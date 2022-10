Vaduz und der Spagat zwischen Conference und Challenge League

Challenge League Fluch und Segen: Der FC Vaduz hat Mühe mit dem Spagat zwischen Europacup und Meisterschaft – das sind die Gründe In der Conference League Konyaspor und Rapid Wien geschlagen, in der Meisterschaft Heimspiele gegen Bellinzona oder Lausanne-Ouchy verloren: Der FC Vaduz erlebt in dieser Saison ein Wechselbad der Gefühle. Für Sportchef Franz Burgmeier ist die Teilnahme an der Europacup-Gruppenphase «Fluch und Segen» zugleich. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

In der Meisterschaft tut sich Europacup-Teilnehmer Vaduz schwer: Hier wird Gezim Pepsi (in Rot) von Lausanne-Ouchys Edmond Akichi gestoppt. (Vaduz, 01.10.2022) Michael Zanghellini / Freshfocus

Es ist Mitte Juli. In der Challenge League wird die erste Runde gespielt, und der FC Vaduz bestätigt sich im Brügglifeld als Aufstiegskandidat. 1:1 endet die Partie gegen den FC Aarau, aber die Liechtensteiner sind besser. Sie gleichen zwar spät aus, aber ein Sieg von ihnen wäre nicht unverdient. FCA-Trainer Stephan Keller sagt hinterher, was er nicht oft und schon gar nicht gerne sagt: «Mit diesem Punkt können wir leben.»

Am nächsten Sonntag treffen der FC Aarau und Vaduz wieder aufeinander, diesmal in Liechtenstein. Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Aarau hat sich in der Spitzengruppe etabliert, während der FC Vaduz gegen den Abstieg kämpft. Auch nach zehn Runden ist er ohne Sieg, und sein Sportchef Franz Burgmeier sagt: «Wir haben grossen Respekt vor dieser Situation. Sie entspricht nicht unseren Ansprüchen.»

Dass der FC Vaduz in diese ungemütliche Lage geschlittert ist, hat viel mit den Ereignissen des 25. August zu tun. An jenem Abend qualifizierte sich der Klub überraschend und dank einem Sieg auswärts gegen Österreichs Rekordmeister Rapid Wien erstmals für die Gruppenphase der Conference League.

Die Freude war riesig, das Erstaunen in ganz Europa gross und Fürst Hans Adam II. gratulierte in einem Brief «zum grössten Erfolg der Klubgeschichte». Ein paar Wochen später sagt nun Burgmeier im Gespräch mit der «Aargauer Zeitung»: «Dieser Erfolg ist im Nachhinein betrachtet Fluch und Segen zugleich.»

Vaduz steht schon vor dem 23. Pflichtspiel

Beginnen wir mit dem Fluch: Es zeigt sich, dass der Spagat zwischen Conference-League-Highlight und Challenge-League-Alltag die Vaduzer Mannschaft überfordert. «Wir sind nach wie vor überzeugt von der Qualität unserer Mannschaft, aber das Kader ist nicht ausgerichtet für diese Doppelbelastung», gibt Burgmeier zu.

Die hohe Belastung lässt sich an Zahlen festmachen: Bis zum Ende der ersten Saisonhälfte am 26. November wird der FC Vaduz in knapp viereinhalb Monaten über 30 Pflichtspiele bestritten haben. Die Partie gegen Aarau ist die 23. in dieser Saison. Die Konkurrenz in der Liga ist momentan bei zwölf Spielen angelangt.

Das Vaduzer Team ist mit der Doppelbelastung überfordert. Lars Traber und Cedric Gasser beim Heimspiel gegen Schaffhausen. (04.09.2022) Michael Zanghellini / Freshfocus

Vaduz spielt seit Saisonbeginn nahezu ohne Unterbruch im Dreitage-Rhythmus. «Letzte Woche hatten wir im Spiel gegen Dnipro vier Spieler mit Krämpfen», erzählt Burgmeier. 66 Stunden später musste Vaduz gleichwohl in der Meisterschaft auswärts gegen Schaffhausen wieder ran. Trainer Alessandro Mangiarratti liess neun von zehn Feldspieler erneut beginnen. Spielen, regenerieren, reisen. In diesem Dreiklang bewegt sich Vaduz seit Wochen. Burgmeier:

«Wir haben keinen geordneten Trainingsbetrieb. Es ist schade, aber wir können dieses Conference-League-Abenteuer gar nicht richtig geniessen.»

Doch der 40-jährige Burgmeier, der 2005/06 für den FC Aarau 35 Spiele in der Super League absolvierte («Das war vielleicht meine beste Saison, sie ermöglichte mir auch den Transfer zum FC Basel»), will nicht jammern. «Wir dürfen uns auf einer grossen Bühne präsentieren und dies soll als Highlight in Erinnerung bleiben, welches wir jetzt einmal in 100 Jahren erleben.»

Die Freude der Vaduzer Spieler in der Kabine nach dem Auswärtssieg gegen Rapid Wien und der Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League. (Wien, 25.08.2022) Michael Zanghellini / Freshfocus

Womit wir beim Segen wären. Da wäre einmal das Finanzielle: Das Erreichen der Gruppenphase (2,94 Millionen Euro) sowie die Punkteprämie (166’000 Euro pro Punkt) haben dem FC Vaduz bereits mehr als drei Millionen Euro in die Kasse gespült. Damit ist auf Seiten der Einnahmen schon ein grosser Teil des Budgets (rund 4,5 Mio. Franken) gedeckt.

Die Fokussierung auf das Finanzielle sorgt in Vaduz aber auch immer wieder für Kopfschütteln. «So viel bleibt uns am Ende nicht von diesen Millionen», sagt Burgmeier. Der Klub muss Prämien bezahlen und hat Kosten für die Sicherheit. Er erhält in der Gruppenphase keine Unterstützung von Seiten der Uefa für die Reisespesen und er muss einen Teil der Uefa-Prämien der Swiss Football League abgegeben. So sieht es der Vertrag zwischen der Liga und den Liechtensteinern vor.

«So viel bleibt uns am Ende nicht von diesen Millionen.» Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier versteht gewisse Aussagen von Experten zu den Uefa-Prämien nicht. Eddy Risch

«Wenn dann Experten von sechs Millionen reden, die uns der Europacup einbringt und davon, dass dies in der Challenge League zu einer Wettbewerbsverzerrung zu unseren Gunsten führen soll, dann ist das schlicht falsch und nervt uns», sagt Burgmeier. Die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League habe die finanziellen Gewichte in der Challenge League nicht verschoben, so Burgmeier. «Wir bleiben ein ambitionierter, aber geerdeter Klub.»

Ein Interview für 500 Millionen Menschen

Was Vaduz von den Rivalen in der Liga derzeit aber unterscheidet, ist die internationale Aufmerksamkeit, welche ihm zuteilwird. Nach dem Sieg in der zweiten Qualifikationsrunde gegen das türkische Spitzenteam Konyaspor erschien über Vaduz ein Artikel in einer kroatischen Zeitung. Und Burgmeier erzählt von einem Interview, das er nach dem Erreichen der Gruppenphase dem britischen TV-Sender «BBC World» geben durfte. Dieser Sender hat eine Reichweite von mittlerweile fast 500 Millionen Menschen.

Das hat genauso etwas Surreales wie die sportliche Tatsache, dass Vaduz auswärts gegen Alkmaar, im Moment in Holland Leader vor Ajax Amsterdam und dem PSV Eindhoven, in Unterzahl bis zehn Minuten vor dem Ende ein Unentschieden hält, in der Challenge League aber Heimspiele gegen Teams wie Bellinzona oder Lausanne-Ouchy verliert.

Doch genau in der raschen Abfolge zwischen Highlight und Alltag liegt der Ursprung der Probleme. Drei Tage nach dem emotionalen Sieg vor über 20’000 Zuschauern bei Konyaspor spielte Vaduz in der Liga vor etwas mehr als tausend Menschen gegen Thun – und verlor 2:4. Burgmeier:

«Anfang Saison spielten wir im Europacup mit der besten Mannschaft und rotierten dann in der Meisterschaft. Jetzt lässt unsere Situation nichts anderes zu, als dass wir den Fokus auf die Challenge League richten.»

Da hilft in dieser Woche vielleicht die Atmosphäre im Rheinpark. Am Sonntagnachmittag werden gegen Aarau deutlich mehr Zuschauer erwartet als am Donnerstagabend gegen Dnipro. Und wer weiss, vielleicht ist Vaduz dann in der Meisterschaft bereit für den ersten Sieg.

