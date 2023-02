Acht Fragen und acht Antworten vor den Königsklasse-Achtelfinals

Champions League Sind Messi und Mbappé bereit für das Spiel gegen Bayern? Acht Fragen vor den Achtelfinals der Königsklasse Die Achtelfinals der Champions League starten mit dem Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München. Pro Partie gibt es eine Frage und eine Antwort. Raphael Gutzwiller und Dominic Wirth Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Ist die PSG-Staroffensive Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé gegen Bayern wieder vereint? Christophe Ena / AP

Zwei Pleiten in Folge, zwei der drei Superstars zuletzt im Verletzungspech: Für Paris SG ist die Ausgangslage vor dem Achtelfinal-Knaller gegen Bayern München kompliziert. In kurzer Zeit verlor das Team aus der Hauptstadt sowohl im Cup-Viertelfinal gegen Marseille als auch im Liga-Spitzenspiel gegen Monaco. Dort fehlten Lionel Messi und Kylian Mbappé verletzt.

PSG-Trainer Christophe Galtier meinte nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Monaco: «Wenn ich mir gerade keine Sorgen machen würde, dann wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung.» Doch während die Partien offenbarten, wie wichtig die Superstars für die Pariser Offensive sind, keimt vor dem Spiel Hoffnung auf. Gegen den deutschen Meister stehen sowohl Mbappé als auch Messi wieder im Kader. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich bereits nach der Bekanntgabe der Verletzung Mbappés durch PSG so geäussert: «Ich glaube nicht, dass er ausfällt.» Er spekulierte, dass es sich um ein Täuschmanöver von PSG handeln könnte.

Rafael Leão bekundet mit AC Milan derzeit Mühe in der Liga. Antonio Calanni / AP

Zum ersten Mal seit 2014 steht das grosse Milan wieder im Achtelfinal der Champions League. Die Rückkehr in die K.o.-Runde kommt für den siebenfachen Champions-League-Sieger jedoch in einer schwierigen Phase. Der italienische Meister sucht nach seiner Form, hat in der Liga den Anschluss nach vorne verloren und kämpft nur noch um die Champions-League-Qualifikation.

Ohne Torhüter Maignan und Abwehrchef Tomori fehlt die defensive Stabilität, die Stürmer Leão und Giroud laufen ihrer Form hinterher. Zuletzt gab es immerhin einen 1:0-Minisieg gegen den FC Turin. Achtelfinal-Gegner Tottenham gelang es derweil, Manchester City zu besiegen – doch darauf folgte am Wochenende eine Niederlage gegen Leicester.

Weltmeister Enzo Fernández ist bei Chelsea noch nicht auf Touren gekommen. Kirsty Wigglesworth / AP

Chelsea hat zugeschlagen auf dem Transfermarkt: Rund 330 Millionen Euro haben die Londoner allein im Winter für acht neue Spieler ausgegeben. Das ist eine Rekordsumme. Weltmeister Enzo Fernández kam für 121 Millionen, der Ukrainer Mykhaylo Mudryk für 70 Millionen Euro. Doch das zusammengewürfelte Star-Ensemble funktioniert noch nicht, der Chelsea-Motor stockt gehörig.

Zuletzt gab es in der Premier League drei Remis in Folge, dabei gelang nur ein Tor. Derweil kommt der Gegner im Achtelfinal, Borussia Dortmund, immer besser in Fahrt. Das mit Jungstars besetzte Team hat in diesem Jahr alle sechs Partien gewonnen und liegt in der Bundesliga nur noch drei Punkte hinter Leader Bayern München. Mittelfeldspieler Julian Brandt schwärmte kürzlich, dass gerade eine Euphorie entstehe.

Benfica ist im Duell mit Brügge favorisiert. Jose Coelho / EPA

Die Partie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Brügge ist das Duell zweier kleinerer Klubs im Konzert der Giganten. Doch beide haben sich den Einzug in die Runde der 16 besten Teams Europas mit beherzten Auftritten im Herbst verdient. Brügge hat die ersten drei Gruppenspiele für sich entschieden, Benfica die Gruppe vor dem schwerreichen Paris Saint-Germain gewonnen und dabei teils spektakuläre Auftritte gezeigt.

Die Achtelfinals der Champions League Di, 14. 2.: Milan – Tottenham

Di, 14. 2.: Paris SG – Bayern

Mi, 15. 2.: Dortmund – Chelsea

Mi, 15. 2.: Brügge – Benfica

Di, 21. 2.: Frankfurt – Napoli

Di, 21. 2.: Liverpool – Real Madrid

Mi, 22. 2.: Inter – Porto

Mi, 22. 2.: Leipzig – Man City

Während Benfica trotz des Abgangs von Enzo Fernández zu Chelsea weiter souverän die heimische Liga anführt, kam Brügge zuletzt gehörig ins Straucheln. Von den letzten zehn Ligapartien gewannen die Belgier nur eine; sie sind auf Platz vier abgerutscht. Die Favoritenrolle gehört deshalb den Portugiesen.

Bei den Spielern der SSC Napoli gibt es derzeit viel zu jubeln. Ciro Fusco / EPA

Auch im Duell zwischen Napoli und Eintracht Frankfurt sind die Rollen klar verteilt. Die Italiener eilen in der heimischen Liga von Sieg zu Sieg, haben die letzten sechs Partien allesamt gewonnen und steuern mit berauschendem Fussball auf den ersten italienschen Meistertitel seit 33 Jahren zu. Insbesondere die Offensive um Torjäger Victor Osimhen und den trickreichen Flügel Khvicha Kvaratskhelia sorgt in dieser Saison für grosses Spektakel.

Die Fans von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt dürften derweil bei ihrer ersten Teilnahme in der Königsklasse überhaupt von einem neuerlichen Wunder träumen. Denn seit Jahren liefern die Frankfurter international ab. Auch in der Bundesliga kommt die Eintracht aus einer guten Phase, zuletzt setzte es allerdings gegen Köln eine unerwartete 0:3-Niederlage ab. Napolis Präsident Aurelio de Laurentiis warnt: «Wir dürfen nicht denken, dass wir besser sind als Eintracht. Das Duell gegen den FC Barcelona letztes Jahr sagt viel, da hätten auch wenige auf sie gesetzt.»

Schiesst sich Mohamed Salah (rechts) gegen Real-Torhüter Thibaut Courtois aus der Krise? Christophe Ena / AP

Jürgen Klopps Liverpool steckt in der Krise, im Champions-League-Achtelfinal kommt es jetzt zum Duell mit Real Madrid. Doch auch der frisch gebackene Klubweltmeister, in der Liga inzwischen deutlich hinter dem FC Barcelona zurück, hat in diesem Jahr nicht immer überzeugt, kam nur selten auf Touren.

Die Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Finals verkommt daher zu einem kleinen Krisen-Duell. Wobei die Situation bei Liverpool deutlich delikater ist, in der Liga dümpelt die in den letzten Jahren verwöhnte Klopp-Elf im Niemandsland der Tabelle herum. Folgt nun in der Königsklasse das durchaus erwartete Ausscheiden gegen den Dauer-Champion, könnte plötzlich auch der Stuhl von Trainer Jürgen Klopp wackeln.

2010 hat Inter Mailand die Champions League noch gewonnen, als bis heute letztes italienisches Team. Im Jahr darauf standen die Italiener immerhin im Viertelfinal. Seither ist ihnen das nie mehr gelungen. Jetzt bietet sich gegen Porto die Gelegenheit, wieder einmal unter die letzten acht zu kommen.

Die Portugiesen ihrerseits gehören quasi zum Champions-League-Inventar – und spielen auch immer wieder im Viertelfinal mit, letztmals 2021. Zuletzt war Portos Form in der Heimat bestechend, die letzte Niederlage gab es im Oktober, die Bilanz in Liga und Pokal seither: 13 Siege, 2 Unentschieden.

Pep Guardiola (links) will mit Riyad Mahrez und Manchester City endlich die Champions League gewinnen. Adam Vaughan / EPA

Zu Beginn der Saison schien Manchester City dank dem Zuzug von Erling Haaland kaum zu bremsen. Das ohnehin mit Stars gespickte Ensemble schien mit dem norwegischen Mittelstürmer noch einmal verstärkt. Zwar trifft Haaland immer noch, wie er will – inzwischen steht er nach 29 Spielen bei 31 Saisontoren –, dennoch überzeugt Manchester City nicht immer und liegt in der Premier League im Moment nur auf dem zweiten Rang.

Doch weit kritischer sieht die Situation Manchester Citys neben dem Platz aus, seit letzter Woche läuft eine Ermittlung der Premier League gegen den englischen Meister. Im Raum steht der Verdacht, dass die Besitzer aus Abu Dhabi den Verein nach der Übernahme im Jahr 2008 mit einer Art Finanzdoping aufgepumpt haben – und ihm so Vorteile verschafft haben, die nicht rechtmässig waren. City drohen eine Geldstrafe, Punktabzüge oder sogar die Zwangsrelegation. Und so könnten Pep Guardiolas Bestrebungen, endlich mit Manchester City den Henkelpott zu gewinnen, ein Ablaufdatum kriegen.

Seit 2016 versucht der Katalane nun schon vergeblich, das grosse Ziel zu erreichen. Am nächsten kam er ihm bei der Finalteilnahme 2021. Dabei hatte Guardiola genau in jenen Partien, in denen besonders viel auf dem Spiel stand, mit taktischen Ideen alle überrascht. Nur: Funktioniert hat das nie richtig. Achtelfinal-Gegner Leipzig soll eine kleine Hürde darstellen auf dem Weg zum Titeltraum. Die Leipziger gehen indes mit viel Rückenwind ins Spiel, die Niederlage am Samstag gegen Union war die erste seit Ende September.

