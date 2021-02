Challenge League Die Krienser Niederlage in Thun leitet Burim Kukeli mit einem Eigentor ein Kriens vermag im Abstiegsvierkampf nicht zu punkten: 0:2 (0:1)-Niederlage auswärts in Thun. Dem SCK fehlt ein Spieler, der alleine den Unterschied machen kann. Turi Bucher 02.02.2021, 22.20 Uhr

Rang 10, der reservierte Platz für den zukünftigen Absteiger, rückt für den SC Kriens immer näher. Nicht mit Riesenschritten, aber heimlich und unheimlich. Kriens verbleibt nach der 0:2 (0:1)-Niederlage in Thun zwar auf Rang 8, doch die Konkurrenz punktete: Chiasso holt sich daheim beim 0:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy einen wertvollen Punkt, und Wil scheint nach dem 1:0-Sieg gegen Neuchâtel Xamax diesem Abstiegsvierkampf zu enteilen. Es wird, da hinten in der Tabelle, immer ungemütlicher für die Krienser.

SCK-Routinier Burim Kukeli (mitte) war in Thun der Unglücksrabe. Bild: Peter Schneider / Keystone

Wie schon im Heimspiel gegen den FC Thun ermöglichte Kriens dem Gegner den Sieg mit einem Geschenk. War es beim 1:2 in Kriens ein fataler Fehlpass vor dem eigenen Strafraum, so war es diesmal ein Präsent in Form eines Eigentors. Teamleader Burim Kukeli lenkte den Ball in der 26. Minute zur 1:0-Führung der Thuner ins eigene Tor ab. Es ist kaum zu glauben: Es war das erste Mal, dass der FC Thun gefährlich in den Krienser Strafraum eindrang, und es sollte das letzte Mal bleiben. Aber dieses Eigentor leitete die Krienser Niederlage ein – und Thuns Grégory Karlen besiegelte sie in der 59. Minute mit seinem platzierten 2:0-Schuss aus rund 20 Metern.

Es fehlt einer, der Entscheidendes tun kann

Fleiss, Eifer, Kampf, Einsatz, sogar ein einigermassen gepflegtes Passspiel – das alles war den Kriensern bei der Auswärtsniederlage gegen den Super-League-Absteiger im Berner Oberland durchaus nicht abzusprechen. Aber das Überraschende, das Entscheidende, das wird im Team der Krienser schmerzlich vermisst. Der SCK hat es, das wird immer deutlicher sichtbar, vor dem Jahreswechsel verpasst, einen sogenannten «Unterschiedspieler» zu verpflichten, einen, der im Alleingang Spiele entscheiden kann, einen, der Tore einfädelt und Tore erzielt.

Kriens hatte in Thun sogar die besseren Torchancen

Kriens liess sich beim Abpfiff der Partie in Thun tatsächlich 52 Prozent Ballbesitz notieren. Und der SCK hatte die zwei besten Torchancen in dieser Partie überhaupt. Beide Male brillierte Thun-Torhüter Andreas Hirzel mit Paraden: In der 48. Minute fischte er Enes Yesilçayirs Schuss (nach starker Vorarbeit von Liridon Mulaj) aus der Ecke; in der 74. Minute verhinderte er nach Igor Tadics Kopfball mit einem «Tarzan-Hecht» den Anschlusstreffer.

«Der bessere Fussball hat verloren, der effizientere gewonnen», sagte deshalb Kriens-Trainer Bruno Berner nach Spielschluss. «Trotz Niederlage gibt uns dieser Auftritt Mut für das Spiel vom Freitag gegen Aarau.»

Die Thuner waren die effizientere Mannschaft. Bild: Peter Schneider / Keystone

Aber der SC Kriens ist und bleibt ein angeschlagener Wackelkandidat, befindet sich, das ist jetzt ein realistisches Szenario, auf dem Weg in den Abstieg, auf dem Weg zurück in die Promotion League.

Stimmt so nicht? Dann muss der taumelnde SCK schon am Freitag im Heimspiel gegen den FC Aarau den Beweis antreten.

Thun – Kriens 2:0 (1:0)

Stockhorn Arena. – SR Huwiler.

Tore: 26. Eigentor Kukeli 0:1. 59. Karlen 2:0.

Thun: Hirzel; Wetz, Sutter, Havenaar, Kablan; Hasler, Fatkic (75. Rüdlin); Da Silva (75. Dzonlagic), Karlen (82. Hefti), Schwizer (93. Vasic); Chihadeh (82. Kyeremateng).

Kriens: Brügger; Costa, Alessandrini, Berisha, Busset; Bürgisser (70. Aliu), Kukeli (64. Selasi), Mistrafovic; Yesilçayir; Tadic (80. Djorkaeff), Mulaj (80. Maloku).

Bemerkungen: Thun ohne Castroman und Salanovic (beide verletzt). Kriens ohne Follonier, Marleku (beide verletzt) und Ulrich (gesperrt). Verwarnungen: 60. Kablan, 64. Fatkic (Fouls), 94. Kyeremateng (Unsportlichkeit).