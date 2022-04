Challenge League: Besuch beim FC Winterthur vor dem Spitzenspiel

Challenge League Callà über Winterthur-Image: «Verlieren ist nicht so schlimm? Das hat sich geändert» Davide Callà stieg mit dem FC Aarau 2013 in die Super League auf. Heute ist er Assistenztrainer von Winterthur und im Aufstiegsrennen Gegner des FCA. Aber will Winterthur wirklich aufsteigen? Ein Besuch auf der Schützenwiese. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Duelliert sich im Aufstiegsrennen mit seinem Ex-Klub: Winti-Assistenztrainer Davide Callà. Andy Mueller / freshfocus

Der Spitzenkampf der Challenge League naht. Brügglifeld. Aarau gegen Winterthur. Erster gegen Zweiter. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams. «Ein wichtiges Spiel, sicher», sagt Callà, «aber bei aller Aufregung: es sind danach noch sieben weitere Partien zu absolvieren.»

Callà leitet am Mittwoch das Training des FCW mit Dario Zuffi. Die beiden Assistenten von Trainer Alex Frei übernehmen, weil der Chef seit Dienstag krank fehlt. Verpasst auch er das Gipfeltreffen wie Aaraus Stephan Keller, der gesperrt ist? Der FCW ist zuversichtlich, dass Frei bis am Freitag wieder gesund ist.

Szenenwechsel. Callà sitzt jetzt im Garten eines Cafés in Winterthur. Für ihn ist die ­Affiche Aarau-Winterthur besonders speziell. Schliesslich war er in der Saison 2012/13 Teil des Aarauer Aufstiegsteam. Nun will er mit Winterthur dasselbe erreichen. Wobei:

«Das Wort Aufstieg nehme ich sicher nicht in den Mund. Das liegt nicht in meiner Kompetenz.»

Eines ist Callà trotzdem wichtig: «Früher galt beim FCW: Siege sind toll, aber verlieren ist auch nicht so schlimm. Ich finde, in den letzten Jahren ist der Verein schon ambitionierter geworden.» Und je länger das Gespräch dauert, desto deutlicher wird: natürlich möchte Callà aufsteigen. Wie das auch die Spieler wollen. Aber vielleicht ist es tatsächlich ein Vorteil, dieses Ziel nicht ganz so offenkundig durch die Schweiz zu posaunen. «Im Leben spricht man von der Work-Life-Balance, bei uns versuchen wir die richtige Ambition-Coolness-Balance zu finden.»

«Zum Glück traf ich auf René Weiler»

Seiner Zeit beim FC Aarau verdankt Callà den wunderbaren Karriere-Herbst. 19 Tore schoss er in der Aufstiegssaison. Danach noch einmal sechs in der Super League. Ehe er beim FC Basel einen Vertrag erhielt. «Dieser Weg war für mich unvorstellbar. Bevor ich von GC zu Aarau kam, hatte ich längst einen Stempel erhalten: <der Dauerverletzte>. Zum Glück traf ich auf René Weiler. Er wusste, welch Potenzial immer noch in mir steckt. Und wie er es herauskitzeln muss.»

Die Emotionen sind auch im Rückblick noch nicht verschwunden. Callà erzählt: «Innert zwei Jahren von der CL in die CL, von Challenge zu Champions League, das ist schlicht Wahnsinn. Das Highlight war mein erstes Spiel in der Königsklasse, das 1:0 des FCB gegen Liverpool, diesen Abend werde ich nie vergessen.»

Aufstieg? Das Budget würde auf 10 Millionen erhöht

Nach viereinhalb Jahren beim FCB wechselt Callà für seine drei letzten Saison als Profi nach Winterthur. Im letzten Sommer der direkte Übergang, aus dem Captain wird der Assistenztrainer. Ist die Nähe zu den Spielern Vorteil oder Problem? «Ganz klar ein Vorteil. Ich kenne das Team in- und auswendig. Wir haben ein Vertrauensverhältnis und können auch einmal über Dinge reden, die nicht gleich beim Chef landen.»

Winterthur-Cheftrainer Alex Frei gehe die Veränderungen sanft ein, meint Davide Callà. Sven Thomann/Freshfocus

Ob Callà selbst auch einmal Cheftrainer wird, ist noch offen. Als nächstes stünde das A-Diplom an. Die wichtigere Frage ist aber:

«Will ich das Amt eines Profi-Trainers meiner Familie zumuten?»

Das gilt es gut zu überlegen. «Denn wenn ich es mache, dann mit aller Konsequenz.» Callàs Sohn ist mittlerweile sechsjährig. Auch darum fühlt sich der Papa in der Rolle des Assistenten prächtig. Und wie erlebt Callà den neuen Cheftrainer Frei? «Ich finde, es zeugt von Intelligenz, nicht gleich zu Beginn alles über den Haufen zu werfen. Er dreht an ein paar Schrauben. Geht Veränderungen aber ganz sanft an».

Zurück auf die Schützenwiese. Andreas Mösli war jahrelang Geschäftsführer des FCW, nun lautet seine Bezeichnung: Mitglied der Geschäftsleitung und Medienchef. Auf dem Papier arbeitet er noch 60 Prozent für den FCW. Falls ein Arbeitstag 20 Stunden dauert, kann man das so sehen.

Ehemaliger Geschäftsführer und neu Mitglied der Geschäftsleitung und Medienchef: Andreas Mösli. Marc Schumacher/Freshfocus

Mösli eilt von Sitzung zu ­Sitzung. Für ein kurzes Gespräch nimmt er sich trotzdem gerne Zeit. Natürlich ist bei ihm die mögliche Aufstockung der Super League das vorherrschende Thema. 14 der 20 Vereine aus Super und Challenge League müssten sich an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai dafür aussprechen. «Wir sind klar für eine 12er-Liga», sagt Mösli. «Doch die grosse Diskussion wird sich um den Modus drehen.» Neu würden Meistertitel und Europacupplätze via Playoffs vergeben. Widerstand ist gut möglich.

Klar sei laut Mösli nur eines: «Es braucht eine sinnvolle Lösung für den Schweizer Fussball. Denn es gibt mittlerweile deutlich mehr als zehn Vereine mit berechtigten Ambitionen für die höchste Liga. Mit einer Aufstockung der Super League würde die Gefahr gebannt, dass sich manch ein Verein, der eigentlich das Potenzial hätte, um oben mitzuspielen, denkt: Ach was, das lohnt sich doch nicht!»

Die Lizenz für die Super League hat Winterthur beantragt. 1,5 Millionen Franken würden bereitgestellt für Sofortmassnahmen im Bereich der Infrastruktur, um überhaupt im Oberhaus mitspielen zu können. Mösli geht davon aus, dass es ein Budget von 10 Millionen Franken braucht, «sonst macht die Super League keinen Sinn.» Er ist zuversichtlich, dass Winterthur das nötige Geld zusammenkriegen würde. Sechs Millionen beträgt das Budget derzeit.

Der Captain: «Frei spricht Fehler an – das tut uns gut»

Mittlerweile hat auch Granit Lekaj am Tisch Platz genommen. Lekaj ist seit dem Rücktritt von Callà Captain. Lekaj ist 32 Jahre alt, er hat seine gesamte Karriere in der Challenge League verbracht. Bei Wil, Schaffhausen und schliesslich in Winterthur. Darum wäre für ihn der Aufstieg etwas sehr Spezielles. «Ganz geil!», fällt ihm spontan ein, wenn er sagen soll, wie er eine mögliche Aufstiegsfeier fände.

Captain Granit Lekaj im Duell gegen Aaraus Randy Schneider. Claudio Thoma / freshfocus

Ein erneuter Sieg gegen Aarau würde diesen Traum ein Stück näher rücken lassen. «Das 4:2 war das emotionale Highlight in dieser Saison» sagt ­Lekaj. «Ein perfektes Fussballfest. Auch die Dramaturgie mit den späten Toren stimmte.»

Nun ist der FC Winterthur aber auch dafür bekannt, gegen Ende der Saison abzubauen. Letzte Saison gewann die Mannschaft aus den letzten acht Spielen noch mickrige fünf Punkte. Warum passiert das diesmal nicht? «Ich glaube, wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Das Team ist qualitativ breiter.

Und der Trainerwechsel ist auch ein wichtiger Faktor.» Lekaj ist aufgefallen, wie viel Feuer Alex Frei reingebracht hat und wie gut das allen tut. «Er pusht jeden Einzelnen und auch die Mannschaft als ganze. Dazu kann er aber auch einmal kritisch sein. Er spricht Fehler direkt an und redet nicht immer alles schön. Das tut uns gut.»

