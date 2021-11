FCL-Trainer Fabio Celestini steht vor der Freistellung

FC Luzern verliert Fabio Celestini steht vor der Freistellung Der FC Luzern verliert schon zum sechsten Mal: Das 1:3 in Lugano ist für den Coach wohl eine Niederlage zu viel. Daniel Wyrsch, Lugano Jetzt kommentieren 21.11.2021, 21.31 Uhr

Der FC Luzern kann fast nicht mehr gewinnen. Saisonübergreifend haben die Innerschweizer in den letzten 17 Partien in der Super League nur einen einzigen Sieg errungen: Am 24. Oktober beim 2:0 zu Hause gegen St. Gallen. Am Sonntag in Lugano ging die Mannschaft von Fabio Celestini zum zweiten Mal hintereinander leer aus – zwei Wochen nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Sion bezogen die Luzerner im Cornaredo-Stadion eine 1:3-Auswärtsniederlage gegen den neu drittplatzierten FC Lugano.

FCL-Trainer Fabio Celestini in Lugano - war es sein letztes Spiel für die Luzerner? Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Lugano, 21. November 2021)

Der FC Luzern dagegen findet sich nach dem gleichzeitigen 1:0-Sieg von Lausanne-Sport in St. Gallen erneut auf dem letzten Tabellenplatz. Sechsmal hat der FCL in dieser Saison schon verloren, siebenmal unentschieden gespielt. Aber vor allem nur einen Vollerfolg geschafft– das ist deutlich zu wenig in 14 Partien mit nur zehn Zählern.

Präsident Stefan Wolf bestätigt, Trainerdiskussion zu führen

Weil Sportchef Remo Meyer nach seiner Corona-Infektion die Fahrt ins Südtessin nicht mitmachen konnte, da er sich immer noch in häuslicher Isolation befindet, stand FCL-Präsident Stefan Wolf den Medien nach dem Match Red und Antwort. «Wir müssen über die Trainerposition diskutieren, denn wir haben zu wenig Punkte», sagte der Ex-Profi in einer ersten Stellungnahme. Die Enttäuschung war dem 50-jährigen Klubchef, der seit Februar den Verein leitet, deutlich anzusehen.

Wolf stellte zum schwachen Auftritt der Mannschaft in Lugano fest: «Die ersten fünf Minuten waren wir nicht auf dem Platz, wir haben keinen Ball gesehen. Die logische Folge war, dass wir sehr früh 0:1 im Rückstand lagen.» Torschütze war Reto Ziegler, der 35-jährige Ex-Nationalspieler mit kurzer Luzerner Vergangenheit, lenkte die zweite Hereingabe von Sandi Lovric nach einem zuerst abgewehrtem Freistoss in der 4. Minute ins Luzerner Tor.

Mit der Reaktion seiner Mannschaft zeigte sich Stefan Wolf zufrieden, weil ein schneller und direkt vorgetragener Angriff über den wieder fitten Martin Frydek, Ibrahima Ndiaye und Filip Ugrinic zu Mittelstürmer Dejan Sorgic kam, der den Ball im Sechzehner unter die Querlatte zum 1:1-Ausgleich in der 10. Minute hämmerte.

Luzern hatte in Lugano das Nachsehen. Jetzt steht der FCL auf dem letzten Tabellenrang. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone (Lugano, 21. November 2021)

Doch anschliessend zeigte sich wieder die Anfälligkeit der Innerschweizer bei schnellen Gegenstössen: Die Luganesi eroberten im Mittelfeld den Ball, dem schnellen Konter konnten die hochstehenden Gäste nichts entgegensetzen. Holger Badstuber war dem schnellen Antritt von Zan Celar nicht gewachsen, in der Mitte schoss Mohammed Amoura freistehend zum 2:1 (35.) ein. «Wir bekommen die Gegentore viel zu einfach», sagte Wolf. Unmittelbar vor der Halbzeitpause lenkte FCL-Goalie Marius Müller einen Kopfball von Kreshnik Hajrizi an den Pfosten, doch die Tessiner blieben am Ball. Silvan Sidler wehrte darauf einen Flankenversuch mit dem ausgestreckten Ellbogen im Strafraum ab, Schiedsrichter Urs Schnyder zeigte auf den Punkt. Den fälligen Handspenalty verwertete Mijat Maric – anders als am Ende des Cup-Viertelfinals vor sieben Monaten – souverän zur 3:1-Führung.

Das Team von Fabio Celestini bemühte sich in der zweiten Halbzeit nach Kräften, um wenigstens den Rückstand zu verkürzen. Doch auch das Glück war den Luzernern nicht hold: Ein abgelenkter Schuss von Ugrinic landete an der Lattenoberkante (77.). Den darauffolgenden Eckball köpfelte Ndiaye zu Sorgic, doch der erzielte das vermeintliche 2:3-Anschlusstor aus Abseitsposition. Schiedsrichter Schnyder annullierte den Treffer zu Recht.

Aussagen gegen Klubleitung schaden Celestini zusätzlich

Man kann davon ausgehen, dass Celestini heute oder in den nächsten Tagen von den FCL-Verantwortlichen freigestellt wird. Denn Klubchef Wolf liess durchblicken, dass die Aussagen des Trainers im Vorfeld des Spiels («Meyer und Wolf können machen, was sie wollen. Ich brauche sie und den Verwaltungsrat nicht.») einen irreparablen Schaden in der Zusammenarbeit angerichtet haben. Stefan Wolf: «Solche Dinge gehen nicht. Der Klub muss immer im Vordergrund stehen. Aus Rücksicht auf die Vorbereitung des Spiels in Lugano sind wir bisher nicht darauf eingegangen. Doch im Nachgang müssen wir diese Aussagen ansprechen.»

Hat der Coach in den vergangenen Wochen zu wenig Rückhalt im Verein zu spüren bekommen? Auf diese Frage antwortete Präsident Wolf kategorisch: «Fabio Celestini hatten wir nach dem Cup-Sieg im Hinblick auf diese Saison viele Dinge ermöglicht. Zurück ist zu wenig gekommen, wenn man auf die Tabelle und das Punktekonto schaut.»

Tönt zweifellos nach dem baldigen Abschied des Trainers, der den FCL zum insgesamt dritten Cup-Triumph geführt hatte. Wer den FCL am nächsten Sonntag gegen Basel coacht, ist offen. «Wir reden übrigens zum ersten Mal über den Trainer, bis jetzt war Celestini noch nie ein Thema», so Wolf.

Grosser Frust beim FCL-Coach Fabio Celestini wusste nach der 1:3-Niederlage in Lugano, dass das 79. Pflichtspiel mit dem FC Luzern wahrscheinlich sein letztes gewesen ist. Der Frust war dem 46-jährigen Romand ins Gesicht gezeichnet. Emotional wurde Celestini bei einem Reporter, der die Frage stellte, ob er noch glücklich sei beim FCL. «Denkst du, du musst die Frage nach dem neuen Trainer stellen?», sagte er. «Meine drei Kinder leben vom Vertrag mit Luzern. Ich gebe täglich 120 Prozent.» Sein Kontrakt ist übrigens noch 1,5 Jahre gültig. Man spürt, Celestini fällt es schwer, den Klub zu verlassen. Noch haben die Verantwortlichen seine Entlassung nicht beschlossen, aber es spricht vieles dafür. Übrigens ist die Bilanz des früheren Schweizer Internationalen mit dem FCL ausgeglichen: 29 Siege, 29 Niederlagen und 21 Unentschieden. Geht er, bleibt der Cupsieg, ein gepflegtes Offensivspektakel – und eine zu oft anfällige Defensive in Erinnerung. Als mögliche Nachfolger kursieren schon die Namen von Raphael Wicky, Bruno Berner, Maurizio Jacobacci und Alex Frei. Der Ex-FCL-Sportchef dürfte in der Poleposition sein.