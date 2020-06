Rückblick Bruno Risis Coup an den Olympischen Spielen in Athen: «Gold wäre greifbar gewesen» Der Radprofi Bruno Risi gewann 2004 Olympia-Silber auf der Bahn. Im Vorfeld kam es zu einem Schockmoment. Stephan Santschi 07.06.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Erleichterung, riesige Freude, endlich hatte es geklappt.» Die Emotionen im Moment des grössten Erfolgs waren für Bruno Risi überwältigend. Im Jahr 2004 gewann der Urner mit Franco Marvulli die Silbermedaille im Zweier-Mannschaftsfahren (Madison) an den Olympischen Sommerspielen von Athen. Im vierten Anlauf holte sich der damals 35-jährige Radprofi mit den prägnanten, blonden Locken erstmals Edelmetall an Olympia und krönte damit ein Palmarès, das mit sieben WM-Titeln und 61 Siegen an Sechstagerennen auch so aus allen Nähten platzt.

Bruno Risi (links) und Franco Marvulli. Bild: Gero Breloer/EPA

Der Triumph in Athen kam dabei eher zufällig zu Stande und hing vorübergehend sogar am seidenen Faden. Zufällig deshalb, weil Risi nicht für Olympia vorgesehen war. Nachdem sich Alex Aeschbach verletzt hatte, sprang Risi ein und wurde 2003 an der Seite von Marvulli Weltmeister in Stuttgart. «Der Verband sah, dass Franco und ich sehr gut harmonierten und eine schlagkräftige Formation stellten», erzählt Risi. Und so bildeten sie ein Jahr später an Olympia ein Team.

Dass Risi fit am Start war, grenzte an ein Wunder

Am seidenen Faden hing der historische Erfolg, weil Risi im Abschlusstraining in Athen heftig gestürzt war. «Wir fuhren auf der Bahn hinter einem Töff her. Als dieser kurz stockte, touchierte er das Rad von Marvulli. Er konnte den Sturz verhindern, ich knallte dahinter bei einem Tempo von 60 bis 65 Stundenkilometern aber hart auf den Boden.» Prellungen, Schürfungen und eine Muskelzerrung in der linken Kniekehle waren die Folge. «Im ersten Moment herrschte Verzweiflung, ich war wie in einer Schockstarre. Wir wussten doch, dass etwas Grossartiges entstehen konnte.»

Bruno Risi (rechts) und Franco Marvulli liessen sich von der Urner Bevölkerung feiern. Luzerner Zeitung (Altdorf, 29. August 2004)

Die medizinische Abteilung habe dann innert Kürze alle Register gezogen, die Behandlung reichte von Massagen über Lymphdrainagen bis hin zu Beweglichkeitsübungen. Bruno Risi sagte rückblickend:

«Dass mich die Verletzung schliesslich nicht beeinträchtigte, grenzte an ein Wunder.»

Im Wettkampf selber war viel Geduld und taktisches Kalkül gefragt. In den 200 Runden auf der 250 Meter langen Rundbahn im Oaka-Velodrome entschieden Rundengewinne und Sprintwertungen über die Klassierung. «Als ich im Nachhinein das Rennen analysierte, stellte ich fest: Gold wäre greifbar gewesen.» Wahrscheinlich habe man den ersten Rundengewinn zu früh realisiert. «Vielleicht hätten wir etwas länger pokern sollen. So fielen wir nach dem Rundengewinn aus der darauf folgenden Sprintwertung. Das kostete uns wertvolle Punkte.»

Vom Rennvelo auf die Ski Bruno Risi (Bild) bestritt Wettkämpfe auf der ganzen Welt, privat hat der 51-jährige Urner seinen Heimatkanton aber nie verlassen. Der Erstfelder lebt mit Ehefrau Sandra und den Kindern Corsin (19), Shellyann (15) und Gian Nico (14) in Bürglen. Velosport betreibt er weiterhin, im Sommer sitzt er zweimal wöchentlich auf dem Bike oder dem Strassenvelo. Beruflich hat er aber auf die Ski gewechselt. Als Aussendienstmitarbeiter bei Völkl Schweiz ist er für den Verkauf und die Organisation von Produktionsveranstaltungen verantwortlich. «Ich habe ein zweites Mal ein Hobby zum Beruf gemacht», sagt Bruno Risi.

Olympiasieger wird später des Dopings überführt

Den Sieg holten sich damals die Australier Graeme Brown und Stuart O’Grady. Letzterer wurde später als Dopingsünder bei der Tour de France entlarvt, die Angelegenheit aber war verjährt. Und so erbten Risi und Marvulli nachträglich auch nicht die Goldmedaille. «Einerseits ist das schade», gesteht Risi. «Andererseits hätten auf diese Weise ja die Emotionen eines Olympiasieges gefehlt. Die unbeschreiblichen Erinnerungen eines Profisportlers sind jene, wenn er am Tag X als Sieger über die Ziellinie fährt.»

Und das hat Bruno Risi in seiner Karriere sehr oft getan, am häufigsten mit seinem kongenialen Partner, dem Urner Kurt Betschart (siehe Artikel unten). Auf das Erfolgsrezept angesprochen, antwortet Risi kurz und bündig: «Blindes Vertrauen.» Er habe sich stets auf den ruhigen Betschart verlassen können. Später, an der Seite des extrovertierten und um zehn Jahre jüngeren Marvulli, war die Rollenverteilung eine andere. Risi übernahm mehr taktische Aufgaben, bereitete Situationen für den sprintstarken Marvulli vor. Dinge, die früher Betschart für ihn erledigt hatte. Bald passte es menschlich nicht mehr zwischen Marvulli und Risi, das Vertrauen ging verloren. Ihren grössten Erfolg feierten sie aber gemeinsam. 2004 in Athen.

Kurt Betschart, der Taktiker im Hintergrund Kurt Betschart ist heute Technischer Direktor der Tour de Suisse. PD 15 Jahre lang bildeten Bruno Risi und Kurt Betschart ein kongeniales Bahn-Gespann. Die beiden Urner, die sich als Knirpse im VMC Erstfeld kennen lernten, realisierten zwischen 1992 und 2006 37 Siege an Sechstagerennen – Rekord! Vielleicht harmonierten die «Alpentornados» gerade deshalb so gut, weil sie sich sowohl fahrerisch als auch charakterlich markant unterschieden. Der joviale Risi mit seiner blonden Mähne war nie um einen Spruch verlegen, ein nahbarer Typ mit Schalk und Pfiff. Betschart blieb derweil mit seiner zurückhaltenden Art meist im Hintergrund. Diese Rollen nahmen sie auch auf der Bahn ein. Während Betschart für Stabilität und taktisches Geschick stand, war der explosive Risi für das Spektakel zuständig. Betschart hatte damit kein Problem. «Wir konnten nicht beide im Mittelpunkt stehen und den Schlusssprint übernehmen», sagt der 51-Jährige, der heute Technischer Direktor der Tour de Suisse ist. «Bruno war auch der klar bessere Fahrer. Vielleicht war er der beste Bahnfahrer seiner Generation.» Betschart sagt, es sei eine aussergewöhnliche Zeit gewesen, ein anderer Lebensrhythmus. Es kam vor, dass sie an einem Wochenende drei Wettkämpfe in drei Städten absolvierten, dafür 2000 Kilometer mit dem Auto zurücklegten und die Velos gleich noch selber unterhielten. «Heute ist das unvorstellbar.» Unvergesslich bleibt für Betschart der erste Sechstagesieg in der Dortmunder Westfalenhalle, «als wir kleinen Schweizer uns vor 12 000 Zuschauern gegen die starke deutsche Konkurrenz durchsetzten.» Ein emotionaler Moment war auch der 30. Erfolg, herausgefahren in Gent. Damit überflügelten Risi und Betschart die deutschen Legenden Gustav Kilian/Heinz Vopel. Empfindliche Niederlage in Sidney Es gab aber auch Rückschläge, zum Beispiel an den Olympischen Spielen 2000 in Sidney, als die Urner die angepeilte Medaille verpassten. Betschart wollte danach keine Grossanlässe mehr bestreiten, er spürte, dass seine Zeit langsam ablief. Vier Jahre später erfüllte sich Risi gemeinsam mit Franco Marvulli den Medaillen-Traum in Athen doch noch. Kurz zuvor hatte er sich aber an den Schweizer Meisterschaften im Punktefahren schlagen lassen müssen – ausgerechnet von Betschart. «Das hat Bruno gefuchst. Aber ich freute mich riesig für ihn, dass er danach in Athen erfolgreich war.» Betschart und Risi wohnen heute in Bürglen. Ein- bis zweimal im Jahr treffen sie sich mit ihrem langjährigen Trainer und Betreuer Geni Wipfli und lassen die alten Zeiten aufleben. «Wir erzählen uns dann die eine oder andere Räubergeschichte», sagt Kurt Betschart mit einem Schmunzeln.

Sven Aregger