Celestini bestimmt Schwegler zum neuen FCL-Captain Wenn die Luzerner heute Freitag ins Trainingslager nach Südspanien fliegen, ist ein neuer Captain an Board: Routinier Christian Schwegler. Daniel Wyrsch 10.01.2020, 05.00 Uhr

Christian Schwegler (hinten) im Zweikampf mit Flora-Tallinn-Stürmer Wlasiy Sinjawskiy. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 8. Januar 2020)

Christian Schwegler hat am Mittwoch im Testspiel in Kriens gegen Flora Tallinn (1:2) sein Comeback gegeben. Fast vier Monate war der gebürtige Ettiswiler wegen eines Innenbandanrisses verletzt, jetzt spielt er wieder engagiert mit. Doch der 35-Jährige fällt nicht nur auf, weil er zurück auf der angestammten Position als rechter Verteidiger ist, sondern da ist noch etwas an seinem linken Arm: Die blaue Captainbinde auf dem weissen Luzern-Trikot sticht dem Betrachter ins Auge.