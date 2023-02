Bayern München besiegt Union Berlin im Bundesliga-Spitzenkampf

Bundesliga Bayern-Trainer Nagelsmann nach Lektion für Union Berlin: «Auf dieses Theater haben wir wenig Lust» Bayern München besiegt Urs Fischers Union Berlin deutlich mit 3:0. Rivale Dortmund gewinnt derweil auch sein neuntes Spiel im Jahr 2023 – es bahnt sich ein spannendes Titelduell an. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 26.02.2023, 19.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bayern Jubel: Das 3:0 gegen Union ist ein starkes Zeichen an die Konkurrenz. Keystone

Nein, die gute Laune verliert Urs Fischer auch nach so einem frustrierenden Nachmittag nicht. «Das alles geht mehr als in Ordnung. Wir müssen anerkennen, dass wir chancenlos waren.»

So sagt das der Trainer von Union Berlin nach der 0:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München. Dass dieses Gipfeltreffen eine derart einseitige Angelegenheit wurde, hat natürlich auch mit letztem Donnerstag zu tun, als die Unioner gegen Ajax Amsterdam in den Achtelfinal in der Europa League stürmten. Dieses Ereignis wird in Berlin noch lange nachhallen. Da reicht eine deutliche Niederlage in München nicht, um die Euphorie zu bremsen. Entsprechend sagt Fischer: «Es waren zwei intensive Wochen, nun ­haben wir uns alle ein paar Tage Ruhe verdient.»

Muss machtlos zuschauen: Union-Trainer Urs Fischer. Daniela Frutiger / freshfocus

Die Frage, ob Union Berlin gar Deutscher Meister werden könnte, wird zumindest in den nächsten Tagen aber erst einmal etwas weniger intensiv diskutiert. Serienmeister Bayern München zeigt eine ­Woche nach dem 2:3 in Gladbach eine eindrückliche Reaktion. Der Sieg hätte auch höher als 3:0 ausfallen können. Coupo-Moting, Coman und ­Musiala erzielten die Tore alle in der Viertelstunde vor der Pause. Auch nach dem Wechsel erspielten sich die Bayern viele Grosschancen, allein an der Effizienz gab es für Julian Nagelsmann etwas auszusetzen.

Nagelsmann und der Bayern-Teamabend

Der Bayern-Trainer selbst stand zuletzt in den Schlagzeilen nach seinem Wutausbruch gegenüber den Schiedsrichtern («weichgespültes Pack»). Wobei auch zuvor immer wieder Aufregung herrschte. «Die Medizin ist leicht zu verabreichen: Siege. Wenn wir gewinnen, ist Ruhe. Sonst ist keine Ruhe. So einfach ist das», sagt Nagelsmann. Wobei er dann doch betonte: «Die Art und Weise dieses Sieges war sehr wichtig und ein Gradmesser für uns.»

Unter der Woche orchestrierte Nagelsmann einen Bayern-Teamabend. «Da haben wir ein paar Dinge angesprochen. Nicht zuletzt wollten wir den Anspruch an uns selbst unterstreichen. Wir müssen uns bewusst werden, was es heisst, Bayern-München-Spieler zu sein. Auch weil wir allesamt wenig Lust auf das Theater rundherum haben.» Es ist nicht zu verkennen, der Bayern-Kosmos ist alles andere als frei von Nervosität.

Die Resultate im Jahr 2023 sind in der Summe zu schwach (Drei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage in der Bundesliga). Wegweisend für die Gefühlslage in München wird das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen Paris St.Germain vom 8. März.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der perfekte Dortmund-Start ins 2023

Dass die Bundesliga nach zehn Bayern-Titeln hintereinander in dieser Saison derart spannend ist, liegt aber auch an Borussia Dortmund. Der BVB hat den besten Start in neues Jahr seiner Vereinsgeschichte hinter sich. Das 1:0 in Hoffenheim an diesem Wochenende war der neunte Sieg im neunten Spiel 2023. Der starke Schweizer Torhüter Gregor Kobel ist einer von vielen Gründen für den Erfolg.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: «Wir spüren, da wächst etwas zusammen.» Er fügt aber auch an: «Wir alle sind viel zu bodenständig, um im Februar schon die ganz grossen Ziele auszurufen. Wir wissen auch, wie es vor ein paar Wochen aussah.» Am ersten April-Wochenende kommt es in München dann zum mit Spannung erwarteten Direktduell Bayern-BVB.