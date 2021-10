SCK-Präsident Werner Baumgartner stärkt Sportchef den Rücken

Challenge League SC Kriens-Präsident redet Klartext: «Das Amt des Sportchefs steht sicher nicht zur Diskussion» Abstiegskandidat Kriens spielt heute Samstag (18 Uhr) daheim gegen Stade Lausanne-Ouchy. Jetzt spricht Kriens-Präsident Werner Baumgartner. Turi Bucher Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

SCK-Präsident Werner Baumgartner glaubt fest an den Ligaerhalt: «Wir müssen zwei-, dreimal gewinnen, dann sind wir wieder dran.» Jakob Ineichen

Wie konnte es zu diesem sportlichen Absturz kommen?

Werner Baumgartner: Verschiedene Faktoren sind zusammengekommen. Ich betone einmal mehr: Die Ausgangslage für den SC Kriens ist jedes Jahr keine einfache. Wir halten jeden Sommer keine einfachen Karten in den Händen. Unsere Budgetsituation ist bekannt, wir müssen mit 1,5 Millionen arbeiten, im Vergleich mit einem FC Winterthur beispielsweise, der geschätzt fünf Millionen zur Verfügung hat.

Diese Faktoren waren bekannt. Und bisher hat es doch immer gut geklappt.

In den letzten drei Saisons steckten wir zweimal bis zum Schluss im Abstiegskampf. Die Erwartungen aber sind gestiegen, doch es klappt nicht automatisch immer wieder. Wir haben lange Zeit gebraucht, um einen neuen Trainer zu finden, und dieser Trainer hat die Erwartungen nicht erfüllt. Es ist nicht so, dass der SCK einfach mit dem Finger schnipsen kann, und dann kommt ein herausragender Trainer ins Kleinfeld. Dasselbe gilt für die Spieler, die in Kriens weniger Lohn erhalten als bei anderen Klubs. Das Durchschnittsalter im Spielerkader ist sehr tief, die Mannschaft ist unerfahren. Gute Spieler verlassen uns immer wieder, streben aufwärts. Dass der SC Kriens in der Tabelle hinten ist: Das ist keine Überraschung.

Falscher Trainer, schwache Spieler – muss Sportchef Bruno Galliker die Verantwortung übernehmen?

Nein. Ganz deutlich: Nein. Das Amt des Sportchefs steht sicher nicht zur Diskussion. Bruno Galliker hat viele Jahre lang bewiesen, dass er seine Arbeit kann, dass er den Markt kennt. Ich glaube übrigens nicht, dass unsere Spieler ungenügend sind. Unser Spielerkader ist nicht schlechter als letzte Saison. Was können wir diesen Spielern bieten? Nicht riesige Saläre, aber ein gutes Sportzentrum, eine gute Vereinsführung, einen familiären Betrieb, ein Sprungbrett nach oben. Wie dies zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit belegen.

Bruno Galliker, der Sportchef des SC Kriens. Patrick Hürlimann

Sie haben Zeit und Geld in ein Mentalwochenende im Wallis investiert. Und dann die 1:6-Klatsche in Winterthur …

… halt, dazwischen lag ja noch das 0:0 gegen Schaffhausen. Aber es stimmt schon: Wir hatten dieses Teamweekend, wie wir es bisher immer ein, zweimal im Jahr gemacht haben. Wir haben den Trainer gewechselt und haben vom Spiel in Winterthur etwas anderes erwartet. Das gibt uns zu denken.

Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass Kriens am Samstag im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy den ersten Saisonsieg landen kann?

Weil es Fussball ist! Wie im Leben ist alles möglich. Wenn man unten ist, geht es auch wieder aufwärts. Klar, es braucht gegen die Lausanner das Maximum. Wir müssen uns selber aus dieser Situation befreien.

Glauben Sie überhaupt noch an den Ligaerhalt?

Ja. Wir müssen zwei-, dreimal gewinnen, dann sind wir wieder dran.

Und wie heisst der neue Trainer?

Die Suche ist voll im Gange. Wie eingangs schon erwähnt, ist diese Suche für den SC Kriens keine einfache. Wir denken nicht an die Promotion League, wollen einen Trainer, der mit uns bis Ende Saison den Ligaerhalt schafft.

Interimscoach Renggli: «Gegen die wollen wir bestehen» SC Kriens SCK-Interimstrainer Michel Renggli verlangt vor der Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy (SLO): «Es braucht einen ganz anderen Auftritt als letzten Samstag gegen Winterthur.» Logisch: Kriens ging beim Challenge-League-Leader mit 1:6 unter. «Die Energie, die Kampfbereitschaft, die in Winterthur gefehlt hat, habe ich diese Woche im Training gespürt und gesehen», lobt Renggli. «Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir bestehen wollen.» Renggli meint damit die Partien gegen SLO und eine Woche später in Wil. SLO agiere, so Renggli, mit einem schnellen Umschalt- und einem flexiblen Positionsspiel. «Aber Ouchy ist nicht Winterthur, Ouchy hat keinen Lauf, es ist ein Gegner auf Augenhöhe.» Kriens tritt ohne die verletzten Enes Yesilçayir und Elia Alessandrini an. Izer Aliu, Robin Busset und Liam Bollati stehen wieder zur Verfügung. Verteidiger Ivan Harambasic musste sich Weisheitszähne ziehen lassen und trainierte erst wieder ab Mitte Woche. (tbu.)