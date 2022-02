FC Luzern FCL sucht den Spielmacher – Campo hat das Zeug zum neuen Schaub Beim abstiegsgefährdeten FC Luzern hat Regisseur Samuele Campo im 5:0 gewonnenen Cup-Viertelfinal gegen Biel ein klares Signal gesendet. Setzt Trainer Mario Frick auch am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause gegen Sion auf den spielstarken Offensivmann? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.02.2022, 20.52 Uhr

Luzerns Nummer 10, Samuele Campo, deutet im Cupspiel gegen Biel seine Qualitäten an. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Louis Schaub wird beim FC Luzern vermisst wie kein anderer in den letzten Jahren. Der 1,77 Meter grosse österreichische Internationale hat einen genialen linken Fuss. Seit Schaub im vergangenen Sommer zum 1. FC Köln zurückgekehrt ist, fehlen seine Zuspiele und Tore den Innerschweizern. Weil zudem Pascal Schürpf wegen des schmerzenden linken Knies den grössten Teil der laufenden Saison verpasst, hat der FCL gleich zwei Offensivtrümpfe des Vorjahres nicht zur Verfügung.

In Köln hat Schaub mit Bella zwar einen neuen Fan gewonnen. Die Ehefrau von Trainer Steffen Baumgart fährt in den Skiferien in Saalbach Hinterglemm im österreichischen Nationaltrikot von Schaub, aber der Mittelfeldspieler kann sich beim Bundesliga-Achten noch immer nicht richtig durchsetzen.

Erbschaften von Delgado und Schaub wiegen schwer

Samuele Campo hat Anfang Juli beim FC Luzern die Nachfolge von Louis Schaub angetreten. Immerhin muss der 26-jährige Campo nicht in derart grosse Fussstapfen treten wie zuvor beim FC Basel, wo er als Nachfolger des exzellenten Argentiniers Matias Delgado scheiterte. Trotzdem: Schaub hinterlässt beim FCL als technisch starker Regisseur mit der Nummer 10 ebenfalls ein schweres Erbe.

Für Campo fängt die Zeit in der Innerschweiz schon mal damit an, dass er den bereitliegenden Vertrag bis Mitte 2024 fast zwei Wochen nicht unterschreiben kann, weil er erst den entzündeten Blinddarm operativ entfernen lassen muss.

In der Vorrunde von Verletzungen gestoppt

Dann fällt er wegen einer im Startspiel gegen YB (3:4) erlittenen Rückenverletzung aus. Nach einem Assist und zwei Pfostenschüssen gegen Lausanne (1:1) zwickt wieder der Rücken, bevor er unter seinem Mentor Fabio Celestini zu einer Handvoll Startelfeinsätze kommt.

Beim bislang einzigen Luzerner Ligasieg liefert Campo mit einem Corner die Vorlage zu einem der beiden Tore zum 2:0 über St. Gallen. An alter Wirkungsstätte in Lausanne erleidet er beim 1:1 gegen die Romands eine Meniskusverletzung – damit ist die Vorrunde für den in Beckenried lebenden Italo-Basler vorzeitig zu Ende.

Parallelen zu Schaub bestehen hinsichtlich der Startelfeinsätze: Der österreichische Edeltechniker kommt auf 24 Prozent beim FC in Köln, Campo hat mit 30 Prozent beim FCL nur unwesentlich mehr.

Das Umdenken von Frick nach zwei Niederlagen

Die umfangreiche Vorbereitung aufs Comeback fängt mit individuellen Trainings schon im Spätherbst an. Campo muss zuschauen, wie Celestini mangels Resultaten und wegen unbedachter Äusserungen seinen Job in Luzern verliert. Mario Frick, der neue Coach seit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde, setzt zuerst nicht auf den 1,77 Meter grossen Fussballer mit dem feinen linken Fuss. «In den ersten zwei Spielen habe ich probiert, eine gewisse Physis auf den Platz zu bringen mit Spielern, die den Zweikämpfen nicht aus dem Weg und in die Tiefe gehen», erklärt Frick seinen Entscheid. Im Startspiel zu Hause gegen Basel (0:3) sitzt Campo auf der Tribüne, in Lugano (1:2) zählt er zum Aufgebot, bleibt aber 90 Minuten draussen.

Erst vor dem Cup-Viertelfinal am Mittwoch in Biel macht sich Frick ernsthaft Gedanken, erstmals auf Campo zu setzen. Unserer Zeitung bestätigt der Coach, dass er wisse, für wen Campo zum FCL geholt wurde. Schaub bewies in den Spielen gegen Fricks Ex-Team Vaduz seine Klasse. Über Campo sagt der Liechtensteiner:

«Er hat unbestritten seine Qualitäten. Wenn es eng wird, kann er den letzten Pass spielen und er hat hervorragende Standards, da kann er mir helfen.»

Trainer Mario Frick gewinnt mit den Luzernern in Biel den Cup-Viertelfinal – es ist sein erster Sieg im dritten Pflichtspiel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Auf dem ebenen und harten Naturrasen der Tissot-Arena fühlt sich Campo wohl. Seine brillante Technik kommt zur Geltung, der Ex-Profi des FCB und von Darmstadt hat bei allen fünf Treffern zum 5:0-Sieg gegen Biel aus der Promotion League seine Füsse im Spiel. Er ist der überragende Kicker auf dem Platz, erzielt mit dem rechten Fuss sein erstes Tor für Luzern. Campo kann die Bälle vorne halten und Kombinationen einleiten. Genau das hat Frick am letzten Sonntag im Cornaredo gegen Lugano schmerzlich vermisst. «Das brachte mich um den Schlaf», erzählt der 47-jährige Übungsleiter.

Im ersten Pflichtmatch unter Mario Frick gelingt FCL-Spielmacher Samuele Campo eine überzeugende Leistung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

Ob Campo am Sonntag (16.30 Uhr) zu Hause auch im Ligaspiel gegen Sion Frick von den grössten Sorgen befreit, dafür gibt es keine Garantie. Die Walliser sind ein formstarkes Team. Doch Luzerns Nummer 10 hat ein klares Signal gesendet, sich eine weitere Chance verdient.

Der begabte Samuele Campo macht Lust auf mehr. In Biel sagt er:

«Genau so einen Match haben wir gebraucht. Es hat Freude gemacht, auf dem Platz zu stehen.»

Fussballerisch hat er zweifellos das Zeug zum neuen Schaub beim FC Luzern.

