Challenge League Kriens komplett am Boden – 1:6-Ohrfeige in Winterthur Das letztplatzierte Kriens verliert beim erstrangierten Winterthur hoch und deutlich mit 1:6. Die Krienser lagen schon nach 25 Minuten mit 0:3 zurück. Und der Abstand zum rettenden Rang 9 wird wieder grösser. Es ist ein schleichender Abstieg. Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.10.2021, 21.01 Uhr

Zweimal hintereinander, in Aarau und daheim gegen Schaffhausen, vermochte der Abstiegskandidat Nummer Eins zuletzt dicht zu halten, kassierte bei zwei torlosen Unentschieden keinen Gegentreffer. Doch gegen Challenge-League-Leader Winterthur fiel das Krienser Kartenhaus schnell ins sich zusammen: In der 15. Minute ging Winterthur mit einem Foulpenalty durch Roman Buess in Führung. Zehn Minuten später war die Partie schon entschieden, lagen die Zürcher bereits 3:0 in Front.

Nach einer halben Stunde gelang Anthony Goelzer nach Vorarbeit von Liridon Mulaj immerhin der 1:3-Treffer. Es sollte übrigens der einzige Krienser Schuss aufs Winterthur-Tor bleiben.

«Das ist die aktuelle Krienser Realität»

An eine Aufholjagd zu denken, war aber zu verwegen. Zu schwach präsentierte sich Kriens, zu schwer wog die Hypothek der ersten 25 Spielminuten. Winterthurs schweizerisch-angolanischer Offensivmann Neftali Manzambi erhöhte bald nach der Pause auf 4:1. Manzambi war im ersten Spiel gegen Kriens 3:2-Siegtorschütze gewesen. Am Schluss hiess es 1:6 aus Krienser Sicht. Verteidiger Ivan Harambasic hatte in der 83. Minute sogar noch ein Eigentor produziert.

Kriens hatte zu Wochenbeginn den erfolglosen Tessiner Trainer Davide Morandi ersetzt und diesen durch Michel Renggli, den U18-Trainer des FC Luzern, interimistisch ersetzt. Den Renggli-Ruck gab es gegen Winterthur nicht. Es ist ein weiterer Rückschlag für den SCK, ein vielsagendes, schmerzliches Resultat. «Wir waren nicht in der Lage, dagegenzuhalten, und das Resultat ist die aktuelle Krienser Realität», sagte Renggli, der ehemalige FCL-Profi, nach dem Spiel in Winterthur.

«Für die Mannschaft gilt es jetzt, zu lernen, das umzusetzen, was vor dem Spiel jeweils besprochen wird.»

«Wir haben keinen Widerstand geleistet»

Weil die Konkurrenz im Abstiegskampf punktete, wird die Lage für Kriens noch ungemütlicher, noch bedrohlicher. Der Rückstand auf Yverdon beträgt acht Punkte, aber der Aufsteiger hat ein Spiel weniger ausgetragen, weil die Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy verschoben werden musste (Covid-Fälle bei SLO). Die Krienser Differenz auf Wil (2:1-Sieg gegen Xamax) beträgt derweil schon krasse zehn Punkte. Gut aus Krienser Sicht: Schaffhausen verlor in Vaduz noch in den Schlussminuten (1:2), auch hier beträgt der SCK-Rückstand zehn Punkte. Kriens steht ausserdem mit der klar schlechtesten Tordifferenz zu Buche.

Der SCK-Sportchef Bruno Galliker meinte nach dem 1:6 in Winterthur enttäuscht:

«Das ist ein ernüchterndes Resultat, welches auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Wir sind überrannt worden, haben keinen Widerstand geleistet, keine Zweikämpfe gewonnen.»«Wir haben schlecht gespielt, Winterthur gut.»

Kann Kriens diese empfindliche Klatsche, diese schallende Ohrfeige wegstecken? Es fällt schwer, dies zu glauben. Aber es gibt nur eine Sichtweise: Interimscoach Renggli muss mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag gegen Stade Lausanne-Ouchy den ersten Saisonsieg erkämpfen. Wenn nicht, weiss der neue Kriens-Trainer, der in den nächsten zwei Wochen verpflichtet werden soll: Ab Sommer 2022 wird in der Promotion League gespielt.

Winterthur – Kriens 6:1 (3:1)

Schützenwiese. – 4300 Zuschauer. – SR Von Mandach.

Tore: 15. Buess (Foulpenalty) 1:0. 17. Ramizi 2:0. 25. Manzambi 3:0. 30. Goelzer 3:1. 51. Manzambi 4:1. 66. Buess 5:1. 83. Eigentor Harambasic 6:1.

Winterthur: Spiegel; Gantenbein (76. Gonçalves), Gelmi, Lekaj, Diaby (76. Schättin); Corbaz, Isik; Manzambi (71. Ballet), Alves (71. Ltaief), Ramizi; Buess (78. Nucci).

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Harambasic, Isufi (71. Balaruban), Goelzer; Sukacev (46. Lang), Selasi, Bürgisser (56. Sessolo), Mulaj (46. Djorkaeff); Mistrafovic; Marleku (67. Binous).

Bemerkungen: Winterthur ohne Arnold (gesperrt), Kriz, Pepsi, Cavar, Costinha, Pauli und Hammer (alle verletzt). Kriens ohne Aliu, Busset, Bollati, Yesilçayir und Alessandrini (alle verletzt). 17. Lattenschuss Buess. Verwarnungen: 15. Neuenschwander, 75. Balaruban (Fouls).