Handball BSV Stans und KTV Altdorf wechseln auf die nächste Saison die Trainer Ralf Stojan ersetzt beim Nidwaldner NLB-Team den abtretenden Andy Gubler, Stefan Epp übernimmt beim Urner Erstligisten für Mario Jelinic. 22.03.2021, 17.35 Uhr

Für Andy Gubler ist es nach vier Jahren in Stans genug. Bild: Philipp Schmidli

(ss/pd) Andy Gubler wird den BSV Stans am Ende der NLB-Saison nach vier Jahren als Trainer verlassen. «Das war intern schon vor dieser Spielzeit so besprochen worden. Andy hat es bei uns gefallen, er hat das Team sehr weit gebracht. Nun ist es für ihn persönlich aber genug», sagt Präsident Philipp Bühlmann. Ersetzt wird er durch den 44-jährigen Deutschen Ralf Stojan, der in der abgebrochenen 1.-Liga-Saison den HC Kriens betreut hat. Für ihn ist es eine Rückkehr: Im Februar 2017 war Stojan als Trainer der Stanser SPL1-Frauen entlassen worden.