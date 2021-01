CHALLENGE-LEAGUE-FUSSBALL Richtig scharfe Töne in Kriens – und ein Coronafall Die Fussballer des SC Kriens starten am Freitagabend (19.00) auswärts in Neuenburg in das Projekt «Ligaerhalt». Turi Bucher 22.01.2021, 05.00 Uhr

«Ich sage es deutsch und deutlich: Es gibt kein Abwarten, keine Kompromisse»: Werner Baumgartner, Präsident des SC Kriens, sprach vor der Partie gegen Xamax Klartext. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 18. September 2019)

Wer im Challenge-League-Team des SC Kriens den Ernst der Situation nicht erkannt hat, der dürfte wohl auch im familiären Kleinfeld-Betrieb fehl am Platz sein. Kriens befindet sich in seiner dritten Saison nach dem Aufstieg in die zweithöchste Liga des Landes in Abstiegsgefahr. Die Gefahr ist (noch) nicht akut, aber die Lage richtig ungemütlich. Die Gefahr, sie ist in der Zwischenrangliste deutlich ersichtlich: 7. Rang Kriens 13 Punkte. 8. Wil 13. 9. Xamax 12. 10. Chiasso 11 (je 15 Spiele). Kriens-Sportchef Bruno Galliker sagt klipp und klar:

«Wir wissen, einer von diesen vier Klubs wird absteigen.»

Gut, man mag mit Blick auf diese Zwischenrangliste denken, dass ja noch so viele, nämlich 21 Runden zu spielen sind. Aber gerade das könnte Kriens zum grossen Nachteil gereichen. Denn dem SCK ging in den letzten Partien vor der Winterpause mental und spielerisch der Schnauf aus, während sich Chiasso und Xamax aufrappeln konnten und gestärkt in das lange Restprogramm steigen.

Der Präsident zitiert jeden einzelnen Spieler zu sich

Beim SC Kriens wurde gleich am Tag nach der letzten Partie, der in Chiasso in allerletzter Minute bitter eingehandelten 2:3-Niederlage, angepackt. Bevor die Mannschaft in die Weihnachtsferien durfte, gab es noch eine Zusammenkunft im Kleinfeld. Präsident Werner Baumgartner redete Klartext, wollte von jedem einzelnen Spieler wissen, was er zur Rückkehr zum Erfolg für den SC Kriens beitragen könne. «Und jeder Spieler musste mir antworten», sagt Baumgartner.

Der 58-jährige Baumgartner wurde übrigens zu Beginn der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet und hat sich unterdessen so gut erholt, dass er kurz vor dem heutigen Krienser Match in Neuenburg erneut fordernd vor die Mannschaft getreten ist.

«Ich wollte bei den Spielern nochmals nachfassen und sie unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Arbeit, unsere Gespräche Wirkung zeigen. Ich sage es deutsch und deutlich: Es gibt kein Abwarten, keine Kompromisse. Ich will keine Rücksichtslosigkeit, aber Kompromisslosigkeit in unserem Handeln.»

Sogar der «Mentaltrainer» wurde reaktiviert

Derart klare, ja richtig scharfe Töne waren aus Kriens schon lange nicht mehr zu hören. «Ja, wir krempeln die Ärmel hoch und wollen mit dem Messer zwischen den Zähnen das restliche Programm angehen», wird Baumgartner emotional und verlangt, dass seine Challenge-League-Equipe ebensolche Emotionalität auf den Platz bringt, und zwar bereits am Freitagabend um 19 Uhr auf die Neuenburger Maladière.

Etwas sanftere Töne kamen dafür von Erich Föllmi, dem sogenannten «Universalcoach», der nach der mittlerweile seit zehn Spielen andauernden Serie ohne Sieg mit der Zustimmung des Trainers vom Verein extra herbeigerufen wurde. Föllmis Aufgabe und auch jene des Trainerteams: Die Moral in der Mannschaft und bei jedem einzelnen Spieler wieder herzustellen beziehungsweise aufzubauen, deren Fokus mental positiv und zielgerichtet auf die kommenden, schweren Aufgaben zu richten. «Wir haben uns nicht ins Schneckenhaus zurückgezogen, sondern viel unternommen», erklärt Sportchef Galliker.

Der neue Stürmer Marleku heute schon von Beginn weg?

Kriens fehlt heute gegen Xamax Dario Ulrich. Der Flügelläufer hatte vor der Winterpause in Chiasso beim Stand von 1:1 eine rote Karte kassiert. Im Angriff hat Trainer Bruno Berner nach den Abgängen des Sturmtrios Abubakar/Rustemoski/Dieng nicht viele Alternativen. Gut möglich, dass der 20-jährige Mark Marleku, der Neuzugang vom FC Luzern, in Neuchâtel von Beginn weg für den SCK stürmt. Zumal Berner erneut erwähnt: «Wir hatten im zweiten Halbjahr von 2020 grosse Mühe, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen.» Berner sagt aber auch:

«Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind überzeugt davon, auf der richtigen Spur zu sein.»

Das Projekt «Ligaerhalt» des SC Kriens soll also ab heute Abend in Neuenburg einen Neustart erleben. Präsident Baumgartner drückt es vor dem Anpfiff nochmals in aller Deutlichkeit aus, und zwar so: «Der Abstieg ist für uns keine Variante. Punkt.» Oder vielmehr ein Ausrufezeichen.