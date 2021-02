Challenge League Kriens-Trainer Bruno Berner will vor dem Abstiegskampfspiel gegen den FC Chiasso Ruhe reinbringen Der Sportclub Kriens empfängt am Samstag (18.15) Chiasso zum Abstiegsduell in der Challenge League. Zehn aktuelle Fragen und die Antworten dazu. Turi Bucher 19.02.2021, 05.00 Uhr

«Die Tabelle ist kein Thema»: SCK-Trainer Bruno Berner. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 20. Oktober 2020)

Es wird immer deutlicher, dass einer aus dem Challenge-League-Trio Chiasso/Xamax Neuchâtel/Kriens wird absteigen müssen. Die aktuelle Situation am Tabellenende der Zehnergruppe:

8. Kriens 19 Spiele/17 Punkte

9. Xamax 19 Spiele/15 Punkte 10. Chiasso 20 Spiele/14 Punkte

Kriens kann an diesem Samstag nicht auf den letzten Tabellenrang, den Abstiegsplatz, stürzen. Der SCK hat noch ein Spiel weniger als Chiasso ausgetragen (auswärts gegen Winterthur) und weist die klar bessere Tordifferenz (–9 gegenüber –19 von Chiasso) vor. So oder so: Gegen Chiasso muss es heissen: Verlieren verboten! Oder noch besser: Ein Sieg ist Pflicht!

«Kommen Sie nicht wieder mit der Tabelle! Die Tabelle ist bei uns kein Thema, wir dürfen uns nicht in dieses Ranglistenszenario reinziehen lassen», sagt Berner vor dem Duell mit Chiasso. Berner weiter:

«Man kann auch zu viel würzen, und am Ende schmeckt es nicht.»

Er meint damit: Es hat vor dem Aufeinandertreffen mit den Tessinern keine spezielle Match-Vorbereitung, kein «Das noch und das auch noch» gegeben. «Ganz einfach: Wir müssen absolut parat sein, mutig an- und auftreten. Den Sieg wollen wir sowieso immer.» Er sei diese Woche vor seine Mannschaft gestanden und habe gesagt: «Der grosse Nachbar in Luzern hat es gegen Vaduz vorgemacht. Jetzt wollen wir das auch bringen.»

«Es ist ein wichtiges Spiel für uns, drei Punkte würden uns guttun. Aber dieses Spiel entscheidet das Rennen gegen den Abstieg nicht. Wir haben gegen Chiasso sicher noch eine Rechnung offen, haben uns in den ersten beiden Partien schlecht belohnt. Daheim vergaben wir den Sieg durch einen verschossenen Penalty in der Nachspielzeit, in Chiasso verloren wir das Spiel in der Nachspielzeit noch.»

Kriens hat am Montag, am Dienstag zweimal und am Donnerstag trainiert. Am Mittwoch gab Trainer Berner seinen Spielern frei. Heute ist das Abschlusstraining. Am Samstag besammelt sich das Team zum Essen im Stadion Kleinfeld und wird dann den Kampf gegen Chiasso antreten. Weiterhin ohne Daniel Follonier: Der vom FC Luzern ausgeliehene Linksfuss erlitt erneut eine Muskelverletzung (Muskelfaserriss) und muss weitere vier bis sechs Wochen pausieren. Parallel zum Abstiegskampf bereitet der SC Kriens die Papiere für den Antrag betreffend Challenge-League-Lizenz vor. Dieser Antrag muss bis Anfang März bei der Liga deponiert werden.

«Auch wenn die Saison noch lange dauert: Es geht im Spiel gegen Chiasso um viel. Wir konnten zuletzt dreimal hintereinander nicht gewinnen und wollen jetzt diesen Heimsieg, damit wir Chiasso auf Distanz halten können. Wir müssen das Zepter in die Hand nehmen.»

Offensivmann Helios Sessolo ist ein routinierter, cleverer Challenge-League-Spieler, der schon beim FC Schaffhausen zu den auffälligen Akteuren zählte. In 89 Spielen erzielte er dort 27 Tore und kam auf 22 Torvorbereitungen. Sein Problem: Der Abstecher nach Zypern brachte ihm gerade mal vier Minuten Einsatzzeit, Sessolo befindet sich noch im Aufbautraining.

Der brasilianische Mittelstürmer Patrick Luan (vom FC Sion ausgeliehen) ist am Samstag gegen Chiasso durchaus ein Kandidat für die Startformation. Trainer Berner:

«Seine Dynamik gefällt mir. Er hat den Spielrhythmus.»

Auch Mirlind Kryeziu vom FC Zürich könnte heute bereits vom Anpfiff weg in der Startformation stehen. Alle drei Transfers machen Sinn: Kriens hatte nach dem Abgang von Glücksfall Asumah Abubakar (zum FC Lugano) definitiv ein Problem im Angriff. Denn: Siege holt man sich nur mit Toren, mit Spielern, die den Torriecher haben. Luan und Sessolo sind gute Offensivspieler. Kryeziu soll der Turm in der Abwehr sein, soll Kriens Stabilität und Stärke bringen, soll bis zum Sommer zum «Kriensiu» werden.

Chiasso ist Letzter, aber klar auf dem Vormarsch. Die Punktgewinne gegen Schaffhausen und gegen die Grasshoppers haben viel mehr als aufhorchen lassen, schwer beeindruckt. «Die kommen nicht geduckt zu uns», weiss Coach Berner, «da herrscht ein anderer Spirit als in den vergangenen Jahren. Ich erwarte einen guten Challenge-League-Match». Es ist ein sogenanntes Sechspunktespiel.

Es sind verschiedene Gründe. Nach der hervorragenden letzten Saison sind die Erwartungen automatisch gestiegen. Dabei gilt für den SCK immer dasselbe: Jedes Jahr muss der Abstieg verhindert werden. Diese Saison haben die im Sommer getätigten Transfers nicht wirklich reüssiert, schon gar nicht brilliert. Fakt ist: Die Abgänge schwächten mehr, als dass die Zugänge stärkten. Der SC Kriens ist nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Das zeigten diverse knappe Spiele, in denen der SCK teils unglücklich, teils nachlässig, teils dumm Punkte liegen liess.

Weiterhin gilt die Coronabestimmung: keine Zuschauer im Stadion. Nur Offizielle sind zugelassen. Der Abstiegskampf zwischen den Innerschweizern und den Tessiner kann aber in der Direktübertragung auf dem Swiss-Football-League-Livestream und auf der Website des SC Kriens mitverfolgt werden. Alles Wissenswerte zum Match und Stimmen zum Spiel gibt es natürlich am Samstagabend online und in der Montagausgabe dieser Zeitung.

Schon am Dienstag (18.15) folgt das Nachtragsspiel auswärts in Winterthur. Und am Freitag (19.00) steht das nächste Sechspunktespiel auf dem Programm, im Kleinfeld gegen den taumelnden Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax.