14 Spieler des SC Kriens wegen Corona in Quarantäne

Challenge League 14 Krienser Spieler sind in Quarantäne – SCK-Präsident: «Frage des Impfens stellt sich nun intensiv» Wegen drei positiven Corona-Tests darf mehr als die Hälfte der Mannschaft zehn Tage lang nicht trainieren, der Saisonstart verzögert sich. Die Frage des Impfens stelle sich nun «intensiv», sagt SCK-Präsident Baumgartner. Turi Bucher 20.07.2021, 18.12 Uhr

Corona macht dem neuen SCK-Trainer Davide Morandi bereits vor dem Saisonstart Sorgen. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Zürich, 17. Juli 2021)

Die ganze letzte Saison blieb die Profimannschaft des Challenge-League-Klubs SC Kriens von Coronafällen verschont. Nur den Präsidenten Werner Baumgartner erwischte es, dies aber im privaten Umfeld. Baumgartner ist soeben aus seinen dreiwöchigen Finnland-Ferien zurückgekehrt, und nun dies: Ein grosser Teil der 1. Mannschaft, des Aushängeschildes von Baumgartners SCK, muss sich auf Anordnung des Kantonsarztes in Quarantäne begeben. Dies, weil drei Kaderspieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie am Dienstag bekannt wurde. Einer dieser Spieler hatte zuvor Symptome und nach einem Selbsttest Corona gemeldet, woraufhin laut Mediensprecher Thomas Tobler alle Fussballer vom Mannschaftsarzt getestet wurden.

Nur vier SCK-Spieler dürfen derzeit mit Trainer Morandi trainieren

Für den SC Kriens bedeutet dies: Die drei infizierten Spieler befinden sich in Isolation, zehn weitere plus ein Testspieler mussten sich in Quarantäne begeben. Nur vier Fussballer dürfen weiter gemeinsam trainieren, weil sie bereits geimpft oder genesen sind. Vier verletzte Spieler befanden sich zuletzt nicht im Umfeld der Mannschaft und müssen auch nicht in die Quarantäne. Der neue Trainer Davide Morandi ist bereits vollständig geimpft.

Kriens startet jetzt erst am 31. Juli gegen Thun

Der Coronaschock bedeutet für die Krienser aber vor allem, dass sie den Saisonstart vom kommenden Sonntag in Schaffhausen verschieben müssen. Gemäss Wettbewerbsreglement der Swiss Football League (SFL) kann der SC Kriens am Sonntag nicht wie gefordert mindestens 14 Feldspieler und zwei Torhüter in den Wettkampf schicken. Deshalb hat die SFL die Spielverschiebung gutgeheissen. Der neue Spieltermin ist noch nicht bekannt.

Die Krienser Mannschaft kann vermutlich erst am Mittwoch, 28. Juli, wieder komplett den Trainingsbetrieb aufnehmen. Am Samstag, 31. Juli (18 Uhr), sollte der SCK dann mit dem Heimspiel gegen den FC Thun die Saison 2021/22 beginnen können.

SCK-Präsident Werner Baumgartner.

Bild: Boris Bürgisser (13.10.2018)

Während andere Profiklubs die vollständige Impfung ihrer Spieler vorantreiben, erstaunt die hohe Zahl der beim SC Kriens offenbar nicht geimpften und jetzt in Quarantäne befohlenen Fussballer. Wieso wurde beim SCK in der Sommerpause keine Impfstrategie aufgegleist? «Das ist eine berechtigte Frage», sagt Kriens-Präsident Baumgartner.

«Die Frage des Impfens stellt sich bei uns nach diesen Coronafällen, und auch nachdem das Kader jetzt fast vollständig ist, erst recht intensiv.»

Baumgartner betont, dass man in Kriens nicht vorhabe, die Spieler zu einer Impfung zu zwingen. «Aber die momentane Situation ist ähnlich und vergleichbar mit jener in der letzten Saison, deshalb würden wir es gut finden, wenn sich unsere Spieler impfen lassen.»

Lieber Nebenwirkungen als Quarantäne

Mit der «Situation» meint Baumgartner: Wie in der vergangenen Saison können in den Profiteams Coronafälle auftreten, die Quarantäne für ganze Mannschaften auslösen und den Spielbetrieb unterbrechen. Der Unterschied im Vergleich zur letzten Saison: Jetzt gibt es die Impfung.

Beim FCL sind zwei Drittel der Spieler und des Staffs geimpft Wenige Tage vor dem Saisonstart am Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen den Meister YB fragten wir beim FC Luzern nach, ob die Profis der Super-League-Mannschaft gegen Covid-19 geimpft sind. Kommunikationsleiter Markus Krienbühl antwortet: «Bis jetzt sind beim FC Luzern bereits zwei Drittel der Kaderspieler und des Staffs geimpft.» Klubmitarbeitende müssen am Matchtag Schutzmasken tragen und den vorgeschriebenen Abstand einhalten, sagt Krienbühl. «Natürlich werden unsere Mitarbeiter getestet, sobald die kleinsten Symptome auftreten.» Alle Zuschauer und Berichterstatter müssen ab der neuen Saison die 3-G-Regel erfüllen: geimpft, getestet, genesen. (dw)

Nebenwirkungen bei geimpften Spielern, welche einen Trainingsausfall für ein paar Tage und/oder für ein Spiel verursachen, sind vergleichsweise zu den erwähnten und letzte Saison mehrfach erlebten Ausfällen von coronablockierten Mannschaften viel einfacher zu verkraften, und beeinträchtigen den Spielplan eines Klubs und auch der Liga viel weniger.

Wahrscheinlich ist auch, dass gewillte Matchbesucher hinterfragen werden, dass von ihnen ein Testzertifikat verlangt wird, die Teams aber teilweise mit ungeimpften Spielern zu den Partien antreten.

Der Trainingsbetrieb des SC Kriens jedenfalls ist bis auf weiteres sehr stark reduziert, praktisch lahmgelegt.