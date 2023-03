Graham Potter hat den schwierigsten Job im Weltfussball

Champions League Graham Potter wird mit Geld überschüttet, doch der Chelsea-Trainer hat den schwierigsten Job im Weltfussball Heute Abend trifft Chelsea auf Borussia Dortmund. Trainer Graham Potter hat es aus Schwedens Provinz zu den Londonern geschafft, doch dort läuft es für den Engländer nicht gut – sind die masslosen Hauptstädter zu viel für ihn? Dominic Wirth 1 Kommentar 07.03.2023, 05.00 Uhr

Graham Potter: Der Chelsea-Trainer hat es gerade schwer. Bild: Keystone

1:0 gegen Leeds, ein Sieg, endlich wieder. Ein erzitterter zwar. Aber darum kann sich Graham Potter gerade nicht kümmern. Er legt sonst zwar viel Wert auf die Stilnoten. Aber in diesen Tagen zählt für den Chelsea-Trainer nur eines: Er braucht Siege, viele davon, und rasch.

Er braucht sie in der Premier League. Und erst recht in der Champions League, wo Chelsea im Achtelfinal auf Borussia Dortmund trifft, Hypothek nach dem Hinspiel: ein 0:1.

Es wird das 28. Spiel von Graham Potter als Chelsea-Trainer, und eben: Mit den Siegen war das so eine Sache, nur zehn hat er bisher gesammelt. Im neuen Jahr waren es erst zwei.

Das sind für sich genommen schon keine schönen Zahlen, aber sie sind noch nicht alles. Da sind auch noch die 611 Millionen Euro, die über Potter und seinem Team schweben, oder besser: Regelrecht an ihm kleben, an jedem Fehlpass, jedem Abwehrpatzer.

611 Millionen Euro: So viel Geld hat Chelsea in dieser Saison für neue Spieler ausgegeben, das ist Rekord, mit riesigem Abstand. Natürlich wird die Zahl nun bei jedem Missgeschick erwähnt, das den Chelsea-Spielern unterläuft. Und davon gab es in letzter Zeit so einige.

Potter startet in Schweden durch

Das alles kommt bei Graham Potter zusammen. Er ist gerade der Mann mit dem schwierigsten Job im Weltfussball. Die Aufgabe des 47-Jährigen: Er hat einen Haufen sündhaftteurer Einzelteile – etwa den Argentinier Enzo Fernandez (Ablöse: 121 Millionen Euro), den Ukrainer Mykhaylo Mudryk (70 Millionen) und noch viele mehr – bekommen. Und soll diese nun zu einer glänzenden und rasend schnell fahrenden Luxuskarosse zusammenbauen.

611 Millionen Euro hat Chelsea für neue Spieler ausgegeben – etwa den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez. Bild: Keystone

Das ist so schon eine grosse Aufgabe, und Potter muss sie auch noch bei voller Fahrt erledigen. Denn seit der Engländer im September Chelsea übernommen hat, gab es eines nur ganz selten: Zeit auf dem Trainingsplatz. Ein Spiel folgte auf das andere, bald einmal die WM in Katar, danach das Transferfenster, in dem zu den acht Neuzugängen vom Sommer noch acht weitere kamen.

Und so sitzt Potter an der Stamford Bridge, dem Stadion von Chelsea. Und bastelt und bastelt, obwohl er eigentlich gerade das nicht ist: ein Bastler.

Es ist noch nicht lange her, dass London und die Premier League weit weg waren für ihn. Als Fussballer machte Potter nur ein paar Spiele in der obersten Liga. Schon mit 30 Jahren beendet er seine Karriere in der englischen Fussballprovinz.

Potter arbeitet danach lange im Universitätssport, studiert emotionale Intelligenz, wird kurz technischer Direktor des ghanaischen Frauen-Teams. Dann bekommt er ein Angebot aus Östersund, vierte schwedische Liga – und nimmt an, weil ihm gefällt, dass der Präsident Neues wagen will. So wie er.

Es werden siebeneinhalb Jahre im kalten Östersund. Als Potter weggeht, spielt der Klub in der obersten schwedischen Liga, hat den Cup gewonnen, die Europa-League-Achtelfinals erreicht und dort Arsenal im Rückspiel bedrängt.

Es ist die Partie, die Potter die Türe in die Heimat öffnet. Er trainiert Swansea, geht nach Brighton, macht sich einen Namen, weil seine Mannschaften gepflegt spielen, oft den Ball haben, geduldig aufbauen, taktisch flexibel sind. Die Spieler loben Potter, den Denker und Innovator, weil er sie besser macht, ihnen klare Anweisungen gibt, aber auch viel abverlangt – etwa, dass sie neue Rollen lernen.

Er traut sich, Schwäche zu zeigen

Brighton liegt auf Platz vier, als Potter zu Chelsea geht. Mit den Londonern steht er nun auf Platz zehn. Er muss dort Spieler nicht in erster Linie verbessern, weil sie schon sehr gut sind, und wahrscheinlich sind sie auch nicht allzu erpicht darauf, neue Rollen zu erlernen. Seine Aufgabe besteht nun darin, die vielen Talente richtig zu kombinieren und bei Laune zu halten.

Todd Boehly, der Besitzer von Chelsea. Bild: Keystone

Den Nachweis, dass er das kann, hat der Trainer noch nicht geliefert. Er wird in England schon länger angezählt, weil seine Bilanz so schlecht ist, und wenn Chelsea noch der Klub von Roman Abramowitsch wäre, dann hätte Potter keinen Job mehr. Doch der russische Oligarch verkaufte den Klub letzten Sommer Hals über Kopf. Chelsea gehört nun einem Konsortium um Todd Boehly. Der ist Amerikaner – und neben einer unbändigen Einkaufslust auch mit einer bemerkenswerten Geduld gesegnet.

Auf die Chelsea-Fans trifft das weniger zu, viele haben mit Potter schon abgeschlossen. Unlängst hat er eingeräumt, dass es nicht einfach sei, mit der Kritik umzugehen. Das Familienleben leide, die mentale Gesundheit – es sei hart, aber so sei es nun einmal, sagte Potter.

Es waren Sätze, wie sie im Fussball selten zu hören sind, weil dort viele immer noch glauben, dass man keine Schwäche zeigen darf. Vielleicht belehrt sie Potter eines besseren. Und vielleicht auch nicht.