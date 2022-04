Der SC Dornach gewinnt in der 2. Liga inter gegen Concordia Basel

bz-Amateurspiel der Woche Dornach gewinnt den umkämpften Spitzenkampf in der 2. Liga inter gegen Concordia Basel trotz Unterzahl Der SC Dornach gewann den Spitzenkampf im LA-Stadion St. Jakob mit 2:1 und hat jetzt wieder sieben Punkte Reserve auf einen Nichtaufstiegsplatz. Concordia fehlen dagegen sechs Punkte auf Platz 2, dennoch werde man nicht aufgeben, betonte Trainer Nikola Marunic. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 25.04.2022, 09.33 Uhr

Beim Stand von 0:0 fliegt Dornachs Enis Haxhijaha (Nummer 12) mit Gelbrot vom Platz. Edgar Hänggi

Tabellenführer Dornach läuft es in der Rückrunde nicht wie noch im vergangenen Jahr. Vor Ostern musste man zweimal mit einem 1:2 als Verlierer vom Platz. «Vor allem die Niederlage in Liestal mit den beiden Gegentoren in den Schlussminuten mussten wir aus den Köpfen bringen», schildert Trainer Dejan Rakitic. «Auch deshalb war es heute dermassen wichtig zu gewinnen.» Aber auch die Stadtbasler von Congeli mussten mit einem Dämpfer in die Osterpause, gab Blauweiss auf der Schützenmatte gegen Old Boys doch den sicher scheinenden Sieg mit der letzten Aktion, die zu einem Foulpenalty führte, beim 2:2 noch aus der Hand.

In der ersten Hälfte war das Spiel in Sachen Offensiv-Aktionen noch etwas verhalten. Mal hatte Concordia mehr vom Spiel, dann waren die Solothurner am Drücker. Die beste Möglichkeit hatte Dornachs Topskorer Momo Coulibaly, als er frontal zum Tor zum Schuss kam, doch Concordia-Keeper Corsin Schüpbach brachte die Hände noch nach oben und lenkte den Ball zur Ecke. Danach scheiterten Congelis Manuel Alessio und Marco Mandal jeweils knapp. Die Defensivverbünde machten ihre Arbeit sehr gut und liessen wenig zu. Mit dem torlosen Remis zur Pause konnten aber beide Seiten leben.

Wiederbeginn mit Paukenschlag

Nach dem Seitenwechsel war die beschauliche Sonntagsruhe auf den beiden Spielerbänken rasch vorbei. Kaum drei Minuten waren verstrichen, als Dornachs Enis Haxhijaha für ein Foul im Mittelfeld die zweite Verwarnung sah und somit den Marschbefehl zurück in die Kabine erhielt.

Nur wenig später sah Mergim Ahmeti einen Abschluss vom nahen Pfosten abgewehrt. Das Heimteam schien auf dem Weg zum Sieg. «Wir brauchten einen Moment, um uns neu zu organisieren. Ich musste Berat Ozan für Stürmer Bojan Saponja bringen, damit wir im Mittelfeld wieder Gleichstand hatten», erklärte Rakitic den Umschwung.

Beim Leader legte nun jeder noch eine Schippe mehr Laufarbeit drauf und die Zweikämpfe wurden mit viel Leidenschaft bestritten. In der 57. Minute lancierte Roman Lehmann mit einem Steilpass Kristijan Pleic und der brachte halbrechts das Spielgerät knapp an Congeli-Goalie Schüpbach vorbei und konnte zusehen, wie der Ball über die Torlinie kullerte.

Nach einem Angriff der Einheimischen befreite Elias Kägi mit dem Kopf und das führte zu einem Konter über die rechte Seite durch Valon Muslija, der vor dem Tor herrlich Coulibaly einsetzte und schon führte Dornach trotz Unterzahl 2:0.

Congeli erhöht in der Schlussphase den Druck

Marunic liess die Abwehr lockern, um den Druck zu erhöhen. Mit Erfolg, denn nach zwei Rettungstaten von Emre Sahin war beim dritten Versuch Alessio zum 2:1 erfolgreich. In der Schlussphase, die noch sieben Minuten Zuschlag erhielt, waren auf beiden Seiten weitere Tore möglich. Rakitic hatte eine Erklärung parat, wieso sein Team den Sieg holte. «So vieles ist im Sport Kopfsache. Wir liessen uns nicht verunsichern, weder von den beiden Niederlagen noch vom Platzverweis. Aber es ist noch ein langer Weg bis zum Aufstieg.»

Kollege Marunic brauchte Zeit, um sich von der Enttäuschung einigermassen zu erholen. «Dornach verdient den Sieg. Es gelingt ihnen, in Spitzenspielen den Sieg irgendwie an sich zu reissen. Die Jungen von Congeli haben die Sache gut gemacht, aber wir haben im Gegensatz zu Dornach zu wenig Spieler, die Tore erzielen können. Wir mussten in dieser Saison schon viele Rückschläge einstecken und sind noch immer dabei. Wir werden nicht aufgeben.»

Richtungsweisendes Spiel für Congeli

Die nächste Chance, in Sachen Aufstiegsplatz noch etwas zu korrigieren, wartet am kommenden Sonntag. Dann muss Concordia nach Liestal, dem besten Rückrundenteam. Ein Sieg und man wäre wieder mittendrin – eine Niederlage und Blauweiss müsste sich auf die neue Saison konzentrieren.

Beim Stand von 0:0 fliegt Dornachs Enis Haxhijaha (Nummer 12) mit Gelbrot vom Platz. Edgar Hänggi Concordias Topskorer Manuel Alessio hatte einen schweren Stand gegen die Dornacher Defensive. Edgar Hänggi Die Standards der Stadtbasler brachten jedes Mal Gefahr für die Gäste. Edgar Hänggi Diogo Carvalho gewinnt das Duell gegen Bojan Saponja. Edgar Hänggi Einsatz total: Mergim Ahmeti gegen Dornachs Robert Gjergjaj. Edgar Hänggi Ex-Profi Momo Coulibaly (GC, Vaduz u.a.) trifft zum 2:0 für Dornach. Edgar Hänggi

2. Liga interregional Gruppe 3. 19. Runde: Binningen - Lerchenfeld 4:2. Konolfingen - Tavannes/Tramelan 0:1. Courtételle - Old Boys 4:2. Bubendorf - Muttenz 2:2. Concordia Basel - Dornach 1:2. Ajoie-Monterri - Liestal 0:1. Moutier - Spiez 0:2. – Rangliste*: 1. Dornach 18 Spiele/40 Punkte. 2. Liestal 19/38. 3. Ajoie-Monterri 18/33. 4. Concordia Basel 19/32. 5. Old Boys 18/30. 6. Muttenz 18/29. 7. Binningen 18/24. 8. Tavannes/Tramelan 19/23. 9. Courtételle 18/20. 10. Konolfingen 17/19. 11. Bubendorf 19/19. 12. Spiez 17/18. 13. Lerchenfeld 17/15. 14. Moutier 17/13. *die ersten beiden Teams steigen auf

