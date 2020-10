Celestini bewundert Zeidlers Überzeugung – dieses Vertrauen in den Trainer will er auch beim FCL erreichen Der neuformierte FC Luzern strebt am Sonntag (16.00) gegen den verlustpunktlosen Leader FC St. Gallen den ersten Saisonsieg an. Daniel Wyrsch 17.10.2020, 05.00 Uhr

Mit Leidenschaft Trainer: Fabio Celestini.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 4. Oktober 2020)

Fabio Celestini ist eigentlich eine umgängliche Person. Diese Woche im Training hatte er einen Auftritt, bei dem der 44-Jährige eine andere Eigenschaft zeigte. Ein älterer Zuschauer hatte es gewagt, eine Übung zu kritisieren. Der Mann fand es nicht richtig, wie Marius Müller, Stefan Knezevic und Co. hinten herausspielten. Er kommentierte ohne Unterbruch, bis Goalie Müller der Geduldsfaden riss und dem Mann mitteilte, dass er sofort aufhören und sie arbeiten lassen solle. Fabio Celestini bekam die Unterbrechung mit, er lief sofort zum Fangnetz hinter das Tor, sagte dem dahinter stehenden Zaungast unmissverständlich: «Halten Sie den Mund! Sie dürfen nicht stören.»

Celestini stellt zu diesem Intermezzo fest:

«Seit ich Fussball spiele, habe ich so etwas noch nie erlebt.»

Sicher ist: Das Verhalten des unerwünschten Trainingsgastes geht nicht. Die Anekdote zeigt, der FCL-Trainer geht dazwischen, wenn etwas nicht stimmt. Er spricht mit Fehlbaren Klartext. Fabio Celestini hat italienische Wurzeln, er bezeichnet sich als Latino, in ihm lodert ein Feuer.

Mit Leidenschaft und ganz klaren Vorstellungen

Diese Leidenschaft hat den früheren Nationalspieler durch seine Karriere getragen. Als Trainer hat er klare Vorstellungen. Er ist nicht zum FC Luzern gekommen, um weiterhin möglichst oft das Umschaltspiel zu praktizieren. Seine Idee heisst Ballbesitzfussball. Kein leichtes Unterfangen, wenn man weiss, dass der FCL ausser bei den Gersag-Festspielen unter Rolf Fringer kaum einmal in fast 120 Jahren Klubgeschichte auf ein dominantes Spiel setzte.

Nun aber hat Celestini sieben neue Spieler bekommen. Mit Ausnahme des tschechischen Linksverteidigers Martin Frydek (in Quarantäne) stehen dem Coach morgen gegen St. Gallen alle zur Verfügung. «Das sind sicher gute Zuzüge. Sie verstehen meine Idee», sagt Celestini. Dabei sind der spanische Mittelfeldmann Alex Carbonell (von Valenica, zuletzt an Fortuna Sittard/NED ausgeliehen), die Offensivspieler Samuel Alabi (von Ashdod/ISR) und Varol Tasar (von Servette) aber erst zehn Tage im FCL-Training.

Die Länderspielpause konnten Trainer und Team nutzen, um am Matchplan zu arbeiten. «Dennoch fehlte eine dreiwöchige gemeinsame Vorbereitung», stellt Celestini fest. «Wir brauchen Zeit, haben sie aber nicht!» Er weiss, nach einem ungenügenden Start mit nur einem Punkt aus drei Spielen, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem Heimspiel gegen Leader St. Gallen geht es in einer Woche zum Meister YB. Ein Fehlstart wär’s, wenn beide Begegnungen verloren gingen, der FCL nach fünf Partien immer noch nur einen Zähler hätte.

Siege gegen die Spitzenteams St. Gallen und YB als Möglichkeit

Der Coach spricht lieber von maximaler Ausbeute – selbst gegen beide Spitzenteams: «Sieben Punkte aus fünf Spielen sind möglich.» Das gehört auch zur geforderten neuen Mentalität der FCL-Profis: Den Ball verlangen, mutig sein, etwas wagen. Je zwei Tore erzielte das Team in den letzten beiden Partien, nur bekam es gleichzeitig zu viele Gegentore, hielt defensiv teils zu lasch dagegen: 2:3 in Basel, 2:2 zu Hause gegen Lausanne. Mit dem 1:2 in Lugano ergibt das sieben Gegentreffer in den ersten drei Partien. Das sind zu viele!

St. Gallen dagegen reist mit der makellosen Bilanz von drei 1:0-Siegen nach Luzern. Dem FCSG war nicht zuletzt Glücksgöttin Fortuna hold. Celestini winkt ab, antwortet: «Für mich hat das nichts mit Glück zu tun. Wie der gesamte FC St. Gallen Coach Peter Zeidler vertraut, die Spieler das Pressing praktizieren, das ist grossartig.» Mit derselben Überzeugung will er seinen Plan beim FCL umsetzen. Wie bei Zeidler brennt in Celestini ein leidenschaftliches Feuer.