FC Luzern Ex-FCL-Sportkoordinator Gaugler kennt den Neuen und ist überzeugt: «Campo funktioniert mit Celestini» Mittelfeldspieler Samuele Campo wechselt wie erwartet vom FC Basel zum FC Luzern. Er unterschreibt in Luzern bis 2024. Sein früherer Ausbildner beim FCB kennt ihn bestens, Remo Gaugler charakterisiert den neuen Offensivmann und lobt die Arbeit der FCL-Führung. Daniel Wyrsch 02.07.2021, 17.20 Uhr

Ab sofort im FCL-Tenue: Samuele Campo. Bild: PD

Der FC Luzern rüstet weiter auf. Nach Christian Gentner (zuletzt Union Berlin), Patrick Farkas (von RB Salzburg) und der definitiven Übernahme von Jordy Wehrmann (von Feyenoord Rotterdam) haben die Innerschweizer am Freitag die Verpflichtung von Samuele Campo bekannt gegeben. Der 25-jährige Italoschweizer hatte beim FC Basel noch ein Jahr Vertrag, wurde aber nach einer halbjährigen Ausleihe an Darmstadt 98 nicht mehr im Kader aufgenommen.

In der 2. Bundesliga war der offensive Mittelfeldspieler kaum zum Zug gekommen. Campo erhielt in Darmstadt nur zwei Teileinsätze von insgesamt 18 Minuten. «Sämi muss spielen können, während einer halben Saison hat ihm Einsatzzeit gefehlt, das nagt am Selbstvertrauen», erklärt Remo Gaugler, der Campo seit vielen Jahren kennt. Der frühere FCL-Sportkoordinator trainierte den neuen Luzerner Offensivmann während seiner Juniorenzeit beim FC Basel.

Begnadeter Spieler, der viel Zuspruch braucht

Gaugler ist seit ein paar Monaten wieder Nachwuchschef beim FCB, über den eher sensiblen Campo sagt er: «Ihm musst du sehr viel Aufmerksamkeit geben.» Und:

«Fabio Celestini macht das, er wird konstruktiv sein und Samuele erklären, was er besser machen kann.»

Der 52-jährige Gaugler findet, dass Campo zu Unrecht als langsam und nicht zweikampfstark bezeichnet wird. «Dabei hat Sämi alles, was ein guter Spielmacher braucht; er kann Rhythmuswechsel machen, besitzt die nötige Schnelligkeit und das richtige Zweikampfverhalten. Ganz zu schweigen vom starken linken Fuss und seiner Technik generell.» Für Gaugler, der früher unter anderem auch Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und Ivan Rakitic trainierte, ist klar:

«In der Schweiz gibt es keinen besseren Fussballer als Campo.»

Der Liestaler Remo Gaugler outet sich als FCL-Fan: «Neben Basel gibt es für mich in der Schweiz nur einen Verein, für den mein Herz schlägt, und das ist Luzern.» Den Cupsieg gönnte er Sportchef Remo Meyer, Coach Fabio Celestini und den Spielern. «Weil sie alle einen Topjob machen.» Beim FCL herrsche definitiv eine positive Atmosphäre, seit Stefan Wolf als ruhiger und umsichtiger Präsident den Klub führe.

Remo Gaugler in seiner Zeit als FCL-Sportkoordinator.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. Januar 2017)

Campo kennt die Spielweise des Trainers

Campo wird demzufolge optimale Bedingungen vorfinden, wenn er nächste Woche in den Trainingsbetrieb auf der Allmend einsteigt. Ein wesentlicher Vorteil wird für ihn sein, dass er Celestini bereits aus seiner Zeit beim FC Lausanne-Sport kennt. «Ich muss Sämi nichts erklären. Wir haben in Lausanne eine gute und erfolgreiche Zeit zusammen erlebt», betonte Celestini bereits vor zwölf Tagen. Am Freitag hat der Basler einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2024 in Luzern unterschrieben, Campo wird in der FCL-Medienmitteilung wie folgt zitiert:

«Ich bin froh, kann ich mich beim FC Luzern einer neuen Herausforderung stellen.»

Er sei sehr motiviert, «diesem tollen Team helfen zu können». Sportchef Meyer hofft, dass der Neue mit seiner individuellen Klasse Spiele entscheiden kann und die Offensive noch unberechenbarer macht. Campo-Insider Gaugler ist überzeugt: «Sämi wird mit Fabio Celestini funktionieren. Er passt 100-prozentig zu dessen Spielweise und zum FC Luzern.»