Der SC Kriens verliert mit neuem Trainer René van Eck gegen Xamax

Challenge League Der SC Kriens verliert unter neuem Trainer René van Eck gegen Xamax mit 0:1 Der Weg des SC Kriens, er zeigt weiter steil nach unten. Auch mit dem neuen Trainer René van Eck gibt es kein Erfolgserlebnis, auch gegen Xamax keine Punkte. Kriens verliert das Heimspiel gegen die Neuenburger mit 0:1. Turi Bucher Jetzt kommentieren 20.11.2021, 21.28 Uhr

Schon der Freitag war für den SC Kriens kein guter Start ins Fussball-Wochenende. Zuerst war SCK-Präsident Werner Baumgartner bei der Wahl des neuen Swiss-Football-League-Präsidenten chancenlos, erhielt nur 4 von 20 möglichen Stimmen. Später am Abend gewannen dann Yverdon (2:1 gegen Leader Winterthur!), Schaffhausen (2:0 gegen Aarau!) und auch Stade Lausanne-Ouchy (2:0 gegen Thun!) ihre Spiele der 14. Runde. Yverdon, Schaffhausen, auch Ouchy – sie wären, vielmehr waren einmal Vereine, die Kriens im Kampf gegen den Abstieg hätte einholen können und sollen.

Dann, an diesem Samstagabend, das Krienser Spiel gegen die ehemalige Super-League-Grösse Xamax, das in den letzten fünf Partien zuvor nur einen Punkt zu gewinnen vermochte. Das erste SCK-Spiel mit dem neuen Trainer René van Eck: Es endete mit einem enttäuschenden Resultat, mit einem 0:1 gegen ein schwaches Xamax, das durchaus zu bezwingen gewesen wäre.

Viele Fehlpässe, kaum Strafraumszenen

Eigentlich war es eine erfreuliche Krienser Leistung, vor allem in kämpferischer Hinsicht. Die Krienser kauften den Neuenburgern mit viel Körpereinsatz den Schneid ab. Ja, elf Krienser Van Ecks schienen da auf dem Platz zu stehen, spielten so, wie es ihr neuer Trainer früher für den FC Luzern und danach auch noch für den SCK tat: die Knochen hinhaltend, dem Gegner keine Zeit, keinen Raum und keine Luft lassend, mit bedingungslosem Einsatz und Willen.



Aber mit elf Van Ecks gewinnt man kein Spiel. Denn genauso wie Van Eck früher als Profi nicht für das Toreschiessen zuständig war, hatten die Krienser an diesem Samstagabend offensiv ausser vielen Fehlpässen sehr, sehr wenig zu bieten.

Ein unverdienter Sieg für Xamax

Es gab in diesem Spiel zwei Ausnahmen von der Regel. In der 3. Minute hätte Helios Sessolo nach einem schönen Angriff das 1:0 für Kriens erzielen können. Und in der 32. Minute ging das zuvor eine halbe Stunde lang unsichtbare Xamax nach einem schnellen Konterangriff völlig überraschend und ebenso unverdient 1:0 in Führung. Torschütze für die Neuenburger war der französische Stürmer Louis Mafouta. Unbegreiflich: Xamax war das deutlich schwächere und unterlegene Team, konnte einen einzigen Angriff auf das Krienser Tor verbuchen und ging dennoch mit einer Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel kämpfte Kriens um Ballbesitz und Spieldominanz, ja war die Van-Eck-Handschrift tatsächlich schon zu erkennen. Eine Handschrift, die in diesem Spiel das Ausrufezeichen aber nicht zu setzen vermochte. Der Krienser Auftritt auf dem Kunstrasen blieb letztlich brotlos, torlos, punktelos.

Noch schlimmer: Wil gewann gleichzeitig auswärts in Vaduz (1:2). Der Krienser Rückstand auf den rettenden Rang beträgt nun krasse zwölf Punkte. Der neue Trainer René van Eck meinte nach Spielschluss:

«Wir waren nur einmal nicht aufmerksam und wurden sofort bestraft. Mit der läuferischen und kämpferischen Leistung bin ich zufrieden. Aber wenn wir nur zu drei Torchancen kommen, dann muss halt mindestens eine verwertet werden.»

Der SC Kriens hätte für diesen kämpferischen Auftritt mindestens einen Punkt verdient gehabt. Die Realität aber sieht anders aus, Van Eck rechnete sie gleich vor: «Wir müssen vier Siege holen, während ein anderes Team gleichzeitig vier Mal verlieren muss.» Oder ohne Mathematik: Den Krienser Abstieg wird auch Van Eck nicht verhindern können.

Kriens – Neuchâtel Xamax 0:1 (0:1)

Kleinfeld. – 950 Zuschauer. – SR Kanagasingam.

Tor: 32. Mafouta 0:1.

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Goelzer, Busset (46. Costa); Lang, Bürgisser (46. Mistrafovic), Selasi, Sessolo (55. Aliu), Djorkaeff (46. Mulaj); Marleku (72. Avdijaj).

Neuchâtel Xamax: Guivarch; Ouattara, Berisha, Djuric (68. Epitaux), Tavares; Veloso (78. Saiz), Pasche (68. Hammerich), Beloko, Haile-Selassie (88. Gonçalves); Lahiouel (88. Gomes), Mafouta.

Bemerkungen: Kriens ohne Yesilçayir und Alessandrini (beide verletzt). Xamax ohne Gazzetta (gesperrt), Dakouri und Ouhafsa (beide verletzt). 53. Tor von Lang aberkannt (Abseits). 87. Platzverweis Mulaj (grobes Foul). Verwarnungen: 9. Pasche, 14. Lang, 28. Tavares, 76. Ouattara, 82. Epitaux (Fouls), 92. Hammerich, Aliu (Unsportlichkeiten), 94. Urtic (Foul).