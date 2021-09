Der SC Kriens verliert zuhause gegen Yverdon 0:2

Challenge League Der SC Kriens verliert 0:2 gegen Yverdon und stürzt immer tiefer in die Krise Nach einer enttäuschenden Leistung verliert der SC Kriens das Heimspiel gegen Yverdon 0:2 (0:1). SCK-Sportchef Bruno Galliker sagt nach dem Spiel: «Wer jetzt nicht gemerkt hat, dass die Alarmglocken läuten, ist beim SC Kriens am falschen Ort.» Turi Bucher 22.09.2021, 21.27 Uhr

Es läuft einfach nicht: der Krienser Mark Marleku (links) gegen William Le Pogam von Yverdon. Patrick Hürlimann (Kriens, 22. September 2021)

Das ist die nächste grosse Enttäuschung für und von Kriens: Der SCK unterliegt im Challenge-League-Duell am Tabellenende gegen Yverdon mit 0:2 (0:1). Die Krienser präsentierten sich so wie zuletzt in der Meisterschaft: schwach, sehr, sehr schwach.

So einfach wird Aufsteiger Yverdon in dieser Saison nicht mehr zu drei Punkten kommen – beim SC Kriens herrscht die totale Verunsicherung, es geht gar nichts mehr. Der Auftritt von Kriens war eine einzige Bankrotterklärung.

Schon nach fünf Spielminuten waren alle gut gemeinten Absichten und Pläne für den Abfallcontainer: Der SCK zeigte sich in der Abwehrarbeit einmal mehr viel zu durchlässig und kassierte das 0:1. Kolo Koné, der Servette-Transfer von Yverdon, spielte den Ball zu Vasko Kalezic, dieser konnte ungestört und flach zur Yverdon-Führung einschiessen. «Nach dem ersten Angriff des Gegners liegen wir in Rückstand. Das darf einfach nicht passieren», schüttelte Kriens-Sportchef Bruno Galliker den Kopf.

Nichts, aber auch gar nichts funktioniert beim SC Kriens

Das Gästeteam spielte in der Folge solide und mit der Führung im Rücken einigermassen sicher. Viel Abwehrarbeit hatten die Spieler von Trainer Uli Forte gar nicht zu verrichten: Von Kriens kam nämlich nichts, keine einzige Torchance in der ersten Halbzeit. Ohne Pfiff und Pfeffer, unbeholfen, ungenau und unerhört, ja unerträglich fehlerhaft spielte der SCK.

Während die Anzeigetafel im Stadion Kleinfeld einmal mehr nicht funktionierte, agierte die SCK-Mannschaft genauso – nämlich ohne Strom. Präsident Werner Baumgartner ärgerte sich: «Es ist irgendwie symptomatisch, wir können es nicht einmal neben dem Spielfeld richtig machen.»

Man muss dem SC Kriens zu Gute halten, dass er sich in der zweiten Halbzeit wenigstens minim steigerte. Und sogar – aufgepasst: zwei Torchancen produzierte. Doch Yverdon hatte nicht wirklich etwas zu befürchten, viel zu zahm und harmlos liefen die Krienser die meiste Zeit über ihren Kunstrasen.

Als der eingewechselte Allan Eleouet in der 78. Minute für Yverdon auf 2:0 erhöhte, hatte die defekte Matchuhr doch noch einen Vorteil: Wenigstens konnte man das deprimierende Resultat nicht lesen.

«Jetzt läuten bei uns die Alarmglocken»

Präsident Baumgartner betonte nach dem Schlusspfiff, dass man jetzt nicht die Nerven verlieren dürfe. «Ich resigniere wegen diesem 0:2 sicher nicht. Aber wir müssen über die Bücher, überall ganz genau hinschauen.» Baumgartner weiter: «Den SC Kriens gibt es schon lange, und diese Saison dauert auch noch lange.»

Sportchef Galliker sagte nach dem miserablen Kriens-Match: «Es ist schwierig, in einer solchen Situation Ruhe zu bewahren. Wer jetzt nicht gemerkt hat und weiss, dass die Alarmglocken läuten, ist beim SC Kriens am falschen Ort.» Geduld zeigen sei das eine, so Galliker weiter, «aber wir haben nicht viel Zeit, müssen sehr bald Resultate liefern.»

Der Krienser Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz beträgt nach sieben Meisterschaftsrunden «nur» vier Punkte. Das ist mathematisch sowieso aufzuholen. Und sportlich? Nun, es war schlicht erschreckend, was die Krienser Mannschaft gegen Yverdon bot. Und sie hinterliess in diesen 94 Minuten auch nicht wirklich den Eindruck, als ob sie für ihren angezählten Trainer spielen würde.

Kriens – Yverdon 0:2 (0:1)

Kleinfeld. – 800 Zuschauer. – SR Von Mandach.

Tore: 5. Kalezic 0:1. 78. Eleouet 0:2.

Kriens: Brügger; Urtic, Harambasic, Goelzer, Costa (86. Isufi); Mistrafovic, Selasi, Aliu (78. Sessolo), Mulaj (86. Yesilçayir); Binous (46. Lang), Marleku (61. Avdijaj).

Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic, Rodrigues, Le Pogam; Eberhard (80. Beleck), Da Silva; Fargues (64. Eleouet), Vladi (65. Kabacalman), Kalezic (86. Luseanu); Koné (85. Zock).

Bemerkungen: Kriens ohne Bürgisser,

Alessandrini und Balaruban (alle verletzt). Yverdon ohne Mobulu, Ninte und Hautier (alle verletzt). Verwarnungen: 55. Eberhard, 60. Blum (Fouls).