, er leidet an einer Finger- und Schulterblessur.

06:46 Uhr

Einen schönen guten Morgen aus der Brünig-Arena! Und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker. Ein echter Höhepunkt der Schwingsaison steht an, der Bergklassiker, der Brünig-Schwinget, das Kräftemessen zwischen dem Innerschweizer und dem Berner Verband - sowie einer Nordwestschweizer Delegation.