Celestini über das FCL-Rumpfteam vor der Partie gegen YB: «Ich habe elf Spieler und Junge auf der Bank» Der FC Luzern steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Morgen Sonntag (16 Uhr, SRF 2) spielt er in Bern gegen Leader YB. Nicht weniger als zehn FCL-Profis sind verletzt. Daniel Wyrsch 25.07.2020, 05.00 Uhr

Verteidiger Silvan Sidler (Mitte) hat mit dem FCL schon einige Male gegen die Young Boys (Torhüter David von Ballmoos und Ali Camara) überzeugt.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. April 2019)

Im Wankdorfstadion feierte Deutschland 1954 den ersten Weltmeistertitel. Der 3:2-Finalsieg gegen die zu dieser Zeit als unbesiegbar geltenden Ungarn ging als «Wunder von Bern» in die Geschichtsbücher ein. Ein nahezu grosses Mirakel wäre es, wenn der FC Luzern morgen beim klaren Leader Young Boys gewinnen könnte. Schon ein Unentschieden wäre für die Innerschweizer eine Überraschung.

Zum einen hat der FCL in den letzten fünf Spielen massiv abgebaut, gewann nur einen Punkt. Im Vergleich dazu holte die Mannschaft von Fabio Celestini in den ersten fünf Rückrundenpartien 13 Zähler und aus den ersten fünf Begegnungen nach dem Restart 10 Punkte.

In Binous' Knie sind sicher die Kreuz- und Seitenbänder gerissen

Zum steilen Abwärtstrend ist enormes Verletzungspech dazugekommen: Bei der 1:2-Heimniederlage am Mittwoch gegen Sion verletzten sich hintereinander Lorik Emini, Ryder Matos, Lucas Alves und Aziz Binous. 15 Minuten vor Schluss konnte Celestini keinen Wechsel mehr tätigen.

Binous wird erst 2021 wieder spielen können.

Da sein rechtes Knie immer noch stark geschwollen ist, muss mit der genauen Untersuchung weiter zugewartet werden. Sicher sind die Kreuz- und Seitenbänder gerissen.

Matos (Aussenbänder) und die unter muskulären Problemen leidenden Emini und Lucas werden in Bern auch fehlen. Ebenfalls muskuläre Verletzungen zwingen Ibrahima Ndiaye und Blessing Eleke weiterhin zum Pausieren wie auch Darian Males (Hüften). Zusammen mit den Langzeitverletzten Christian Schwegler, Tsiy Ndenge und Marco Burch fallen insgesamt zehn Feldspieler aus.

Gegen YB hat der FCL diese Saison immer überzeugt

Doch jammern über das aussergewöhnliche Verletzungspech wäre morgen Sonntag in Bern kein probates Mittel gegen die Young Boys, die bei keinem Vollerfolg von St.Gallen heute Samstag in Zürich mit einem Sieg über den FCL bereits in der drittletzten Runde den dritten Meistertitel in Serie feiern könnten. Aus Berner Sicht würde dieses Szenario passen, hatte YB doch am 28. April 2018 sein erstes Championat nach 32 Jahren mit einem 2:1-Heimsieg über Luzern gefeiert. Vor Jahresfrist bekamen die Berner nach dem 4:0-Heimsieg über die Innerschweizer den schon zuvor gesicherten Meisterpokal das zweite Mal in Folge überreicht.

Allerdings ist der FCL in dieser Saison immer widerstandsstark gegen die Berner aufgetreten: Unter Celestini errang das Team im Februar einen 2:0-Heimsieg. Bereits im Herbst gab’s zu Hause ein 2:2-Remis. Ebenfalls noch unter Thomas Häberli setzte es im Dezember in Bern eine unglückliche 0:1-Niederlage ab. Den Treffer schoss damals nicht YB-Überstürmer Jean-Pierre Nsame (29 Ligatore), sondern FCL-Angreifer Pascal Schürpf – er fälschte ins eigene Netz ab.

Lang, Hermann und Zivkovic von der U21 helfen aus

Bekannt ist: Falls heute Samstag Sion und Thun Unentschieden spielen, könnte Luzern mit lauter Niederlagen gegen YB, Zürich und Basel zum Saisonende auf Platz 9 zurückfallen. FCL-Profi Silvan Sidler sagt dazu:

«Wir sind uns schon bewusst, dass wir theoretisch noch in die Barrage kommen könnten. Aber das ist in der Kabine kein Thema.»

Fabio Celestini verspricht: «Wir werden gegen YB laufen und kämpfen. Ich habe elf Spieler und Junge auf der Bank.» Von der U21 helfen Lino Lang, Julian Hermann und Nenad Zivkovic aus.