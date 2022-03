Challenge League 0:1 gegen Thun – Krienser Niederlage Nr. 21 im 25. Spiel Spiel um Spiel, Niederlage um Niederlage dem definitiven Abstieg entgegen: Mit dem 0:1 (0:0) gegen den FC Thun geht der Leidensweg des SC Kriens weiter. Es ist die 21. Krienser Niederlage im 25. Spiel in dieser Saison. Turi Bucher 05.03.2022, 20.28 Uhr

Der Krienser Anthony Goelzer (rechts) im Laufduell mit dem Thuner Dominik Schwizer. Bild: Daniel Gehrig (Kriens, 5. März 2022)

«Business as usual» in Kriens an diesem kalten Samstagabend: Ein tapferer, zumeist ebenbürtiger SC Kriens steht am Ende als Verlierer auf dem Platz, ertragslos, hoffnungslos, ja irgendwie sinnlos. Noch immer wartet dieser SCK auf einen Punktgewinn, seit René van Eck im Spätherbst das Traineramt übernahm.

Als sich Yverdon und Wil am Freitagabend 2:2 trennten, war plötzlich klar: Die Partie zwischen Kriens und Thun wird zum Duell zwischen dem Letzten und Vorletzten. Mit der Differenz von 25 Punkten vor dem Anpfiff allerdings. Während der rechnerische Abstieg des SC Kriens schon sehr bald belegt sein wird, ist der 9. Tabellenrang für die Thuner eine ganz grosse Enttäuschung. Da kam der SC Kriens als Gegner an diesem Samstag gerade recht. Die Gästemannschaft von Trainer Carlos Bernegger hatte beide bisherigen Direktbegegnungen in dieser Saison mit 3:1 gewonnen. Mit dem 1:0-Sieg rückte der FC Thun auf Rang 7 vor.

Thuner Führung in der 51. Minute

Eine Halbzeit lang 0:0 gegen Thun, das darf sich für das bisher nicht nur zahlenmässig desolate Kriens doch sehen lassen. Dieses Thun allerdings macht zurzeit einen sehr fahrigen, zahnlosen Eindruck, wird nichts mehr mit den beiden Spitzenrängen (Aufstieg und Barrage) zu t(h)un haben.

Kriens versuchte es lange Zeit mit gepflegtem Spiel nach vorne, man hätte fast meinen können, Fabio Celestini sei der Kriens-Trainer. Ein gefährliches Spiel: Kriens kann das, aber im Moment ist das nicht die Spielweise, um zu punkten, um ohne Gegentor zu bleiben.

Der Krienser Cendrim Kameraj beim Schussversuch gegen den Thuner Pascal Schüpfbach. Bild: Daniel Gehrig (Kriens, 5. März 2022)

Die Krienser Gegentor-Weste blieb zwar 45 Minuten lang weiss. Stattdessen musste der SCK das 0:1 bald nach der Pause einstecken. Verteidiger Kenan Fatkic konnte in der 51. Minute eine Freistossflanke praktisch ungehindert einköpfeln. Kriens-Keeper Pascal Brügger, der sich seit Jahr und Tag zu weigern scheint, die Torlinie zu verlassen, war in dieser Szene auch keine Abwehrhilfe – diesmal stand er unentschlossen im Fünfmeterraum.

Krienser Pech mit Lattenschuss

Im SCK-Strafraum brannte es nun lichterloh. Kriens hatte seit dem Seitenwechsel unverständlicherweise in den Defensivmodus umgeschaltet, ohne allerdings im und am Strafraum konsequent zu verteidigen. Nicola Sutters Kopfball in der 53. Minute hätte das 2:0 für das Gästeteam aus dem Berner Oberland sein müssen.

Aufregung in der 58. Minute dafür im Thuner Strafraum: Der eingewechselte Kriens-Stürmer Albion Avdijaj traf mit seiner Direktabnahme nur die Latte. Avdijaj war eigentlich in der Winterpause von Trainer René van Eck aussortiert und aus dem Spielerkader gestrichen worden. «Er hat meine Entscheidung ohne Reklamation akzeptiert, sich im Training und im Kreis der Mannschaft vorbildlich verhalten. Deshalb hat er sich die Einsatzchancen verdient», erklärte Van Eck.

SCK-Captain Marijan Urtic lobte nach Spielschluss, nach der 0:1-Niederlage sein Team:

«Meine Kollegen haben mit Herz und Charakter gekämpft. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation, und deshalb muss ich der Mannschaft ein dickes Kompliment machen.»

Enttäuschend war, dass der SC Kriens nach dem Lattenschuss in der 58. Minute keine richtige Torszene mehr im Thuner Strafraum hatte. Gegen dieses Thun wäre nämlich durchaus ein Punktgewinn möglich gewesen. Wie bitte, Punktgewinn? Dazu scheint der SC Kriens diese Saison nicht mehr in der Lage zu sein.

Kriens – Thun 0:1 (0:0)

Kleinfeld. – 800 Zuschauer. – SR Turkes.

Tor: 51. Fatkic 0:1.

Kriens: Brügger; Urtic, Goelzer, Busset, Balaruban; Mistrafovic; Kameraj (53. Harambasic), Sessolo, Aliu, Lang (53. Avdijaj); Mulaj (81. Yesilçayir).

Thun: Ziswiler; Dorn, Sutter, Bürki, Schüpbach; Hasler (64. Rüdlin), Fatkic; Schwizer (76. Castroman), Karlen (46. Dos Santos), Dzonlagic (46. Josué); Kyeremateng (82. Gerndt).

Bemerkungen: Kriens ohne Costa und Alessandrini (beide verletzt). 58. Lattenschuss Avdijaj. Verwarnungen: 18. Bürki, 36. Mulaj, 81. Dos Santos (Fouls), 81. Fatkic (Unsportlichkeit), 83. Yesilçayir, 86. Gerndt (Fouls).