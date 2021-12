FC Luzern FCL-Trainersuche: Bruno Berner sagt ab – Maurizio Jacobacci stellt klar Bruno Berner wäre wohl der Wunschtrainer der FCL-Anhänger gewesen. Er kommt nicht nach Luzern, dafür könnte Marc Schneider ein Thema sein. Dagegen schafft es Maurizio Jacobacci trotz erfolgreichen Erfahrungen mit Sion und Lugano im Abstiegskampf nicht auf die Liste von Luzern-Sportchef Remo Meyer. Daniel Wyrsch 03.12.2021, 18.49 Uhr

Bruno Berner gegen Ende seiner vier erfolgreichen Jahre beim SC Kriens. Der Zürcher wird vorläufig nicht zum FC Luzern wechseln. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. Januar 2021)

Bei den FCL-Fans war Bruno Berner hoch im Kurs: Der 44-jährige Zürcher machte bei einer Umfrage unseres Onlineportals luzernerzeitung.ch mit Abstand am meisten Stimmen der Kandidaten für die Nachfolge des freigestellten Fabio Celestini. Der ehemalige Trainer des SC Kriens hat nun mitgeteilt, dass er derzeit nicht zur Verfügung steht. Berner möchte sich weiterhin auf die U19-Nationalmannschaft fokussieren. Er ist erst seit Sommer beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) tätig.

An der Stelle von Bruno Berner könnte Marc Schneider in den Kreis der Kandidaten treten. Der 41-jährige Berner ist Trainer von Waasland-Beveren in der zweithöchsten Liga Belgiens. Beim FC Thun leistete Schneider drei Jahre eine gute Trainerarbeit, holte aus dem bescheidenen Team trotz kleinem Budget viel heraus. Allerdings stieg Schneider nach einer starken Rückrunde der Saison 2019/20 in der Barrage ab. Der Challenge-League-Zweite FC Vaduz setzte sich damals durch und stieg auf.

Sicher auf der Luzerner Shortlist sind Alex Frei und U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli. Ein Kandidat, der wahrscheinlich Fürsprecher in der Mannschaft und im Klub hätte, wäre Thorsten Fink. Der Ex-Basel-Coach teilt mit, bisher nichts vom FCL gehört zu haben.

Maurizio Jacobacci hat sich bei uns gemeldet: Der 58-jährige Italo-Berner coacht seit Sommer in Frankreich Grenoble Foot (Vertrag bis 2023) in der Ligue 2, er hätte aber gerne den FC Luzern wie zuvor schon Sion und Lugano vor dem Abstieg aus der Super League gerettet. «Wenn FCL-Sportchef Remo Meyer denkt, ich sei ein defensiver Trainer, liegt er falsch. In Lugano liess ich aufgrund der vorhandenen Spieler defensiv spielen, bei Sion war’s genau umgekehrt», verteidigt sich der frühere Kriens-Coach.

Maurizio Jacobacci (links) als Trainer des FC Sion mit dem damaligen FCL-Coach Gerardo Seoane. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. April 2018)