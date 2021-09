Super League FCL-Trainer Celestini hadert mit dem grossen Lazarett, verlangt von seinen fitten Spielern aber eine klare Steigerung Der FC Luzern ist zwar nicht mehr Tabellenletzter, doch am Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Lugano läuft er immer noch dem ersten Saisonsieg hinterher. Luzern-Coach Fabio Celestini ist unzufrieden mit der spielerischen Leistung in den letzten Partien. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

FCL-Aussenangreifer Varol Tasar, hier gegen Sions Cleilton Itaitinga, sucht wie Mitspieler noch seine Vorjahres-Form. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 23. September 2021)

Fabio Celestini wirkt gestern Mittag beim Medientermin in der Swisspor-Arena ungewohnt nachdenklich. Der 45-jährige Trainer des FC Luzern hat wahrscheinlich nicht besonders gut geschlafen nach der späten Rückkehr aus Sion um 3 Uhr.

Obwohl die Innerschweizer durch den späten Penaltytreffer von Lorik Emini in der 81. Minute zum 1:1-Endstand immerhin einen Punkt aus dem Wallis mit nach Hause nahmen, ist Celestini unzufrieden:

«Ich habe kein gutes Gefühl; wir kämpfen zwar und probieren etwas, aber individuell kommen wir nicht auf die gewohnte Leistung. Ich kann von meinen Spielern mehr einfordern.»

Mehrere Profis befinden sich ausser Form

Celestini bestätigt Eindrücke, die nicht erst in Sion entstanden sind, sondern schon im Heimspiel vor zwei Wochen gegen GC (1:1) und am vergangenen Samstag im Cup gegen das viertklassige Buochs (2:1 n.V.). Beim FCL sind gleich mehrere Spieler nicht in ihrer Normalform: Dejan Sorgic traf zwar gegen Erstligist Buochs, doch in der Meisterschaft läuft der Captain und Goalgetter immer noch seinem ersten Torerfolg nach. Varol Tasar hat seit seinem Last-Minute-Goal zum 2:2-Endstand in St. Gallen nicht mehr überzeugt. Jordy Wehrmann sucht die Automatismen, die im Frühling vor der kurzzeitigen Rückkehr zu Feyonoord Rotterdam und einer Verletzung in der Vorbereitung noch vorhanden waren. Auch der frischgebackene U21-Internationale Marco Burch spielt nicht mehr so stilsicher wie in der vergangenen Saison, allerdings ist eine kleine Delle bei einem jungen Spieler von 20 Jahren normal.

Trotzdem ist die Unterform von gleich vier wichtigen Akteuren spürbar, spielerisch kommt das Kollektiv somit gar nie in einen Fluss. Wenn Celestini feststellt, «dass wir gegen Sion und GC am Ball ungenügend waren», dann hat er allen Grund dazu.

Dreimal hat seine Mannschaft hintereinander 1:1-Unentschieden gespielt. «Nur gegen Lausanne hätten wir den Sieg verdient, schossen aber dreimal an den Pfosten», betont Celestini. Mit Samuele Campo kehrt wohl der Spielmacher zurück, der gegen Lausanne zweimal an die Torumrandung schoss. Die Rückkehr von Campo nach einer ausgeheilten Entzündung des Knies, die von einem Schlag herrührte, dürfte Tatsache werden. Noch nicht wieder einsatzfähig sein dürfte allerdings ein anderer Mittelfeldspieler: Christian Gentner hat aufgrund einer Magen-Darm-Grippe vier Kilo verloren, der 36-jährige Deutsche dehydrierte und muss vorsichtig sein.

Verärgerung über das Einsteigen von Serey Dié

Celestini ist in Sion sauer aufgestossen, dass Geoffroy Serey Dié bei seinem überharten Einsteigen gegen Ibrahima Ndiaye nach der Überprüfung durch den Video Assistant Referee (VAR) statt der gelben nicht die rote Karte bekommen hat. «Für den Schiedsrichter ist das brutale Foul schwierig zu sehen, nachdem ich hinterher die TV-Bilder anschaute, ist es für mich ein klarer Platzverweis gegen Serey Dié», findet Celestini.

Für FCL-Trainer Fabio Celestini ist das Foul von Sion-Captain

Geoffroy Serey Dié (unten) gegen seinen Aussenangreifer Ibrahima Ndiaye nach Konsultation der TV-Bilder Grund «für eine klare rote Karte».

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 23. September 2021)

Für die Gesundheit seines bisher besten Angreifers, Ibrahima Ndiaye, erahnt der FCL-Coach nichts Gutes: «Wahrscheinlich fällt er länger aus.» Die Verletztenliste beim Celestini-Team ist lange, ähnlich lange wie vor 15 Monaten beim Neustart der Saison 2019/20 nach dem Lockdown. «Sonst hatte ich nie ein solches Lazarett, weder in Lausanne noch in Lugano», stellt Celestini fest.

Croci-Torti vor Duell gegen seinen Lehrmeister Celestini

Luzern ist nicht mehr das Schlusslicht, Lausanne hat die rote Laterne mit der 1:6-Heimpleite gegen YB übernommen. Dem ersten Saisonsieg laufen die Luzerner aber immer noch hinterher. Vielleicht klappt es im achten Match wie im Vorjahr gegen Servette (3:1) – Gegner ist Lugano mit dem neuen Coach Mattia Croci-Torti. Der extrovertierte 39-Jährige war in Lugano Assistent von Celestini. Dieser sagt zur Wahl Croci-Tortis: «Mattia ist zur Zeit ganz sicher der beste Trainer für Lugano.»

Der neue Lugano-Cheftrainer Mattia Croci-Torti ist ein Vulkan am Spielfeldrand. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Neuenburg, 17.September 2021)